Gelecek geri dönüşümle korundu

Kuşadası Belediyesi, 2025 boyunca ambalaj atığı toplama kafesleri ve mobil atık getirme ünitelerinden 2 milyon 252 bin 634 kilogram ambalaj atığı topladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, geri dönüştürülebilir atıklar Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi’nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı.

Kuşadası Belediye ekipleri ayrıca 2025 yılında 72 bin 670 kilo bitkisel atık yağ, 53 bin 335 kilo tekstil atığı ve 965 kilo atık pil topladı.

Atık biriktirme noktaları ile belediye hizmet binaları ve muhtarlıklardan toplanan pil ve bitkisel atık yağlar da geri dönüşüm için lisanslı firmalara gönderildi. Çalışmalarla çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkı sağlandı.

Kuşadası Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Müdürü Hakan Bayrak, geri dönüşüm çalışmalarının hem çevre hem de ekonomi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bayrak, “Yakın zamanda ‘Dönüşüm evde, gelecek Ege’de’ adlı yeni bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu projeyle hemşehrilerimizde geri dönüşüm bilincini daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.