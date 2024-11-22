Gelecek için atıklar azaltıldı

BirGün EGE

Çanakkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde, atık azaltımını ve geri dönüşümü teşvik eden etkinlikler düzenlendi. Çocuklara yönelik Çanakkale Belediyesi Tohum Sandığı'nda düzenlenen ‘Tohum Topu’ etkinliğine, kentteki çeşitli okullardan 300'ü aşkın öğrenci katıldı. Öğrenciler biriktirdikleri ambalaj atıklarını Mobil Atık Getirme Merkezi’ne bırakarak, geri dönüşümün önemine ilişkin bilgiler edindi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün de katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte, Tohum Sandığı’nda kendi tohum toplarını hazırlayarak bahçe alanına diken öğrenciler eğlenceli ve eğitici bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Turp, pazı gibi kış mevsimine uygun tohumlardan oluşturulan tohum toplarının hasadı da birkaç ay sonra yine aynı öğrenciler tarafından yapılarak çocukların ürünlerin tüm süreçlerine tanıklık etmesi sağlanacak.

Öte yandan faaliyete katılan öğrencilere “Tohum Topu Atıcısı” yaka kartları da verildi. Katılımcı öğrencilere hasat sonrasında ise Çevre Kahramanları Sertifikası takdim edilecek.

Ayrıca Çanakkale Belediyesi’nin tesislerine kendi bardağıyla gelip ‘kullan-at’ malzemelerini azaltan Çanakkalelilere de yüzde 40 indirimli kahve ikramı yapılıyor.