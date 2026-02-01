Geleceksizleştirme rejiminde “kolay para” riskinin makullüğü: Pavyonlardan OnlyFans’a

Tuğçe Kaban - Feminist Araştırmacı

Ekonomik krizin kalıcılaştığı, borçla yaşamanın normalleştiği; yoksulluğun derinleştiği ve insanca yaşam standartlarına erişimin bazı toplumsal gruplar için giderek zorlaştığı “yeni Türkiye” koşullarında, gençlerin içinde yaşadığı öfke ve umutsuzluk hissi giderek görünür hale geliyor. Artan çeteleşme ve suç ağlarıyla iç içe geçen madde kullanımı, sanal bahis ya da pavyonlar ve dijital cinsel emek platformları gibi “hızlı para” vaat eden emek biçimlerinin gençler arasında yaygınlaşması bu bağlamdan bağımsız değil.

Bu tabloya yakından bakıldığında, genç işsizliğinin ve güvencesizliğinin büyüdüğü, uzun vadeli emeğin artık bir gelecek vaadi üretmediği bu düzende; bakım yükünün hâlâ büyük ölçüde kadınların omzunda kaldığı, seçeneklerin daha erken daraldığı bir toplumsal yapı içinde, riskli görülen bu alanların özellikle genç kadınlar ve kız çocukları için nasıl ve neden “makul” geçim stratejilerine dönüştüğü sorusu önem kazanıyor.

Tam da bu noktada, bu olanlara hangi perspektiften baktığımız belirleyici hale geliyor. Son dönemde madde kullanımı ve cinsellik etrafında yürütülen operasyonların sosyal ve geleneksel medya figürlerini hedef alması, iktidar tarafından gençleri “yozlaştıran” örneklerin cezalandırılması yoluyla gençleri korumak olarak meşrulaştırılıyor. Oysa bu ahlakçı söylem ve eylemler, gençlerin içinde yaşadığı ekonomi-politik koşulları görünmez kılıyor. Bu yazı, gençliği maddeden ve “kolay para” tahayyülünden korumayı hedefleyen bu ahlakçı dili eleştirirken; gençlerin yaşadığı yapısal sıkışmayı ve buradan çıkış ihtimallerini, özellikle de kadınlar ve kız çocukları açısından, feminist bir perspektifle tartışmayı amaçlıyor.

***

Ankara pavyonlarında yürüttüğüm saha araştırması sırasında, konsomatris kadınları yalnızca sistem tarafından kurbanlaştırılmış özneler olarak ele almak yerine, sistemin onları sıkıştırdığı koşullar içinde nasıl hayatta kaldıklarına, hangi kararları aldıklarına ve bu kararları nasıl anlamlandırdıklarına odaklanmaya özellikle gayret ettim. Bu yaklaşım, feminist teorinin bizi taşıdığı önemli bir noktaya işaret ediyor: kadınları, onlar adına konuşulan ve “kurtarılması” gereken kurbanlar olarak değil, kendi hayatları üzerine düşünen, pazarlıklar yapan ve mücadele veren özneler olarak da görebilmek. Çünkü günün sonunda farklı şiddet ve yoksulluk deneyimlerinin bizi güçsüzleştirdiği yerlerden, birlikte örgütlenerek çıkmayı hedefliyorsak; bunu ancak birbirimizi görerek, dinleyerek ve bu mücadeleyi birlikte kurarak yapabiliriz.

Yolları Ankara pavyonlarında kesişmiş genç kadınların yaşam hikâyelerini dinlerken fark ettiğim en temel ortaklık ise şuydu: Türkiye’nin farklı coğrafyalarında doğup büyümüş olsalar da onları pavyona getiren hikâyeler büyük ölçüde benzerdi: borç, şiddet, çaresizlik ve kimsesizlik. Bu kadınların bir diğer ortak tahayyülü ise, borçlarını ödeyip yeterli birikimi yapabildikten sonra pavyonu “güçlenerek” terk etmek, geride bırakmak ve yanlarında sadece istedikleri insanları barındırabildikleri bağımsız bir hayat kurmaktı.

Peki, bu kadınlar yaşadıkları şehirlerde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten, yoksulluktan, fırsat eşitsizliğinden ve kapitalist patriyarkanın yarattığı sıkışmışlıktan sığınabilecekleri kamusal destek mekanizmalarına, erişilebilir sosyal politikalara ve güçlü yerel dayanışma ağlarına sahip olsalardı, yine de bu denli riskli bir emek biçimini seçerler miydi? Sosyal devlet politikaları ve kolektif destek ağları gerçekten erişilebilir olsaydı, bu risk hâlâ “makul” görünür müydü?

Bu soruyu bıkmadan sormalıyız. Benim için de bu soruyu son birkaç yıldır tekrar tekrar sormak, çalışmalarımı ve gelecek planlarımı yerel düzeyde eşitlik mücadelesi odağına taşıdı.

***

Ankara pavyonlarında Covid-19 döneminin yarattığı kırılma, bu alanı Türkiye’nin siyasal ve toplumsal dinamikleriyle birlikte okumak açısından kritik bir eşik oluşturuyor. Pandemi sürecindeki yasaklarla birlikte pavyonlar uzun süre kapalı kaldı; bu süreçte birçok kadın, TikTok başta olmak üzere dijital mecralar üzerinden, pavyondan bağımsız biçimlerde evden çalışmayı ve gelir elde etmeyi keşfetti.

Yasaklar kalkıp pavyonlar yeniden açıldığında ise tablo ciddi biçimde değişmişti. Pandemi boyunca borçlanan kadınlardan konsomatris olarak pavyonlara gelenler yeterli olmadı; konsomatris bulmakta zorlanan mekânların imdadına bu kez dijital dünyada pavyonu “kolay para” olarak pazarlayan aracılar yetişti. Aynı dönemde, geleneksel pavyon çevresinin mesafeli durduğunu belirttiği, uyuşturucu satıcılığıyla bağlantılı genç şef garsonlar ve mafya ağları da bu alanın içine daha görünür biçimde girdi.

Bu ağlar, genç kadınları uyuşturucu üzerinden borçlandırarak pavyonlara sürükleyen bir mekanizma kurarken, pavyonun iç dengeleri de hızla değişti. Görüştüğüm birçok kişi, son yıllarda uyuşturucu kullanımının ve fuhuşun pavyonlarda temel bir pratik haline geldiğini; bunun da belirli uyuşturucu ağlarıyla kurulan ilişkilerle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiriyordu.

Araştırma sürecinde, uyuşturucu ve alkol kullanımı üzerine pavyon özneleriyle yaptığım sohbetler, beni bu konu üzerine daha fazla düşünmeye ve araştırmaya yöneltti. Bence iktidarın uyuşturucu operasyonlarını eleştiren tartışmalarda sıklıkla gözden kaçan bir nokta var: Türkiye’de bağımlılıkla mücadele, tek başına YEŞİLAY’a bırakılamayacak kadar hayati ve giderek büyüyen bir mesele. Muhalefetin de bu konuda düşünmesi, konuşması ve hem politikalar hem de örgütlülükler düzeyinde somut mekanizmalar geliştirmek üzerine çalışması elzem.

***

Pandemi sonrasında Ankara pavyonlarında ortaya çıkan bu dönüşüm, yalnızca bu mekânlara özgü değil; genç kadınların emek ve geçim stratejilerinin dijitalleştiği daha geniş bir bağlamın parçası. Pandemi döneminde dijital dünya, pavyona alternatif ya da onunla eşzamanlı bir gelir alanı olarak görünür hale gelmişti. OnlyFans gibi dijital cinsel emek platformlarının Türkiye’de kısa sürede yaygınlaşması da tam olarak bu koşullarda anlam kazanıyor.

Bu platformlar çoğu zaman “özgürlük”, “kendi patronu olma” ve “kolay para” vaatleriyle sunulsa da, hem OnlyFans üzerine yapılan uluslararası yayınları takip etmem hem de Türkiye’deki içerik üreticileriyle yaptığım sohbetler, pavyonlarda gözlemlediğim borç, güvencesizlik ve gelecek kaygısının dijital alanda da farklı biçimlerde yeniden üretildiğini gösteriyor. Türkiye’de içerik üreticisi genç kadın sirkülasyonu oldukça yüksek; birçok kadın deniyor, yeterli gelir elde edemediği için kısa sürede platformdan çekiliyor. Hayatlarına sonra nasıl devam ettikleri, bu deneyimle ne yaptıkları ise bir soru işareti.

Uzun süredir sektörde olan ve baskılar nedeniyle Türkiye’den ayrılmış, uluslararası ölçekte tanınan bir içerik üreticisi, yakın zamanda Türkiye’deki kadınların çok büyük bölümünün ayda 20 bin TL dahi kazanamadığını ve bu nedenle hesaplarını kapattığını belirterek bu işe özenilmemesi gerektiğini vurguladı. Yüksek gelir elde edebilen çok sınırlı sayıdaki kadınlardan konuştuklarım ise paranın önemini yitirdiğini; uykusuzluk, sürekli baskı ve hem iktidardan hem de dijital mecralardaki tanımadıkları kişilerden gelen tehditlerle, yani dijital şiddet ile baş etmekte zorlandıklarını anlattı.

Bence pavyonlarla dijital platformlar arasındaki temel fark, denetimin ve şiddetin mekânsal olarak dağılması. Dijital mekanlarda, benzer riskler algoritmalar, platform kuralları ve dijital görünürlük üzerinden örgütleniyor. Pavyonlarda borçlandırma ve aracılar nasıl merkezi bir rol oynuyorsa, dijital platformlarda da gelir sürekliliği belirsiz, rekabeti yüksek ve kullanıcıyı sürekli üretime ve pazarlamaya zorlayan bir ekonomi işliyor. Bu nedenle OnlyFans’ı pavyonların zıddı olarak değil; genç kadınların daralan seçenekler içinde riskleri farklı biçimlerde dağıttıkları aynı ekonomi-politik zeminin dijital uzantısı olarak düşünmek gerekiyor.

***

Tüm bu meseleyi hangi perspektiften okuduğumuzun belirleyici olduğunu baştan beri vurgulamaya çalıştım. Nihayetinde asıl hayati olan soru, bununla ne yapacağımız. Genç kadınlara “makbul” olmayı dayatan ahlakçı dilin ya da “kendi kendini kurtar” diyen neoliberal düzenin tartışmalarına sıkışmak yerine, bu tercihleri zorunlu kılan borçlandırma, güvencesizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin iç içe geçtiği düzene bakmaya cesaret edebilecek miyiz? 8 Mart’a giderken sadece “genç kadınlar hangi riskleri neden alıyor?” diye değil; risk almadan yaşayabileceğimiz bir hayatı kolektif, kamusal ve feminist bir eşitlik mücadelesiyle nasıl kuracağımızı da sorabilecek miyiz?