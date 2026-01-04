Gelen gideni aratmasın

Önceki gece rüyamda Ferhan Şensoy’u gördüm. Bakırköy Lisesi’nde okurken hemen her gün gittiğimiz 'Hayat Çay Bahçesi’nde oturuyorduk. Ferhan’ın üstünde 'Ferhangi Şeyler'de giydiği kırmızı çizgili uzun kollu tişörtü vardı. Ben kendisine lise yıllarımı, çay bahçelerinde bir zamanlar bira satıldığını, saatlerce oynadığımız king ve briç partilerini anlatırken o bana 'vay anasını' diyen gözlerle bakıyordu.

Ben Ferhan’a ısrarla bir kabare yapmamız gerektiğini anlatırken kapı ziline uyandım.

Hem Ferhan’ı -rüyada da olsa- görmüş olmanın mutluluğuyla hem de onun yeri doldurulamaz kocaman boşluğuyla uyandım. Bugün 2026'nın ilk günleri. Gelin sizi yıllar öncesinin bir yılbaşı programına götüreyim. Ferhan Şensoy’la yanlış hatırlamıyorsam 1986 yılına girerken TRT için bir yılbaşı skeci çekecektik. Bunun için Levent’in iç taraflarında bir sokak kapatılmış ve mutfağıyla, oturma odasıyla, salonuyla bir eve dönüştürülmüştü. Oyuncular arasında rahmetli Rasim Öztekin ve Hümeyra da vardı. Çekimler dışarıda olduğundan havanın soğukluğuna karşı durabilmek için çayın yanında ufak cep kanyaklarıyla da ısınmaya çalışıyorduk. Bu arada birkaç sahne sonra at arabasını kullanacak olan arabacı da kanyak içtiğimizi görüp bize çaktırmadan şarapları devirmeye başlamasın mı? Bundan kimsenin haberi yok tabii ki de.

Neyse erkek oyuncular ve bizler smokinlerimizi, kadın oyuncular ve Hümeyra da yılbaşı için özel dikilen kostümleri giydik ve at arabasının üstüne çıktık.

Hava kararıyordu ve soğuktan çekimin bitmesi için biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Bunu üstüne vazife bilen at arabacısı içtiği şarapların da etkisiyle Levent sokaklarında tırısla başlayan sürüşünü dörtnala çevirince ve de belediyenin kazdığı bir çukura hızla girince biz daha ne olduğunu anlamadan hepimiz at arabasının üzerinde yarım metre kadar havalandık ve inişimiz ne yazık ki sokağın sert asfaltı oldu. Bir yandan atın bizi ezmesine engel olmak için çabalarken diğer yandan da kimseye bir şey oldu mu diye etrafımıza bakıyorduk. Bizler ufak tefek sıyrıklarla atlattık ama ne yazık ki sevgili Hümeyra belinden ciddi şekilde rahatsızlandı ve o sezon oynadığımız 'İçinden Tramvay Geçen Şarkı' isimli oyunumuzu sonlandırmak zorunda kaldık. Sanırım internette bulabilirsiniz bu görüntüleri. Zaman zaman o güzel günleri düşünürken unutamadığım bir traji-komik anıyı paylaşmak istedim. Hepinize sağlıklı, mutlu, bereketli ve bol kahkahalı bir yeni yıl diliyorum. Kalın sağlıcakla…