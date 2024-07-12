Gelin barışalım

Doğrusunu söylemem gerekirse bugün kafam biraz karışık. Cem Adrian’ın Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Van Konseri’nde başına gelenler. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in “Hayatında En Çok Dinlediği 15 Şarkı”, severek okuduğum müzik yazarı Kaan Çağlayangöl’ün Kerem Görsev özelinde bazı caz müzisyenlerine yaptığı eleştiriler…

Hangisinden başlayalım? Hadi birincisinden… Van; Sinop, Antakya ve Diyarbakır’ın ardından en çok sevdiğim dördüncü şehir. Hem doğasını, iklimini hem de insanlarını çok sevdiğim bir şehir. Bugüne kadar 2 konser ve bir tiyatro oyunuyla Van seyircisiyle buluştum ve gerek etkinlikler sırasında, gerek sonrasında hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Geçtiğimiz sene yapılan Uluslararası Üvercinka Tiyatro Festivali’ne de konuk olarak katıldım ve orada da hiçbir sorun yaşamadım. Ama şöyle bir gerçeklik var. Van’da yaşayanlar devletin baskısıyla normal olmayan bir hayat sürüyorlar. Sürekli atanan kayyumlar, siren sesleri, alçaktan uçan helikopterler, caddelerde boy gösteren askeri araçlar bu tacizin en büyük göstergesi. Ama Van halkı sanki Türkiye’nin bütün şehirlerinde böyle bir hayat yaşanmıyormuş gibi öylesine misafirperver ki anlatmakla bitmez. Bu yüzden Cem Adrian’ın başına gelenler hem sanatçımız hem de Van halkı adına çok üzdü beni. Bu saldırıyı hiçbir zaman “kendini bilmez birkaç kişi” diyerek hafife almayacağım. Bunu çok sevdiğim Vanlılar da yapmasın. Yıllardır uğradığınız baskının, şiddetin, haksızlığın muhatabı bu değerli yorumcu arkadaşımız değil. Sebebi her ne olursa olsun gelen konuğa böyle davranılmaz. Sizin kızgınlığınız, öfkeniz olabilir ve bundaki haklılığınızı da anlıyorum ama çözüm yolu bu değil. O zaman eleştirdiklerinizden bir farkınız kalmaz. Bir farkımız kalmaz…

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Gelelim kafama takılan ikinci soruya. CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in devamlı dinlediği 15 şarkıya… Bir defa siyasetçilerin kendilerini siyaset dışında da anlatmaları açısından böyle bir açıklamayı çok samimi buldum. Sayın Özel’in dinlediği şarkıları sorgulamak benim haddime düşmez ama bana biraz karışık bir seçki gibi geldi bu liste. Mesela Berlin Filarmoni Orkestrası diye bir şarkı yok. Bu muhteşem orkestranın yorumladığı eserler var. Hani dese ki Berlin Filarmoni Orkestrası’ndan dinlediğim Vivaldi’nin “4 Mevsimi”, Beethoven’ın “Ay ışığı sonatı” anlayacağım ama… Neyse.

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Gelelim üçüncü konumuza. Öncelikle şunu belirteyim-bana göre- caz müzisyenleri dünyanın en yetkin müzisyenleri ve caz müziği de -içindeki doğaçlamalar sayesinde- dünyanın en eşitlikçi müziği. Pop müzikteki gibi bir star sistemi yok. Tamamen müzisyenlerin katkısıyla şekillenen, basçısıyla, davulcusuyla, nefeslisiyle nerdeyse imece usulü bir müzik. O yüzden gerçekten de çok değerli buluyorum caz müzisyenlerini. Müzik eleştirmenlerini de çok değerli buluyorum bu arada. Bu kısır müzik piyasasında müzikle ilgili doğru haber yapıp okuyucu edinmek zor bir iş.

Kaan Çağlayangöl’ü tanırım, Kerem Görsev ise benim dostumdur ve çok saygı duyduğum bir müzisyendir. Benim ibrem her zaman Kerem’den yana olacaktır bu bilinsin. Ama biliyorum ki Kaan da iyi bir müzik eleştirmenliği için -para pul da yoktur bu işte- birçok şeyden vazgeçmiştir ve ömrünü bu işe adamıştır… Gelelim Kaan Çağlayangöl’ün Oda TV’deki yakınmalarına; Kaan’ın eleştirdiği, bazı ünlü caz müzisyenlerinin yaptıkları paylaşımlar. Kaldıkları oteller, yedikleri yemekler, içtikleri içkiler vs. Zira Kaan özellikle pandemiden sonra birçok müzisyenin enstrümanlarını sattığı, başka işlere yöneldiği, hatta hayatlarına kıydıkları bir dönemde bu paylaşımları doğru bulmuyor. Bana sorarsanız ben hiçkimsenin böyle paylaşımlar yapmasından yana değilim ama bu onların kendi hayatı.

Ve de müzisyenliklerini etkileyen bir şey değil. Müzisyenler özgür insanlar ve işlerine karışılmasından pek hoşlanmazlar. Hele ki özel hayatlarına hiç. Bu yüzden bu satırlar aracılığıyla hem Kaan’a hem de sevgili dostum Kerem’e üçümüzün bir arada olacağı bir yemek ısmarlamak istiyorum bunları konuşmak için. Zaten bizim masamızdan sosyal medyada paylaşılacak bir şey çıkmaz. Birbirimizi dinleyelim, değer verelim en güzel paylaşım bu zaten… Kalın sağlıcakla…