“Gelin çiçek -DERENİM-”

Resul Emrah ŞAHAN*

Bugün 7 Mayıs. Tam 2160 gün önce baba oldum, 6 Mayıs’tan bir gün sonra. Bana kalsa her gece uykuya benim göndereceğim, her sabah da ilk uyandığında öperek koklayarak uyandıracağım kızım tam 6 yıl yani 2160 gün önce annesine, bana ve hayata “Merhaba” dedi. Bu 2160 günün her dakika, her saati neler neler yaşadık, bir ömre bedel 6 yıl…

Çünkü 6 Mayıs 2019, İstanbul seçimlerinin iptal edildiği o gündü. 13 bin oyla İstanbul mu verilir diyen aklın seçimi iptal ettiği ve Ekrem İmamoğlu’nun o tarihi konuşmayı yaptığı gün… Ekrem Başkanın ceket-kravat çıkarıp, kollarını sıvayıp; “Adalete susamış Türk gençliğiyiz.” dediği dakikalar ben bir yandan çocuğumun bir yandan Türkiye’nin yepyeni demokrasi günlerinin doğum saatlerini karşılayan telaşlı dakikaları aynı anda yaşıyordum…

Bir milletin tarihi, bir doğum sancı ile işte o gün doğum yaptı.

Yenilen hakkına karşı hakkını yedirmeyecek evlatlarının artık yeter duruşu ve umudu doğuyordu.

6 Mayıs 2019, o geceden bugüne kadar gelen büyük bir uyanış sürecinin doğumudur.

“Sandıkta gitmezler, sandıkla vermezler, bak iptal ettiler.” diyenlere inat, 800 bin oyla yanıt veren, bir sonraki 2024 seçiminde de milyon oyla “aşkları İstanbul’u” İmamoğlu’na teslim eden milletin “ana”lığını gördüğümüz gündür 6 Mayıs 2019.

Millet, hakkı yenildiğinde Cumhuriyet’ten doğurduğu evlatlarını çıkarmış tarih boyunca hep sahneye. 6 Mayıs öyle bir doğum hikâyesi.

Aynı günün ertesi, 7 Mayıs 2019’un ilk saatleri, gün ışıyor… Kızım geldi dünyaya…

Millet bir gün önce bir sayfayı kapattı, bir sayfayı açtı diye…

Ortalık çok dağınık… Doğumu umut dolu bugünleri derlesin, toplasın memleketi deyip “Deren” koyduk ismini.

“Çok zaman geçireceğim babacım seninle çünkü ben babamı çocukken çok az gördüm.” dedim. Olmadı…

Memlekete olan borcumuzu ödeyeceğiz derken çocuklarımıza borçlu kaldık.

Yine de şanslıyım, bu sene doğum günü 7 Mayıs 2025 açık görüşüme denk geldi. Top kek doğum günü pastamız olacak. Açık görüşüm sadece 1 saat, ayda sadece 1 saat çocuğuma karıma sarılıp, onlarla konuşmama izin veriyorlar. Onu da her saniyesini iyi geçirmek konusundaki telaşla geçiriyorum, elden ne gelir...

Biliyorum o yine benden masal isteyecek. Silivri’nin en geniş odası olan 60 m2’lik açık görüş odasında plastik masada top kek doğum günü pastamız, plastik sandalyede Deren’i dizine almış ben ve karşımda annesi başlayacağız anlatmaya; “Bir zamanlar, dünyanın en güzel ülkesinde, yemyeşil ormanların derinliklerinde küçük bir köy vardı. Orada yaşayan küçük insanlar vardı. Onlara Şirinler derlerdi. Ve sonra büyücü Gargamel vardı!..”

Doğum gününde kavuşamadığı babasına o gece rüyasında kavuşacak benim kızım.

Bugün hâlâ milletin bu haksızlıklar karşısında ne büyük doğumlar yapacağını göremeyenler, bu ülkenin çocuklarını, bizleri yavrularından koparıp 19 Mart’ta kör kuyulara atıyor. Deren gibi biz de annemize, vatanımıza sığınıyoruz şimdi. Tıpkı 6 Mayıs 2019’daki doğum sancılarını gördüğümüz gibi şimdi de biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz ki bu güzel vatan, bu güzel ANAdolu yeni doğumlara, yepyeni günlere, yepyeni güzelliklere gebe.

Hangi ana çocuğunu sahipsiz bırakmış ki, Millet “Ana”, 2019 6 Mayıs’ta doğurduğu “oğlu”nu bu kör kuyularda sahipsiz bıraksın? Bu milletin Yusufları, o kuyulardan çıkıp ağlamaktan kör olmuş Yakup’larının elini öpecek. Yusuflar o kuyulardan tekrar doğarak çıkacak.

Şimdi tekrar doğacak olmanın sabırsızlığı ile güneşe çıkacağım günü beklerken 20 metre kare odamda, Karşımda çiçek gibi yüzü ile DERENİMiN gülümseyen fotoğrafına bakarak, neşeli bir şarkıyı söylüyorum:

“Analar çeker yükü, kimsenin bilesi yok. Gelin çiçek -DERENİM-, yollarına serelim, Sevgi dolu türkülerle annemize verelim”.

Doğum günün kutlu olsun canım ülkem.

Doğum günün kutlu olsun DERENİM...

* Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı, Silivri Cezaevi’nden yazdı. (Silivri 9 No’lu Cezaevi A1-5).