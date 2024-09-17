Gelin, hep birlikte temizleyelim

Gözünüzü kapatın bir ve neyi “temizlemek” istediğinizi düşünün. Neyi olduğunu bilemem ama nasıl temizleyeceğiniz belli: Hep birlikte!

İster günlerdir konuştuğumuz kötülük olsun, “kutsal aile”yi de boş geçmeyen ve memleketin doğusundan batısına çocuklara musallat olmuş, ister kötülüğün dünyayı kasıp kavuran “kapitalizm” hali, isterse de onun örgütlü iktidar hali…

Ya da biz muhalifler arasındaki hastalıklar, yetersizlikler… Bunların her birini ve hepsini ancak birlikte olur, hep birlikte mücadele edersek temizleyebiliriz.

Sol muhalefetin/sosyalistlerin tümü mevcut tek adam rejiminden ancak “birleşik mücadele” ile kurtulacağımızı söylüyor. Hayallerdeki bir başka dünyayı kurabilmenin yolu da bu. Ancak, “birleşik mücadele” bir türlü becerilemiyor!

Dünkü BirGün’de “Çamlıbel imeceyle temizlendi” haberiyle, Yaşar Aydın’ın “Defne’den Datça’ya, hayalden gerçeğe” yazısını 2-3 kez okudum. Anlaşılmaları zor olduğundan değil, tersine. “Bu ülkeden artık bir şey olmaz” duygusuna ilaç diye, ülkede yaşanan güzel şeyleri de görelim, onlara tutunup yürüyelim diye…

Yaşar’ın da yazdığı gibi; “Bu küçük örnek(ler) onlarca forumda söylenen büyük laflardan daha kıymetli olduğu kadar ‘biz ne yapabiliriz’ sorusuna da verilmiş somut bir yanıt olma özelliği taşıyor. Sürekli, doğrudan ve insan hayatını etkileyen eylem mutlaka sonuç alır.”

Yarın 18 Eylül Dünya Temizlik Günü. Dünyanın “temizlenmeye” ihtiyacı var, yoksa ölecek!

Bakın Türkiye’ye; 240 gölümüzden 186’sı kurumuş! Derelerimiz öyle. Balıklarımız boğuluyor denizlerimizde. İklim krizinden değil, kirlettiğimiz için!

Tuncel Kurtiz’in köyü Çamlıbel’in sakinleri hep birlikte ellerine süpürgeleri poşetleri alıp bütün köyü temizlemişler. Yaptıkları bana Marinaleda’yı düşündürdü. “Endülüs’te bir İspanyol Fatsa’sı” diye BirGün’de tanıttığım, ana caddesinde gezerken duvarlarında “Otro Mundo Es Posible” (Başka Bir Dünya Mümkün) sloganlarını okuduğum kasaba!

Dan Hancox, 2013’te yazdığı Dünyaya Karşı Köy kitabında “Marinaleda, kapitalizme karşı bir cevap… Etrafında sefalet varken, Marinaleda her şeyin nasıl farklı olabileceğine dair bir fikir sunuyor” demişti. Terzi Fikri ile aynı yıl belediyeyi sosyalist bir başkan kazandı Marinaleda’da. O gün bugündür hiç seçim kaybetmediler. Birlikte çalıştılar, birlikte ürettiler, birlikte yönettiler, evlerini birlikte yaptılar.

Birkaç haftada bir, “Kızıl Pazar” dedikleri bir pazar günü, belediyenin anonsuyla halktan gönüllüler toplanıp köylerini baştan aşağı temizlediler, temizliyorlar.

Umarım Çamlıbel’in temizlik imecesi bir kerelik bir “gösteri” olarak kalmaz. Belki ayda bir köylerini hep birlikte temizlerler! İşte o zaman tüm Türkiye için bir örnek yaratmış olurlar!

Çöp, bir yerel yöneticinin de çözebileceği, bütün belediyelerin, her yerin sorunu. Ancak, “değişim” için “halk için sorun çözmek” yetmiyor. Sorunu “halkla birlikte çözmek” sorunu yaşayanları çözümün bir parçası yapabilmek gerekiyor.

Defne’nin ürününü bir kooperatifte örgütlenip Datça’da satmak budur! BirGün okurları/aboneleri olarak yapmamız gereken de bu, her birimizin ve gazetemizin sorunlarını hep birlikte çözmek!

Aslında, devrim de böyle bir şey. Devrimle ileriye doğru büyük bir toplumsal dönüşüm hedefliyorsunuz ama bu bir anda, bir yönetimi devirip yerine geçtiğinizde olmuyor. Hedeflediğiniz o toplumsal değişim için “iktidarı ele geçirmeyi” beklerseniz, iktidarı ele geçirdiğinizde de hedeflediğiniz toplumsal dönüşümü yapamıyorsunuz.

Düşledikleri gelecek toplumun örgütlenme ve toplumsal ilişki biçimlerini /“nüvelerini” “şu anda ve burada … bilinçli ve yaşayarak” uygulayamayanlar, iktidar olsalar da “devrim” yapamıyorlar!

O yüzden, gelin hep birlikte temizleyelim, temizlenelim.