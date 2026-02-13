Gemi enkazı zehir saçıyor

BirGün/EGE

İzmır’in Urla ilçesine bağlı Demircili Koyu’nda doğa tahribatı devam ediyor. Ocak ayında “Gökbey” adlı geminin, tersane bölgesi olmayan bir alanda sökülmeye başlandığı ortaya çıktı. Bölge halkının şikâyetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle gemiye 2 milyon 850 bin lira idari para cezası kesti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tüm bu gelişmelere rağmen gemi parçaları hâlâ bölgede bulunuyor. Urlalı yurttaşlar gemi enkazı tamamen kaldırılana kadar her pazar günü saat 13.00’te Demircili Koyu’nda düzenli protesto eylemleri yapıyor. Bu eylemler sürerken hurda geminin hâlâ Urla’da bulunması Meclis gündemine taşındı.

İZMİR ÇÖZÜM BEKLİYOR

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İzmir’in Urla Demircili Koyuna yanaşan yük gemisinin halen insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini ifade ederek, “Söz konusu gemi sahibi şirket, üzerindeki tedbir kararı ve hukuki belirsizlikler nedeniyle gemiyi lisanslı gemi söküm tesislerine götüremiyor. Bunun yerine doğal bir koyu fiilen gemi söküm alanına çeviriyor. Hiç kimse insan sağlığını önemsemiyor, İzmir’i ve İzmir’in doğal güzelliklerini düşünmüyor. Urla tertemiz denizi ve doğasıyla ünlü bir ilçemizdir. Turizm açısından da büyük öneme sahiptir. Denetimsizliğe kurban edilemeyecek kadar da kıymetlidir. Tertemiz koylarında yüzdüğümüz Urla’ya, İzmir’e ve İzmirlilere yapılan bu haksızlığa göz yumamayız, seyirci kalamayız. İzmir çözüm bekliyor” dedi.

CHP PM Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yüce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlamasını isteyerek soru önergesi de verdi.

CİDDİ RİSKLER VAR

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da, karaya oturmuş halde bulunan “Gökbey” isimli geminin, birinci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki ve doğal, tarihi ve kültürel açıdan korunması gereken bir bölgede uzun süredir bekletildiğini vurguladı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, tersane alanı olmayan bu bölgede söz konusu geminin kaçak ve denetimsiz biçimde sökülmeye çalışıldığı yönündeki iddiaları Meclis’e taşıdı.

Arslan, yüksek miktarda asbest ve tehlikeli atık barındırdığı ifade edilen geminin, gerekli yasal prosedürler işletilmeden, tersane yerine bulunduğu yerde parçalanmaya çalışılmasının insan sağlığı, çevre güvenliği ve deniz ekosistemi açısından ciddi riskler doğurduğunun altını çizdi.

Arslan gemiye ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.