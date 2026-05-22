Genç yazılımcılar Muğla’da buluştu

BirGün/EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) ana sponsorluğunda düzenlenen Hackathon 26 Akıllı Şehirler Yarışması tamamlandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Hackathon 26 Akıllı Şehirler Yarışması’nda Muğla’nın yanı sıra farklı şehirlerden gelen üniversite öğrencileri ve genç yazılımcılar, 24 saat boyunca aralıksız çalışarak akıllı şehir çözümleri geliştirdi.

Hackathon 26 Akıllı Şehirler Yarışması’na katılan 14 takım projelerini MUPA’nın internet sitesinde yayınlanan gerçek veri setleri, araştırmalar ve raporlar üzerinden hazırladı. Katılımcılar; tarım, ulaşım, afet yönetimi, istihdam ve atık yönetimi gibi alanlarda yerel verileri analiz ederek veri temelli uygulamalar geliştirdi.

Organizasyon kapsamında konuşan MUPA Yönetim Kurulu Başkanı Tansu Özcan, akıllı şehir yaklaşımının yalnızca teknik altyapıdan ibaret olmadığını belirterek kent yönetiminde verinin doğru organize edilmesinin önemine dikkat çekti.

Özcan, şunları söyledi; “İnsan odaklı akıllı şehir yaklaşımında yönetişim çok önemli yerde duruyor. Kentlerin temel sorunu veri eksikliği değil, verinin dağınık olması. Teknoloji çok hızlı ilerliyor ve kamu kurumlarının bu dönüşümü yakalayabilmesi için veriyi doğru toplaması, analiz etmesi ve ortak bir sistem üzerinden yönetebilmesi gerekiyor. Akıllı şehir yaklaşımının temelinde de bu var.”

“GENÇLERLE GURURLUYUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise gençlerin teknoloji ve veri odaklı projelerle kentlerin geleceğine katkı sunmasının son derece değerli olduğunu belirterek, “Akıllı şehirler yalnızca teknolojik altyapıyla değil, gençlerin yenilikçi fikirleriyle şekilleniyor. Yerel yönetimler olarak üniversitelerimizle ve gençlerimizle birlikte çalışmayı çok önemsiyoruz. Hackathon 26’da ortaya çıkan projeler, Muğla’nın geleceği adına umut verici. Gençlerimizin veri temelli düşünme becerilerini sahaya taşıması ve kent sorunlarına çözüm üretmesi bizleri gururlandırıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin üretimini, teknolojiyi ve inovasyonu desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarışma sonunda birincilik ödülü ve 25 bin TL’lik ödül; yerel yönetimler tarafından üretilen verileri, raporları ve vatandaşların dijital platformlardaki geri bildirimlerini yapay zekâ desteğiyle analiz ederek özet bilgiler sunan MSKÜ YaSaMİM platformuna verildi. İkincilik ödülü ve 15 bin TL’lik ödül, çiftçilerin ekim, sulama ve gübreleme süreçlerini toprak analizi verilerine göre yönetmesine yardımcı olan yapay zekâ tabanlı tarım uygulamasını geliştiren ADÜ Three Musketeers ekibinin oldu. Üçüncülük ödülü ile 10 bin TL’lik ödülü ise çöp konteynerlerini anlık izleyerek atık toplama araçlarının rota yönetimini optimize eden uygulamayı geliştiren MSKÜ Passione ekibi kazandı.

Hackathon 26 Akıllı Şehirler Yarışması, yerel yönetimlerde üretilen verilerin teknoloji odaklı çözümlere dönüştürülebileceğini ortaya koyan ve gençlerin veri temelli düşünme becerilerini sahaya taşıdığı organizasyonlardan biri olarak tamamlandı.