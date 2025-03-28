Gençler gelecekleri için direniyor

İlayda SORKU

İzmir’de üniversite öğrencileri, son dönemde yaşanan gözaltılar, baskılar ve polis müdahalelerine karşı sokaklarda ve kampuslarda direnişlerini sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerle; Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri akademik boykota gitti, derslere girmedi, kampus içinde yürüyüşler ve forumlar düzenledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de boykot çağrıları yükseldi. Yalnızca hukuksuzluğa değil, ekonomik krizle derinleşen geleceksizlik kaygısına karşı da seslerini yükselten öğrenciler, tüm bu süreci ve mücadelelerini BirGün’e anlattı.

UMUT VERİYOR

Eylemlere katılan bir öğrenci, sokakta olmanın yalnız olmadıklarını hatırlattığını belirtti. “Öğrenciyiz, kazanacağız” ifadelerini kullanan öğrenci, “Yaşanan birçok haksızlığa karşı birçok insanla birlikte burada yürüyorum ve insana umut veriyor elbette. Protestoların, doğrunun, haklının yanında olmak için buradayım” dedi.

Bir diğer öğrenci ise otoriter rejimde polis şiddetinin normalleştirildiğine dikkat çekerek, “Polis, doğrudan ona bağlanan bir sürü kararnameyle Erdoğan’ın polisi olmuş. O yüzden üzülüyoruz” dedi.

İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Mevcut siyasi atmosferde halkın kendi mücadelesini yürütmek zorunda kaldığını söyleyen bir başka öğrenci, “Hâlihazırda kurumların işlediğini ve siyasi iradelerin çok ciddi atılımlarda bulunduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden halk siyaseti ileri götürüyor ve dolayısıyla iş başa düştü. O yüzden biz de buradayız” dedi.

Öğrenciler, birlikteliğin önemine de vurgu yaptı. “Öğrenciler çok sıkı bir direnişte, ne olursa olsun birbirimizi bırakmıyoruz” diye konuşan gençler, “Günlerdir kol kola ve sırt sırtayız. Arkadaşlarınızı bırakmayın. Provokatörler gitsin, biz öğrenciyiz ve birbirimizin arkasındayız. Asla yalnız değilsiniz, korkmayın” diye ekledi.

TEK OLMAYACAKSINIZ

Öğrenciler, polis şiddetinin boyutlarına da dikkat çekti: “Tüm haklarımız çiğnenmiş vaziyette, tüm arkadaşlarımız gözaltında. Dayak yiyenlerimiz, plastik mermi yiyenlerimiz var. Biz hepimizin hakkı için buradayız. Her gün tutuklanan arkadaşlarımızın sayıları artıyor. Yaka paça, dayakla, sürüklene sürüklene alındı arkadaşlarımız. Eğer avukatları bunları iletebilecekse onlara da seslenmek istiyorum, korkmayın. Her gün daha da büyüyerek arkanızdayız. İster içeride, ister dışarıda; hiçbir zaman tek olmayacaklar.

GREV ÇAĞRISI

Mücadelenin sadece gençlikle sınırlı olmadığını belirten öğrenciler, işçileri de greve çağırarak, “Üniversite öğrencileri olarak; öğrenciler boykota, işçiler greve çağrımızı yaptık. Meselenin sadece gençlikle sınırlı olduğunu söyleyemeyiz fakat bu enerjiyi biz gençler sağladık. Bundan sonrasında işin daha sınıfsal boyutu var. İşçilerin de greve çıkması lazım. Tüketim ve üretim dengesini durdurabilmemiz lazım. Hayatı durdurma noktasına getirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, taleplerinin sadece ekonomik veya siyasi değil, aynı zamanda toplumsal özgürlüklerle de ilgili olduğunun altını çizerek, “20 senedir bu iktidarla baş başayız. Gözümüzü açtık bunlar vardı, hâlâ bunlar var. Başka hiç kimseyi görmedik. Bizler açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkûm edilmiş durumdayız. Buna artık yeter demek istiyoruz. Biz artık başka bir şey görmek, başka bir şey dinlemek istiyoruz” dedi.

Sansür ve baskıya da dikkat çeken öğrenciler, “Sürekli sansürleniyoruz, sürekli yasaklar, baskılar… Bunlara boyun eğmek istemiyoruz artık. Okullarımızı boykot ediyoruz, derslerimize girmiyoruz ve aynı şeyi emekçilerden de bekliyoruz. Hayatı durduralım. Genel grev, genel direniş diyoruz” çağrısında bulundu.

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BOYKOT NE ZAMAN BAŞLADI?

• Ege Üniversitesi - 24 Mart 2025

• Dokuz Eylül Üniversitesi - 24 Mart 2025

• Ekonomi Üniversitesi - 24 Mart 2025

• Yaşar Üniversitesi - 25 Mart 2025

• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 24 Mart 2025