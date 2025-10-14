Gençler nasıl suça sürükleniyor?

Yanıtı zor: Küçücük çocuk, nasıl ağır silahlarla bir insanı öldürecek hale gelebiliyor? 20’li yaşlardaki gençler bu yola neden giriyor? “Bir bebekten katil yaratan karanlık” üzerimize nasıl çöktü?

Cevap siyasetçilerde, bilim insanlarında, sosyal çalışmacılarda, devlet kurumlarında... Nedenlere değil sonuçlara baktıkça çözülemeyen sorunlar üst üste yığılırken elimizde şimdilik iddianameler var. Yani, zincirin son halkası, filmin son sahnesi.

Daltonlar iddianamesinde savcılık, örgütün gençlere nasıl ulaştığını şöyle anlatıyor:

Diziler: “silahlı suç örgütünün örgüt üyelerini 15-20’li yaşlardaki gençlerden seçtiği, bu gençlerin bilgisayar oyunlarıyla yetiştikleri, sokak suç şebekelerini anlatan internet tabanlı dizilerden çok etkilendiği, bu dizilerden kendilerine rol model seçtikleri… yeni nesil suç örgütü denilebilecek bu grupların hem söylemlerindeki ‘jargon’ hem de kendilerince tabii oldukları ‘racon’ denilen kriminal ilkelerin de aynı zamanda internet tabanlı diziler ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini taşıdığı, bu dizilerdeki ana karakterle özdeşleştirilen suç örgütü liderlerinin ve yöneticilerinin 15-20’li yaşlardaki gençlere kolayca nüfuz edebildikleri…”

Sosyal medya: “suç örgütü liderlerinin ve örgüt yöneticilerinin sosyal medya programları üzerinden paylaşmış oldukları video ve fotoğraflardan meydan okuma ve intikam yeminleri yaptıkları, örgüt üyesi olan bu gençlerin de örgüt liderinin ve yöneticilerinin bu video ve fotoğraflardan etkilenerek örgüte dahil oldukları… sosyal medya programları olan Instagram ve TikTok üzerinde sürekli canlı yayınlar açarak örgüte sempati ve eleman kazandırma yoluna gittiği…”

Taraftarlık: “takım taraftar grupları içerisinde yer edinerek, takım taraftar gruplarına kendi örgütleri adına yaptırmış oldukları atkıları tribünlerde açtırmak suretiyle örgütün adını tüm Türkiye’ye duyurmaya çalıştıkları nitekim suç örgütünün eylemlerinde yakalanan şüpheli şahısların ülkenin farklı illerinden gelen getirilen şahıslar olması sebebiyle örgütün adını ülke genelinde bilinir hale getirdikleri...”

Yurtdışı vaadi: “yönetici kadro tarafından özellikle küçük yaşta ve suça bulaşmış kişilerin seçilerek bu kişilerin yurtdışına çıkarılacakları vaat edilerek yeni suç ve suçlara özendirildiği…”

Uyuşturucu: “hücre evlerine şüphelilerin gerek eylemsel motivasyonunu sağlamak gerek bağımlı yapmak amacıyla hücre evlerinde sürekli olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin bulundurulduğu…”

Silah: “küçük yaşta çocukların telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri vahim nitelikteki silahları hücre evlerine göndererek örgüt üyelerinin eylemsel motivasyonlarını yükselttikleri…”

Lüks araçlar: “suç örgütünün çaldığı lüks araçlar ve motosikletler ile ailevi olarak maddi durumu iyi olmayan ve aile hayatları düzgün olmayan kişilerden özellikle seçilen örgüt üyelerinin lüks araçlar ile de örgüte olan bağlılıklarını ve sürekliliklerini, bu kişiler üzerinden de bu kişilerin kendileri gibi olan arkadaşlarını örgüte kazandırmayı amaçladıkları anlaşılmıştır.”

Başta dediğim gibi bu okuduklarımız sonuç. İddianamede sadece örgütün, gençlerle nasıl bağlantı kurduğu açıklanıyor. Bu bilgiler ışığında gençlerin neden suç işlediği sorusu, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, pedagojik ve siyasi yönlerden yanıtlanmayı bekliyor. Gerçek sebepler ortaya konmadıkça, çözüm de uzak görünüyor.