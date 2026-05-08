Gençler sahnede

BirGün/EGE

İzmir Şehir Tiyatroları’nın tiyatro sanatını genç nesillerle buluşturmak amacıyla düzenlediği İzBBŞT Gençlik Günleri “Halktan Biri” oyunu ile başladı.

İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleşen ilk gösterimde konuşan İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü Gençlik Günleri’nin erişilebilirlik ve kapsayıcılık yönüne dikkat çekti. Festival kapsamında oyunların ücretsiz sahnelendiğini belirten Üzümcü, “İstiyoruz ki hayatında belki de ilk kez tiyatro izleyecek biri burada bizimle olsun ve mutlu ayrılsın. Tiyatro; insanların birbirini tanıdığı, önyargıların ortadan kalktığı bir sanat yuvasıdır” ifadelerini kullandı.

Üzümcü ayrıca, gençlerin yalnızca izleyici olarak değil, üretici olarak da festivalin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, “Gençlerin tiyatroyla bağını güçlendirirken aynı zamanda onları birbirleriyle buluşturuyoruz. Çünkü birbirimizi tanıdıkça daha güçlü olacağız” dedi.

İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer, tiyatronun geleceğinin gençlerin elinde olduğuna vurgu yaparak, “Bundan 20 sene sonra bu sahnede, bugün aramızda olan gençlerden biri konuşma yapacak. Bu sahnede yer alacak dekoru, kostümü, oyunu yine bugünün gençleri yaratacak” dedi.

Özer, sözlerini Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler, bütün ümidimiz sizdedir” sözüyle tamamladı.

“LÜKÜS HAYAT” SAHNELENDİ

Festival kapsamında gençlerin sahneye taşıdığı tiyatro oyunları da izleyici ile buluşuyor. Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Anadolu ve Fen Lisesi’nin “Lüküs Hayat” oyunu Kültürpark İzmir Sanat’ta perde açtı. ,

Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden olan oyunun gençlerin dinamik ve etkileyici performansıyla buluşmuş hali seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER DE VAR

Etkinlik kapsamında tiyatro ile ilgilenen gençlerin gelişimine katkı sunmak için Şehir Tiyatroları’nın profesyonel çalışanları tarafından “Hareket ve Çağdaş Dans, Temel Oyunculuk, Doğaçlama, Kukla Yapımı ve Temel Reji Yaklaşımları” gibi farklı branşlarda atölyeler düzenlenecek. Ayrıca 15 Mayıs’ta Levent Üzümcü, İrem Düzgünsıvacı ve İbrahim Göksel Kart’ın katılımıyla “Bir Meslek Olarak Tiyatro” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Oyunların davetiyelerine kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden, İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi ve Konak Vapur İskelesi’nde yer alan bilet gişelerinden, atölye kayıt linkine ise İzmir Şehir Tiyatroları resmi Instagram hesabından ulaşılabilir.