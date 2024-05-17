Gençlere desteği sürdüreceğiz

Mesleki Eğitim Zirvesi’ne katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Meslek Fabrikası’nın çalışmalarını daha da geliştireceklerini belirterek, “Gençlere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ‘Mesleki Eğitim Zirvesi’ne katıldı. İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) yapılan zirvede ‘Nasıl Bir Mesleki Eğitim?’ sorusuna yanıt arandı. Zirveye İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, gazeteci yazar Abbas Güçlü, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Mesleki eğitim konusuna önem verdiğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası’ndan bahsetti. 120 binin üzerinde kursiyerin yetiştiğini ifade eden Başkan Tugay, “Bu dönemde bu konuda daha fazla yol almak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Biz belediye olarak mesleki eğitime katkı vermeye çalışıyoruz, bunu da artırarak sürdüreceğiz. Eksik noktaları tamamlamaya çalışıyoruz” dedi.

BİR YERDE HATA VAR

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin içinde kurulan meslek lisesinin başarısına değinen Tugay, “Bu salonlarda kendi kendimize bir şeyleri konuşuyoruz ama dışarıda başka bir hayat yaşanıyor olabilir mi diyorum. Bina yapmak mı yoksa var olanı inceleyip hatanın, eksiğin nerede olduğunu görüp müdahale etmek mi? Bir yerde hata olduğunu düşünüyorum ve çok üzülüyorum. Seçim döneminde en çok gençlerin bizden bir şey beklediğini gördüm. Onları binaların içine sokup, zorunlu olarak belli şartlara maruz bırakarak bir şeyleri düzeltemeyeceğiz. İşin özüne bakmamız lazım. Ben plastik cerrahi uzmanıyım. Bizim işimiz usta çırak işi derdik. Bir cerrah olduysam, usta cerrahların yanında yetiştim. Bir meslek sahibi olmak adına hepimizin bir ustaya ihtiyacımız var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, meslek içi eğitimin de önemine vurgu yaptı. Çocukluğunda Fransızca öğretmeni olan babasının her yıl Ankara’ya eğitime çağırıldığını söyleyen Tugay, “O zaman öğretmenleri senede bir eğitime çağıran bu ülke, şimdi ne yapıyor? Biraz daha yaptığımız işin sonucunu görebileceğimiz bir yola girmemiz gerekir” şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de, “Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için insanlığın en güçlü enstrümanlarından biri olan eğitim, iş verimliliğinin artmasına, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hız kazanmasına doğrudan katkı sağlıyor. Gençlerimizin mümkün olan en iyi eğitimi alması ve ekonomiye kazandırılmasının ülkemizin orta ve uzun vadeli hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Mesleki Eğitim Zirvesi’nin moderatörü gazeteci yazar Abbas Güçlü ise “İzmir farklı. İzmir dediğiniz zaman aklınıza 100 kişi varsa 100 tane fikir gelir. İzmir’in mesleki eğitim konusunda müthiş çeşitlilik sağlayacağına, öncülük sağlayacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.