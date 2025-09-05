Gençlere Efes Tarlası Yaşam Köyü tanıtıldı

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi desteğiyle Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. Öğrenci Yaz Eğitim Kampı’nda ziraat mühendisliği öğrencileriyle bir araya geldi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Efes Selçuk Belediyesi ile Ziraat Mühendisleri Odası ile imzalanan protokolla Toprak Okulu’nda eğitimler düzenlediklerini belirterek Pamucak Kamp Alanı’ndaki Yaz Eğitim Kampı’nda geleceğin ziraat mühendislerini ağırlayan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.

Kamp alanını 2019’dan itibaren üniversite öğrencilerine açtıklarını belirten Başkan Sengel, “Efes Tarlası Yaşam Köyü, ilhamını Köy Enstitülerinden alan bir Cumhuriyet Projesi. Bu anlamda hem Hasan Ali Yücel için hem de İsmail Hakkı Tonguç’un özverileriyle oluşan ruhun devam etmesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Köylülerin gözleriyle görebilecekleri, çalışmaları için örnek tutacakları, verimli, modern, uygulamalı tarım merkezleri kurmak gereklidir” sözünden feyz alarak, Cumhuriyet Köyleri Projesi dahilinde bir şey yapmayı düşündük” dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nün sağlıklı ve doğru tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve aile tarımının güçlenmesi amacıyla hayata geçen bir proje olduğunu belirten Sengel, “Amacımız topraktan yetişenlerin bire bir üreticiden tüketiciye ulaştırıldığı, aracıların olmadığı, bu işin katma değerinin üreticide kaldığı bir üretim modelini hayata geçirmek" dedi.