Gençlerin hayalleri gerçeğe dönüşüyor

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm Aydınlıların yanında olmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 100. Yıl Müzik Stüdyosu, her yaştan sanatçı ve içerik üreticisi için hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri imkânlar sunmayı sürdürüyor. Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda içerik üreticileri ve sanatçılar için tüm imkânlar ücretsiz olarak sağlanıyor.

Sanatçılara ve müzik gruplarına prova imkânları, müzik koçluğu, kanal kayıt ve hücum kayıt alma hizmetleri sunulan stüdyo her yaştan müzik severin uğrak noktası oldu. Klipleri için çekim yapma imkânına da erişen sanatçılara 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman personeli destek oluyor. Stüdyoda sanatçı ve müzik gruplarının yanı sıra sosyal medya uzmanları ile içerik üreticilerine de hizmet veriliyor. Yeşil perde alanı ile son teknoloji video ve fotoğraf ekipmanından faydalanabilen sosyal medya uzmanları için stüdyo yoğun kullanılan bir alan oldu.

Üniversite öğrencisi olan sosyal medya içerik üreticisi Zeki Engül, 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nda tüm imkânların ücretsiz sunulmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Ben bir üniversite öğrencisiyim ve maddi olarak belli bir sınırım var. Yeşil perdede çekim yapmayı eğer kendi bütçemden karşılayacak olursam biraz beni zorlayabilir, bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir imkânı bizlere sunması önümüzü açtı ve içerik üreticilerinin hoşuna gitti” dedi.

Yerel müzik grubu Epik’in gitaristi Mustafa Eyibilir de 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu Aydın’a kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti ve “Her günüm müzikle geçiyor. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu da çok kullanıyorum, çok seviyorum. Gerçekten çok yararlı bir yer oldu. Prova almak istediğimizi söylediğimizde randevumuzu oluşturuyorlar ve istediğimiz zaman alabiliyoruz. İçeriye girdiğimizde mesela jakımızın eksik olduğunu söylediğimizde jak veriyorlar veya bir eksiğimiz olduğunda hallediyorlar. Baterisi var, ses sistemi çok güzel, çok ferah bir yer. Bizim için çok güzel bir yer. 100. Yıl Müzik Stüdyosu’nu Aydın’a kazandırdığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim” dedi.

Epik grubunun solisti Birhat Batkı, 100. Yıl Müzik Stüdyosu’na ilk açıldığı günden bu yana sıklıkla gittiğini söyledi. Batkı, “Burası gerçekten çok güzel. Hem çalışan arkadaşlar güler yüzlü hem de ekipman ve enstrümanlar son model. Bir de en güzeli ücretsiz. Gerçekten bu stüdyo bizim çok işimize yaradı, yaramaya da devam ediyor. Açıldığından beri geliyorum” ifadelerini kullandı.