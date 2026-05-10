Gençliğin çağrısı bağımsızlık

Etki Can Bolatcan

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 54’üncü yılı yurdun dört bir yanında bağımsızlık ve devrim fikirlerinin haykırıldığı eylemlere sahne oldu.

Denizlerin defnedildiği Ankara’dan Amerikan 6’ncı Filosu’nun denize döküldüğü Dolmabahçe’ye, Çanakkale’den Bursa’ya pek çok devrimci, yurtsever ve demokrat yurttaş 3 Fidan’ı andı. Bu anmalara ve eylemlere ise gençliğin anti-emperyalist, devrimci iradesi damga vurdu.

Vietnam Kasabı Komer’in arabasının yakıldığı meydanlarda Trump kuklasının ateşe verilmesi, devrimci gençlerin Dolmabahçe’ye ellerinde meşalelerle “İsyan” diyerek koşuşu, yurdun dört bir yanında açılan “Tam bağımsız Türkiye” pankartları bu toprakların her damarına işlemiş bağımsızlık mücadelesinin güncelliğini gösteriyor. Emperyalistlerin ve egemen sınıfların çıkarları doğrultusunda devrimci mücadeleyi yok etmek için öldürülen gencecik savaşçıların fikirlerinin 54 yıldır her kuşakta, her meydanda yeniden filizlenmesi emperyalistlere Vietnam’da, Küba’da yaşadıkları hayal kırıklığını hatırlatıyor.

Bağımsızlık mücadelesinin memleket emperyalizmden tamamen temizlenene kadar sönmeyeceğini bir kez daha gösteren Ankara’dan, İstanbul’dan ODTÜ’den devrimci gençlerle konuştuk.

KARŞIYAKA MEZARLIĞINDA 3 FİDAN’I ANAN ÖĞRENCİ EMİNE:

Bundan 54 yıl önce, verdikleri anti-emperyalist mücadele doğrultusunda son sözleri “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” oolan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın bayrağını devralan devrimci gençler olarak Karşıyaka Mezarlığı’ndaydık.

6.Filo’yu Dolmabahçe’de denize dökenlerin, ODTÜ’de Komer’in arabasını ateşe verenlerin yarattığı anti-emperyalist, bağımsızlıkçı, devrimci mücadele geleneğinin bugün hâlâ sürdüğünü bir kez daha haykırdık. ABD’ye, NATO’ya ve AKP iktidarına karşı devrimci gençlerin burada olduğunu; bu düzenin baskısına, sömürüsüne direneceğini hep bir ağızdan haykırdık.

7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilmek istenen NATO zirvesine karşı da tutumumuzu net biçimde ortaya koyduk. Ortadoğu halklarının kanı ellerinde olan NATO’yu ve yerli işbirlikçilerini; Denizlerden, Mahirlerden öğrendiğimiz anti-emperyalist mücadele hattıyla bu memlekette barındırmayacağımızı söyledik. 6 Mayıs’ta herkesin sıkı sıkı tuttuğu dövizlerde bağımsızlık iradesini, Vietnam cesaretini gördük. Gençlerin ellerinde yükselen meşalelerde Komer’in arabasından çıkan dumanların kokusunu aldık. Gençliğin bağımsızlık ve devrim yolunda nasıl kararlı olduğunu, bu memleketi eli kanlı katillere teslim etmeyeceğini anlamış ve anlatmış olduk. Biz üniversiteli, liseli, mezun gençler olarak anti-emperyalist mücadeleyi bulunduğumuz her alanda, Denizlerin bağımsız Türkiye inancıyla büyütmeye devam edeceğiz.

DENİZLERİN 6. FİLO’YU DENİZE DÖKTÜĞÜ DOLMABAHÇE’YE YÜRÜYEN EYLÜL:

Eşit, özgür, demokratik, tam bağımsız bir ülke için anti-emperyalizm şiarıyla mücadele eden, 68 kuşağının devrimci önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilmelerinin 54.yılında İstanbul’da, Ankara’da ve yurdun dört bir yanında özlemle anıldı. Denizlerin, Mahirlerin mirasıyla gençliğin emperyalizme, faşizme ve kapitalist sömürü düzenine karşı ördüğü direniş bu 6 Mayıs’ta da kampüslerden sokaklara taştı.

Üç fidanın yarım asır önce Amerikan emperyalizmine karşı yükselttiği ve bugün bizlerin devraldığı tam bağımsızlık mücadelesi; hala güncelliğini koruyor. Zira Trump ve İsrail ile kol kola girerek Filistin davasıyla ikiyüzlü bir ilişki kuran, Suriye’deki cihatçı kuşatmaya destek veren ve ülke topraklarını NATO’nun askeri üslerine peşkeş çeken tek adam rejimi; emperyalist güçlere teslim olup Orta Doğu kıyımına ortaklık ediyor.

İşte tam da bu bilinçle; 6 Mayıs günü Denizlerin 6. Filoyu denize döktüğü Dolmabahçe’ye pankartlarımızla, meşalelerimizle yürüdük. “İsyan” diye haykırarak koştuk, “Kahrolsun ABD, Bağımsız Türkiye” sloganımızla geçtiğimiz tüm sokakları inlettik. Ancak biliyoruz ki; ABD emperyalizmine, onun çıkarlarını kollayan işbirlikçi iktidara, 6.Filoya secde eden zihniyete karşı istikrarlı bir direnişin ve kazanılacak zaferin yolu; örgütlü ve birleşik bir mücadele hattından geçiyor. NATO zirvesine giden süreçte ve sonrasında bu hareketin kurulması adına öğrencilerden kadınlara, kamu emekçilerinden işçilere, emeklilerden çiftçilere kadar bütün toplumsal muhalefet öznelerinin kendi öz örgütlülüklerini yaratması ve bunun ABD emperyalizmine ve saray rejimine karşı bir hatta birleştirilmesi tarihi bir sorumluluk olarak karşımızda duruyor.

Deniz’in, Yusuf’un, Hüseyin’in uğruna darağacına gittiği; Mahirlerin yolunda can verdiği eşit, özgür, demokratik ve tam bağımsız bir Türkiye’yi tüm ezilenlerin ortak mücadelesiyle kuracağız. Emperyalistler yenilecek, direnen halklar kazanacak.

DEVRİM YÜRÜYÜŞÜ’NE KATILAN ODTÜ ÖĞRENCİSİ DENİZ:

ODTÜ’nün köklü bir geleneği olan Bahar Şenliği’nin ilk günü 6 Mayıs’a denk geldi. O yüzden her yıl şenliğin ikinci gününde yapılan Devrim Yürüyüşü’nün ilk güne alınması kaçınılmazdı denebilir. Böylece Deniz’lerin anısı ve ODTÜ’nün bağımsızlık mücadelesi aynı gün içinde yaşatıldı. Topluluk kortejlerinden gençlik örgütlerinin kortejlerine her bir pankartta, her bir dövizde Vietnam Kasabı Komer’in arabasını yakanların fikirleri vardı. Haykırdığımız taleplerimiz ODTÜ ÖTK’nin fikrini taşıyordu. Adımlarımız yıllar önce Berkin Elvan için yapılan yürüyüşünün adımlarıydı. “ABD’yi bölgemizden, tek adamı ülkemizden göndereceğiz!” şiarıyla yürüdük. Yurdunu seven, insanlarının özgürlüğünü isteyen öğrenciler olarak bu yürüyüşümüzde kararlıyız. İnsanların farklılıklarıyla bir arada ve dayanışma içinde olduğu, sömürülmediği, geleceklerini kendilerinin belirleyebildiği bir ülkede ısrarcıyız.

Bu ısrarımızı idrak edememiş olacak ki, saray rejimi biz gençleri bölmek için her türlü yöntemi deniyor. Birlikte eğlendiğimiz, hayatı paylaştığımız ve topluluklarımızın üretimlerini tüm kampüse taşıdığımız Bahar Şenliği’nin özgürlükçü ortamını bölmeye ve sindirmeye çalışıyor. Bunu da bazı öğrencileri teröristmiş gibi ve ODTÜ’de Türk bayrağına bir saldırı varmış gibi göstererek yapıyor. Memleketin özgürleşmesi için mücadele edenlerin bayrakla bir derdi zaten olamaz, ancak iktidar bu gerçeği türlü oyunlarla çarpıtıyor. Öğrencilerin arasına Ülkü Ocakları ve diğer ırkçı-gerici oluşumlarla bağlantılı grupları gönderiyor. O gruplar da gençlerin milli duygularını kötüye kullanarak kendi sıra arkadaşlarına karşı kışkırtıyor. Böylece ülkesine sıkı sıkıya bağlı gençler, AKP’nin yarattığı ama aslında var olmayan bir kavganın içine hapsoluyor.

Hâlbuki 19 Mart’ta olduğu gibi demokrasi, adalet ve bağımsızlık mücadelesi vermemiz gerekiyor. Biz ilerici, yurtsever ve demokrat tüm öğrenciler; asıl kavganın bizi yoksullaştıran ve geleceksizleştiren tek adama karşı olduğunu unutmayacağız.

Muhalefeti bölmeye dair tüm çabalarına karşı, şeriatçı saray rejimini ve onu kukla gibi yöneten ABD’yi bölgemizden defetmekte kararlıyız. İstanbul’da IMF başkanına atılan ayakkabıyı da Komer’in arabasından bu yıl yakılan Trump maketine taşıdığı anti-emperyalist ateşi de unutmayacağız.