Gençliğin karşısındaki iki seçenek: İstihdamsız bölümler ve sigortasız işler

Etki Can Bolatcan

Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Demet Lüküslü’ye 2026 yılında üniversite gençliğinin içinde bulunduğu koşulları ve bu koşullar ışığında siyasete, topluma, ülkeye bakış açılarının nasıl şekillendiğini sorduk.

Türkiye’de üniversite öğrencisi olmak her geçen yıl ekonomik olarak daha çok zorlaşıyor. Okurken çalışmak kadar, ekonomik sebeplerle devam edememek de normalleşti. Bu şartlar altında baktığımızda, üniversite gençliği dediğimiz olgunun siyasete, topluma, ülkeye yaklaşımı, ilişkilenme biçimi geçmişe göre ne kadar farklılaşıyor?

Neler olup bittiğini anlayabilmek için konuya hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de neler olup bittiğini anlamanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Küresel ölçekte baktığımızda 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başı itibariyle eğitimde kalma sürelerinin uzadığını yaşadık ve bu durum da en eğitimli genç kuşakları ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğini ortaya çıkardı. Ancak bununla beraber eğitimin öneminin olup olmadığını da çok tartışır olduk. Özellikle iş dünyası ve çalışma hayatındaki son dönüşümlerle beraber sürekli olarak kendisini adapte etmesi gereken ve belirli olarak beceriler/ hünerler sahip olması gereken bireylerden bahsederken eğitimden çok beceri edinimlerinden konuşur olduk. Bu küresel bakış açısının Türkiye’de neler olup bittiğini layıkıyla tartışmak için gerekli olduğunu düşünüyorum.

Demet Lüküslü

Bir yandan küresel ölçekte bu gelişmeler yaşanırken Türkiye bu dönüşümü çok hızlı ve keskin bir şekilde yaşadı. Türkiye ’de üniversite sayısının ve üniversite öğrenci sayısının çok önemli oranlarda arttığı bir dönem yaşadık ki bu oranlar başka ülkelerde yaşananın çok üstünde. Bir yandan yüksek öğretim kurumlarının ve öğrencilerinin artıyor olması eğitimin kitleselleşmesi ve daha geniş kesimlerin yüksek öğretime erişmesi açısından önemli bir gelişme olarak görünse de aslında ciddi bir üniversite ve üniversite mezunu enflasyonunu da beraberinde getirdi. Bu enflasyon ise bir yandan yüksek öğrenimin değerini sorgularken aynı zamanda öğrencilerin gelecek tahayyüllerini de etkiledi. Tüm bunlarla beraber ciddi bir ekonomik krizin de yaşanıyor olması üniversite öğrencilerinin sadece geleceğini değil gündelik hayatını ve yaşam koşullarını yani bugününü etkiledi. Tam da bu sebeple bugün bir yandan üniversite okurken diğer taraftan farklı işlerde (çoğunlukla sigortasız çalışan) üniversite öğrencilerini görüyoruz. Bir yandan eğitimin değerini sorgularken diğer taraftan bu tempoyu devam ettirebilmek ve başarılı bir öğrenci olabilmek oldukça zorlaştığından yüksek öğretime başlayan ancak mezun ol(a)mayan öğrenci sayısı da giderek artıyor. Tam da bu sebeplerden dolayı gençleri bu ekonomik zorluklar karşısında güçlendiren, onlara destek olan gençlik politikaları üzerine konuşmak ve bu politikaları geliştirip uygulamak çok önemli.