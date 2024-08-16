Gençlik Şöleni’nde büyük coşku yaşandı

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü tarafından organize edilen 1. Gençlik Şöleni, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Gençlerin enerjisiyle dolup taşan etkinlikte, müzikten spora, sanattan eğlenceye kadar birçok farklı aktivite yer aldı. Şenlikte plaj voleybolunda yarışan oyuncular seyircilere keyifli dakikalar yaşattı. Havanın sıcak olmasına aldırış etmeden voleybolu izleyen vatandaşlar heyecanlı dakikalar yaşadı.

Ayrıca Güzelbahçe ve Göztepe Spor Kulübü alt yapı takımlarında oynayan minik futbolcular plaj futbolu oynadı. Halat çekme yarışmasında kıyasıya mücadele ederek kazananlar madalya almaya hak kazandı. Jetski gösterisi ve Urla Yelken Kulübü’nün gösterisi de ayrıca renk kattı. Hara Binicilik Kulübü gösterisi vatandaşlardan büyük alkış topladı. Vatandaşlar yiyecek - içecek stantlarının olduğu alanda keyiflerince zaman geçirdiler. Güzelbahçe Geçici Hayvan Barınağı’ndan getirilen minik patiler sahiplendirildi.

Gençler için bu tür organizasyonların devam edeceğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Gençlerin taleplerini dikkate alarak önümüzdeki yıllarda Gençlik Şöleni’ni geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Güzelbahçe her geçen gün daha da gelişip büyüyor. 2 yıl içerisinde üniversitemiz olacak. Bu şenlik Güzelbahçe’ye gelecek gençlerle daha da coşkulu ve güzel olacak” dedi.