Gençlik ve mücadele bayramı

AKP Gençlik Kolları’nın, 2023’ün Ocak ayında İstanbul’da düzenlediği Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde (ÜniAK FEST) konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı emanet edecekleri gençlerin, milletin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştüreceğini söylemişti. Erdoğan, konuşmasında birilerinin ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek kendileriyle gençlerin arasının açılmaya çalışıldığından yakınmıştı. O dönem ‘Z’ kuşağı üzerinde bolca konuşuluyor ve Türkiye’nin geleceğini hangi tercihlerle şekillendirecekleri masaya yatırılıyordu. ‘Y’ kuşağı ise Gezi Direnişi’nin önemli aktörlerinden olmuş, yaşamlarına yönelik ailelerinden bile görmedikleri tarz bir baskıyla karşılaştıkları için, Erdoğan ve AKP iktidarına ilk tepki gösterenlerden olmuşlardı. Erdoğan “bizim ihtiyacımız olan kuşak Z ve Y kuşağı değil, Teknofest kuşağı” diyerek aslında öncesinde konuya noktasını koymuştu.

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Erdoğan’ın sözünü ettiği Teknofest’in, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi-Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle, gençlerin teknoloji ve bilim alanlarında yeteneklerini geliştirmeleri, bu alanlarda kariyer yapmaları ve ülkenin teknolojik gelişimine katkıda bulunmaları amacıyla düzenlendiği belirtiliyor. Vakfın mütevelli heyeti başkanı, bilindiği üzere, Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar. Teknolojik çalışmalarının yanında Bayraktar’ın ismi açtığı tazminat davalarıyla da sıkça gündeme geliyor. Son olarak, 6 Şubat depremlerinde Baykar’a ait dronların yeterli çalışmadığına yönelik paylaşım yapan bir depremzedeye 150 bin liralık tazminat davası açmıştı. Kaybetti. Erdoğan, Teknofest kuşağını bilimin, teknolojinin ve tekniğin yardımıyla hayal ettiği geleceği inşa edecek, milletine gönülden bağlı gençler olarak tarif ediyor.

Gençlere hitap etmeden siyasette yol yürümenin mümkün olmadığı herkesin bildiği bir gerçek elbette. Erdoğan da festival gibi çeşitli sebeplerle bir araya geldiği gençlerle şiirler okuyup şarkılar söylüyor, onlarla ‘yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle’ Türkiye Yüzyılı’na yürüdüklerini anlatıyor. ÜniAK FEST’te açılan “Kalite standartlarımız gereği sadece Reis’e ve AK Parti'ye oy veriyoruz”, “Özeniyorlar ama çözemiyorlar”, “Seni görmek AA ile geçmek” yazılı pankartları çok beğenen Erdoğan, sloganları ‘yaratıcı’ bulmuştu. Şarkıcı Sinan Akçıl’ın “İlle de seni sevmem bana bence şarttır, şarttır” şarkısı hep bir ağızdan söylenmişti.

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Gençlerin, bilim ve teknolojinin yardımıyla geleceği inşa edeceği fikri, desteklenmesi gereken bir görüşten öte, hakikat. Ve elbette bu festivallerde değil okullarda öğrenilebilecek bir konu. 19 Mart’ta, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara üniversiteliler öncülük etti. İmamoğlu’nun 35 yıllık lisans diplomasının, üstelik de yetkisi olmayan bir kurul tarafından iptal edilmesi, başta İstanbul Üniversitesi’nde olmak üzere pek çok okulda tepkiye neden oldu. Yüzünü uzaya çevirmesi beklenen gençler, ellerindeki diplomanın istendiği zaman nasıl da kolaylıkla hükümsüz kılınabileceğini görmenin öfkesini de yanlarına alıp özgürlükleri için barikatları yıktı, meydanlara çıktı. Türkiye’nin ‘yeni yüzyılını’ inşa etmesi beklenen; geleceğin mimarları, mühendisleri, sanatçıları, bilim insanları üstleri başları parçalanarak gözaltına alındı, tutuklandı.

“Eylemsizliği de biliriz ama eylem tam bizlik”, “Çapulcuların çocukları büyüdü”, “Vizeleri boşver, diplomanın da garantisi yok” pankartları açtılar. İktidar tarafından yeteri kadar ‘yaratıcı’ bulunmadığında olsa gerek karşılarında polisten bir ordu buldular. Onların, tutuklanan yüzlerce arkadaşı için çalma listesinden seçtiği şarkı, Duman grubundan “Saldırdın bana utanmadan sıkılmadan, Gözlerim yanar ama ezilmedim azalmadım” diyen ‘Eyvallah’ oldu. Üç genç, “Diktatör Erdoğan” yazılı pankart taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı, yatarı olmayan suçtan 37 gün yattı, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2023’te, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle yargılanmış ve beraat etmişti. Bilim ve teknolojinin ışığında gençlerimizin uzaya yöneldiğini iddia eden iktidarın ‘yeni yüzyılında’ suça cezaya yeni güncelleme gelip gelmediğini göreceğiz. Teknofest kuşağının uzay yolculuğu engellenmesin. 19 Mayıs kutlu olsun.