Gençlik yaza ‘Merhaba’ diyecek

BirGün EGE

Güzelbahçe Belediyesi’nin açmış olduğu Gençlik Merkezi ‘Yaza Merhaba’ diyerek gençlere kapılarını açıyor. Gençlerin sosyal dayanışmasını artırmak, eğlenceli bir ortamda buluşmalarını sağlamak amacıyla planlanan etkinlik, Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü’nün organizasyonuyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında mikrofon gençlerde, toplu etkinlikler, karaoke show, ücretsiz ikramlar, masa oyunları, ve çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Ayrıca açık mikrofon alanı da kurulacak. Etkinlik 17 Mayıs saat 19.00’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek.