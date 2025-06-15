Gençlikle giden

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’in geçen hafta “genç yaşta” kaybı toplumu derinden sarstı. Aynı günlerde “gençlikle” ilgili yaşanan diğer çok olumsuz gelişmeler konunun ele alınmasını kaçınılmaz kılıyor.

ANIMSATTIĞI

Başkan Zeyrek’in kaybı nedeniyle, ailesine, sevenlerine, CHP’ye ve tüm ülkeye başsağlığı diliyorum. İki “özel” diyebileceğim neden Zeyrek’ten söz etmemi gerektiriyor. Birincisi, Zeyrek, İzmir merkezli ancak yurdun birçok yerinde şubesi bulunan, Köy Enstitüsü gerçeğini yaşatmak ve yarınlara taşımak amacıyla çalışan Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneğimizin-YKKED üyesidir. Bu üyelik başlı başına bir değer, bir nitelik göstergesidir.

İkincisi, bir TV söyleşisinde Zeyrek, çalışma arkadaşlarından “yalınayak çocuğun hakkını” koruyup kollamalarını istiyor. Doğu Karadeniz kırsalında yalınayak çobanlık yaparken, 1950’de Beşikdüzü Köy Enstitüsü’ne parasız-yatılı giden biri olarak bu çağrıyı çok sevdim. Dahası da var; dönemin Demokrat Parti hükümeti Köy Enstitülerini 1954’te kapattı; beni de Çifteler’e gönderdiler. Çifteler’in okul kitaplığında “yasak kitaplar” bölümünde yalınayakla karşılaştım! İsmail Habip Sevük’ün, 1930’larda okutulan Lise Edebiyat kitabında Nazım Hikmet’in iki şiiri vardı: “Yalınayak” ve “Türk Köylüsü”. Onları okuyunca, doğrusu, çarpıldım; bu iki şiir tam da benim için yazılmıştı. O yıllarda Nazım yasaklıydı; kamuoyunda “vatan haini” olarak biliniyordu. 1930’larda şiirleri ders kitaplarına konulan Büyük Usta nasıl vatan haini olmuştu? Bu sorunun yanıtı üzerine de daha sonra ayrıntılı çalışmalar yaptım. Hiç kuşkum yok, içinden geçtiğimiz ortam ne kadar yok edici olursa olsun bu topraklar yeni Ferdi Zeyrek’ler çıkaracaktır.

YARIM MİLYON-15 BİN

Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı açıkladı: bu yıl Yükseköğretime Giriş Sınavına başvuru sayısı geçen yıla göre 560 bin 243 kişi daha az. Üstelik 2022’den bu yana her sınava girenin yerleştirildiği bir uygulama var. Buna karşın, geçen yıla göre neredeyse her beş gençten biri orta öğretimden sonrasını okumak istemiyor. Toplumun gelişmesi açısından bu durum tek başına bir yıkımdır. Bu durumun, ekonomik, kültürel, toplumsal ve siyasal nedenlerinin araştırılması ve o nedenlerin ortadan kaldırılması için uğraş verilmesi gerekiyor.

Gençler yükseköğretimi nasıl istesin? Önde gelen üniversitelerden Boğaziçi, 4 Ocak 2021’den buyana, bir üniversite eğitimi süresince ya da “dört yılı” aşkın bir süredir, yoğun siyasal baskılar nedeniyle asıl işlerini yapamıyor. Diğer üniversitelerde oluşturulan yasak ve korku ortamında, değil özgürce bilim, gençlerin yaratıcı yeteneklerini geliştirecekleri kültür ve sanat etkinlikleri de yeterli düzeyde yapılamıyor.

Eklemek gerekir ki bir de “ne okulda ne işte” ya da “ev genci” diye tanımlanan ve toplamı 4,75 milyona ulaşan 15-29 yaş arası nüfus var; kayıt dışı olanlarla birlikte bu kesim yarım milyonu aşıyor. Evet, yarım milyon genç toplumsal yaşamdan “dışlanmış” bulunuyor.

Kaldı ki, eğitimin “temeli” de sorunludur. Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü bağlamında açıklandığına göre bu ülkede “her dört çocuktan biri” işçidir; Merkezi Eğitim Merkezleri-MESEM süreciyle, çocuklar “ucuz işçi” yapılıyor. Ayrıca, çocukların yatağa aç girdiği haberlerine, okullardaki beslenme yetersizlikleri ve özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği eğitimlerde onlara kötü davranıldığı bilgileri ekleniyor.

Bir büyük olumsuzluk daha var: Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı-MEB, 15 bin öğretmen alınacağını ve bu amaçla açılacak “sözlü sınava” giriş belgelerine nasıl erişileceğini açıkladı. Sözlü sınav, aslında, mülakattır. Bu yöntemle öğretmen ya da kamu personeli alımı, yıllardır, bir toplumsal yıkım kaynağıdır. Çünkü yapılan korkunç bir ayırımcılıktır.

Kaldı ki, gerekli eğitimi kuramsal ve uygulamalı olarak tamamlamış, başarılı olmuş ve “diplomasını” almış bir öğretmeni sınava çekmek yalnızca o kutsal öğretmenlik mesleğine karşı yapılan bir büyük saygısızlık değil, aynı zamanda öğretmen okullarının verdiği eğitimin “yetersiz” olduğunu da onaylamaktır. O yetersizliğin ilk ve tek sorumlusu ise sınavı ya da mülakatı yapan MEB’in kendisidir.

Çok açıktır ki, toplum, sonu çok daha ağır kayıplara ve yıkımlara yol açacak bir “çocuklarını” ve “gençlerini yitirme” sorunu ile karşı karşıyadır.

Yine de bu sorunun çözümünün tek umut ışığı da aynı kaynaktan, gençlikten, geliyor. 19 Marttan buyana, üstelik sınav günlerinde yaşadıkları yoğun “gözaltı ve tutuklamalarla” baskı altına alınmış olmalarına karşın, Ferdi Zeyrek’in cenazesi sırasında da bir kez daha kanıtlandığı gibi “yaşanılan büyük toplumsal uyanışın “dinamosu olarak” gençlik ayaktadır.