Gerçeğe tanıklık ve itham etmek: Adil yargılanma, hakikat ve siyasallaşan yargı üzerine

Gül ÇİFTCİ - CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Modern hukuk devletinin en temel iddiası, hakikatin yargı süreçleri aracılığıyla ortaya çıkarılabileceği varsayımıdır. Ceza muhakemesinin kurucu amacı, maddi gerçeğin keşfi ve adaletin tesisidir. Ne var ki tarihsel deneyim, yargının her zaman hakikatin tarafında konumlanmadığını; kimi dönemlerde hakikatin bastırılmasının kurumsal aracına dönüştüğünü de göstermiştir.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi ve bu dosya kapsamında tutuklanan belediye başkanlarıyla başlayan yargılama süreci, tam da bu epistemolojik ve siyasal eşikte durmaktadır. Bu nedenle, yalnızca bir savunma refleksiyle değil, hakikatin kamusal savunusu olarak konuşmak gerekir. Emile Zola’nın yaptığı gibi, gerçeğe tanıklık etmek ve itham etmek hem politik bir tutum hem de hukukun normatif mantığı açısından bir zorunluluktur. Gerçeğe tanıklık ancak görmek istemediklerini gördüğümüzde ve ortaya çıkardığımızda mümkündür.

HAKİKAT, YARGI VE TANIKLIK

Ceza muhakemesi hukukunda savcılık makamının temel yükümlülüğü, şüpheli aleyhine delilleri topladığı gibi lehine olan delilleri de eşit biçimde araştırmaktır. Bu yükümlülük, hukukun tarafsızlık iddiasının kurumsal teminatıdır. Ancak mevcut Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde, maddi gerçeği araştırmaktan çok, belirli bir siyasal anlatıyı kurmaya yönelik seçici bir soruşturma pratiği vardır, tıpkı İBB iddianamesinde olduğu gibi. 2014–2019 döneminde kamu kurumları ve iktidar partisine mensup belediyelerle yapılan yüzlerce ihale soruşturma kapsamı dışında bırakılırken, 2019 sonrası dönemde yalnızca CHP’li belediyelerin hedef alınması, eşitlik ilkesinin sistematik ihlali anlamına gelmektedir. Hukukun genellik ve soyutluk ilkesi, tam da bu tür seçici uygulamaların önüne geçmek için vardır. Aksi halde hukuk, normatif bir düzen olmaktan çıkar; bu örnekte olduğu gibi siyasal iktidarın ayrımcı uygulama tekniğine dönüşür.

ADİL YARGILANMA HAKKI VE ADALET

Adil yargılanma hakkı, yalnızca prosedürel bir formalite değildir; aynı zamanda hakikatin nasıl üretileceğini belirleyen bir epistemik rejimdir. Bu dosyada, teknik ve nesnel delillerin bilinçli biçimde dışlanması ve yönlendirilmiş tanık beyanlarının kurucu delil haline getirilmesi, yargının hakikat üretme kapasitesinin siyasal tercihler doğrultusunda yapılandırıldığını göstermektedir. Burada mesele usul ihlali olduğu kadar yargının epistemik egemenliğinin de siyasal iktidara tabi kılınmasıdır.

Ceza yargılamasının temel ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” (şüpheden sanık yararlanır) ilkesi, bu iddianamede tersine çevrilmiştir. Şüphe, sanık lehine değil, sanık aleyhine bir siyasal araç haline getirilmiştir. Bu durum hukukun normatif yapısının da dönüşümü anlamına gelir.

Tutuklama pratiği, bu dönüşümün en görünür tezahürüdür. Hakkında yüzlerce yıl hapis cezası istenen bir sanığın tutuksuz yargılanması, buna karşılık seçilmiş belediye başkanlarının uzun süreli tutuklulukla karşı karşıya bırakılması, tutuklamanın ceza muhakemesi tedbiri olmaktan çıkarak siyasal bir teknik haline geldiğini göstermektedir.

Bu tablo seçmen iradesini de yargı yoluyla sınırlama anlamını taşımaktadır. Sandığın hukuken var olduğu, fakat siyasal olarak etkisizleştirildiği süreç, literatürde “seçimsizleştirme” olarak adlandırılan otoriterleşme biçiminin yerel yönetimler üzerinden yeniden üretimidir. Seçilmiş yöneticilerin yargı yoluyla işlevsizleştirilmesi, demokrasinin biçimsel düzeyde korunup içeriksel olarak boşaltılmasıdır.

“J’ACCUSE” VE İTHAMIN HUKUKU

Emile Zola’nın “J’Accuse” metni, hukukun mahkeme salonlarının yanı sıra, kamusal alanda da savunulması gerektiği fikrinin kurucu metinlerinden biridir. Zola; yargıyı, devleti ve toplumsal önyargıları açıkça itham ederek, hakikatin ahlaki ve siyasal bir mesele olduğunu da göstermiştir. Bugün de benzer bir tarihsel eşiğin içindeyiz.

İtham ediyor ve gerçeği arıyoruz. Yargıyı siyasal rekabetin aracı haline getiren kurumsal pratiği itham ediyoruz. Masumiyet karinesini askıya alan ve tutuklamayı cezaya dönüştüren yargı anlayışını itham ediyoruz. Sandıkta elde edilemeyeni yargı yoluyla telafi etmeye çalışan siyasal mühendisliği itham ediyoruz. Bu itham hukukun, iktidarın teknik bir enstrümanı olarak görmeyen, iktidarı sınırlayan bir çerçeve olma zorunluluğunun en temel tespitidir. Bir anlamda hukuk devletini yeniden var etmenin de çabasıdır.

Gerçeğe tanıklık etmek demokratik rejimin sürdürülebilirliği açısından da bir zorunluluktur. Hakikat rejiminin siyasal iktidar tarafından tekelleştirildiği yerde, hukuk devleti biçimsel bir kabuğa dönüşür. Bugün yürüyen yargılama süreci, bireylerin, partilerin çok ötesinde Türkiye’de hukukun hakikatle kurduğu ilişkinin de yargılandığı bir andır. Dolayısıyla yargılanacak olan tüm halktır, onun iradesidir.

Zola’nın 129 yıl önce yazdığı gibi, “Gerçek yürüyor, onu hiçbir şey durduramaz.” Bugün yargı salonlarında, kamuoyunda ve tarihin vicdanında yürüyen de tam olarak budur. Bu nedenle gerçeğe tanıklık ediyor ve itham ediyoruz. Çünkü hakikat ertelense de silinmez; adalet gecikse de tarihin hafızasında hükmünü verir; ve hukuk, ancak hakikatle kurduğu ilişki ölçüsünde meşru kalır.