Gerçeği hatırlatmak ya da bir siyasi iktidar ilkesi olarak laiklik

Ayşegül Kars Kaynar

Türkiye’de laiklik Fransız tipi sekülerliğe, a la Turca din-devlet ayrılığına, çağdaşlaşma ve Batılılaşmayla ilişkisine, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Danıştay kararlarına referansla bir dönem yoğun bir şekilde tartışıldı. 2000’lerin başında ise AYM’nin laikliği yasakçı bir üslupla; TSK’nın da kendi vesayetini tahkim etmesinin kılıfı olarak kullanmasına tepki olarak savunulan ve AKP tarafından da parti programlarında benimsenen “pasif laiklik” anlayışı, laiklik tartışmalarını kuşattı.

Buna göre, 2008 sonrasında laikliğin farklı yorumlanarak “aktif” ya da “dışlayıcı” anlamından “pasif” veya “liberal” anlamına geçildiği kabul edildi. Pasif laiklik her türlü din ve inanç mensubunun ibadetlerini rahatça icra etmesi ve dini saik ve sembollerin kamusal alanda serbestçe görünür olması demektir. Yani laiklik (artık), dini özgürlüktür; din ve vicdan özgürlüğünün teminatıdır.

Bu anlayışın laikliğin baskın anlamı haline gelmesi o dönemin ve dönemimizin uluslararası dinamikleriyle uyumluydu. Bir yandan revaçta olan kimlik siyaseti dini, bireyin kendini var ettiği kimliklerden bir tanesi olarak görünürleştirdi; aynı zamanda bireyin dini kimliğiyle kamusal alana dahil olabilmesi ve siyasete katılabilmesini destekledi. Dinin kamusal görünürlülüğünün artması bireylerin kendilerini ifade etme özgürlüğü ve çoğulculuğun bir parçası olarak yorumlandı. Göç dalgaları ve mülteciler, dinin kamusal alanda yükselişini iki zıt yönden beslediler. Avrupa’da artan Müslüman nüfus için inanç özgürlüğü, insan haklarının bir parçasıydı. Öte yandan yükselen alternatif sağ, göçmenler ve LGBTİ+ gruplara karşı aile ve dini değerleri pohpohladı. Hakikat sonrası olarak adlandırılan olgu ise çağdaşlaşma, gelişme ve de bilimsel bilginin toplum için önemine şüphe düşürdü; gerçeğin ne olduğuna dair kayıtsızlık yaratarak toplum ve dini inanç ilişkisini her türlü sorgulamaya kapalı bir biçimde yeniden kurdu.

SİYASİ İKTİDAR İLKESİ OLARAK LAİKLİK

Ancak Türkiye özelinde laikliği dinin kamusal alana etkisi yahut din ve vicdan özgürlüğü yahut dünyayı bilme biçimi kapsamında tartışmak ne tarihsel ne olgusal ne de ilkesel olarak yeterlidir. Laiklik, yukarıdaki bağlamların herhangi birinde her nasıl yorumlanırsa yorumlansın onun anlamından koparılamayacak, daha fazla indirgenemeyecek bir öz, bir minimum barındırır. O da devletin hiçbir inanca karışmaması ve bütün inançlar karşısında tarafsız olmasıdır ki bu minimum, pasif laiklik anlayışı tarafından da reddedilmemiştir.

Türkiye’de tarihsel ve olgusal olarak laiklik, devletin din aracılığıyla sivil toplum üzerinde tahakküm kurmasına karşı özgürlüğü ve bir o kadar da tek bir dinin hegemonyası karşısında eşitliği ve çoğulculuğu talep etmenin ta kendisidir. İlkesel olarak ise laiklik evvel emirde yönetimin, devletin ve siyasi iktidarın alanına dair ve dahildir. Bu haliyle de bütün yurttaşların eşit olduğu ilkesi üzerine kurulu anayasal devletle örtük olarak çakışır. Anayasal devletin varlığı laikliği gerektirir; laiklik anayasallığı besler. Öyle ki siyasi iktidar belli bir dini gruba kaynak ayırdığında ya da ona okul açtığında sadece laiklik ilkesini değil anayasallığı da çiğnemiş olur. Zira eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ihlal edilmiştir. Kaldı ki laiklik, yürürlükteki anayasaya göre, hali hazırda devletin niteliklerinden biridir. Anayasanın bağlayıcılığı gereği Cumhurbaşkanından Yüksek Seçim Kuruluna kadar devletin tüm organları ve idare, yetkilerini laikliğe uygun kullanmalıdır. Laiklik aynı zamanda nasıl iktidar olunacağını da belirler. Yürürlükteki kanunlara göre din, siyasi örgütlülüğün (partilerin) temeli ve örgütsel ayrışmanın unsuru olamaz. Şii ya da Yahudi bir siyasi parti kurulamaz; bir parti seçmenleri din temelinde örgütleyip oy toplayamaz.

Bu nedenle laikliğin din ve vicdan hürriyeti içine hapsedilerek anayasal devletin bireye sunduğu çok sayıdaki özgürlükten bir tanesine indirgenmesi ve kamusal alanda dinin görünümü çerçevesinde tüketilmesi bir aldatmacadır. Anayasal devlette laiklik bir siyasi iktidar ilkesidir. Mamafih, bu ilke ölüdür.

LAİKLİĞİN VE ANAYASAL DEVLETİN ÖLÜMÜ

Laiklik ve anayasal devlet tam olarak 30 Temmuz 2008’de eş zamanlı olarak ölmeye başladılar; daha evvelinde ne kadar kaliteli yaşıyor olduklarına değinmiyorum. O gün AYM, AKP kapatma davasında kararını açıkladı. 11 üyeli mahkemenin 10 üyesi AKP’nin laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna karar vermelerine rağmen partinin kapatılmayıp devlet yardımından yarı oranında yoksun bırakılması yönünde oy kullandılar. Böylece ilk ve şimdiye kadar son kez anayasayı ihlal ederek laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğuna karar verilen bir partinin siyasi eylemlerine devam etmesine izin verildi.

Temmuz 2008 bu sebeple bir kırılmadır: Bu tarihten önce toplumun bir kesimi; kimi gazeteci ve düşünürler AKP’nin toplumu İslami kurallar ve ilkeler temelinde dönüştürmeyi hedefleyen bir güç olduğunu düşünüyordu. Temmuz 2008’de bu görüş, bir devlet otoritesi olan yüksek mahkeme tarafından onaylandı. Yani, Temmuz 2008’de AKP’nin İslamcılığı devlet tarafından tanınmış oldu. Böylece laik devlet, laikliği ihlal ettiği resmi olarak tasdiklenmiş bir iktidara teslim edildi.

Devlet yardımından yoksun bırakma yaptırımının uygulanması adeta anayasal devletin kendi için oynadığı bir Rus ruletiydi. Zira AYM partiyi kapatmakla cezalandırmayıp sadece devlet yardımını yarı oranında keserek aslında bir güvenlik tedbiri almıştır. Bu güvenlik tedbirinden de murad edilen, iktidarın ihtar edilmesi, ileride işlenme ihtimali bulunan suçların önlenmesi; böylece bu siyasi partinin meşru zemine çekilmesi için ona bir şans verilmesidir. Mamafih, siyasi iktidara verilen şans, anayasal devletin üstlendiği bir risktir. Laikliği ihlal eden siyasi parti ya uyarıları dinlemezse? Ya tehlike arz eden eylemlerine son vermezse? Açıktır ki AYM, anayasayı ihlal eden eylemlerin odağı olduğunu tespit ettiği bir siyasi partinin iktidarda kalmasına izin vererek, anayasanın bir daha ve daha ağır derecede ihlal edilmesi riskini almıştır.

İşte bu Rus ruleti şimdiye kadar bir kez oynanmıştır. Sonucunda anayasallık ve laiklik kaybetmiştir. Temmuz 2008 öncesinde laikliği ihlal ettiği AYM tarafından tespit edilen bütün eylemler, 2008 sonrasında tek tek ve artarak hayata geçirildi. İmam Hatip Liseleri ve Kur’an kursları yaygınlaştı, zorunlu din dersi yanına tüm ilkokul ve ortaokulların müfredatına İslami içerikli seçmeli dersler eklendi. Resmi kurum açılışlarında Kur’an tilaveti okunması neredeyse kural oldu, “kokteyl” kelimesi “ikram” ile ikame edildi. Velhasıl, 2008 sonrasında laiklik AKP’yi artık kısıtlamadı; bir anayasal sınır aşıldı.

Tüm bunlar, anayasal bir norm olan laiklik en ufak bir yasal değişikliğe uğramadan gerçekleşti. Buna müsaade eden şey, öncelikle laikliğin bir yönetim ve siyasi iktidar ilkesi olduğunun görmezden gelinerek meselenin laikliğin farklı yorumlanması sorunu olarak görülmesi, yeni bir laiklik anlayışı olarak pasif laikliğin benimsenmesi olarak değerlendirilmesidir. Pasif laikliği savunanlar devletin dinler karşısında tarafsız olması gerektiğini kabul etmelerine karşın, zorunlu din eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sadece Kur’an kursu açması ve İslam’ı güçlendirmesiyle ilgili sessiz kaldılar. Bu sessizlik sonucunda laiklik lağvedilmedi, ama kendi zıttına dönüştü. Artık din eğitimi, İslam’ı öğretmektedir. Laik eğitim de İslam’ı öğretmektedir. Din, İslam’a özgürlük demektir. Laiklik de İslam’a özgürlük demektir. İslam İslam’dır. Din İslam’dır. Laiklik İslam’dır.

***

GERÇEĞİ HATIRLATMAK

Bundan neredeyse yirmi yıl önce yaşanan bu dönüşümün akabinde laiklik neredeyse tamamen unutuldu, ondan vazgeçildi, kaybedilen bir mücadele alanı olarak görüldü. Resmi törenlerde dua okunması, Cuma namazı için üniversitelerde eğitim-öğretime ara verilmesi, tarikat liderlerine resmi araç tahsis edilmesi, devlet ihalelerinin tarikat bağlantılı şirketlere verilmesi kanıksandı, normal kabul edildi; ettirildi. Geçen hafta ise Sol Parti bu durumun hiç de “normal” olmadığını; bilakis siyasi iktidarın tarikatları ve sadece bir inancın mensuplarını kayırmasının devletin ilkeleriyle ve yürürlükteki anayasa ve kanunlarla çeliştiğini; yani gerçeği hatırlattı. Ancak bu gerçek, yirmi yıldır devletin sağladığı her türlü kaynak, imkan ve aynı zamanda korumadan faydalanarak bisküvi üretiminden maden çıkarmaya, müteahhitlikten su şişelemeye kadar toplumun her alanında büyük bir kolaylıkla semirmeye alışmış kesimleri rahatsız etti.

Gerçeği duymaktan rahatsız olanlar elbette olacaktır. Ancak bu, onu ne değiştirmeye yeter ne de ondan vazgeçmeye bir sebeptir. Bugün laiklik, özgürlük ve eşitlik temelinde yeni bir toplum kurma talebinin tam merkezinde duruyor ve yeniden tüm yönleriyle tartışılmayı hak ediyor.