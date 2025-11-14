Gerçeğin kırılganlığı üzerine

Tekin UÇAR

Modern dünyanın belki de en görünmez, ama en yıkıcı şiddet biçimlerinden biri olan gaslighting, yalnızca psikolojik bir manipülasyon yöntemi değil; bireyin kendi zihninden, hafızasından ve algısından kuşku duymasına neden olan bir iktidar pratiği. Don Barlow’un Gaslighting: Gerçeklik Algısını, Hafızayı, Güveni Sarsan Psikolojik Manipülasyon adlı eseri bu olguyu hem bireysel hem de toplumsal düzeyde çözümleyen, son derece çarpıcı bir çalışma. Kitap, okuyucuyu yalnızca ‘zehirli ilişkilerin’ karanlık dinamiklerine değil, aynı zamanda günümüz toplumunun hakikatle kurduğu kırılgan bağlara da bakmaya davet ediyor.

Barlow, psikolojik manipülasyonun nasıl bir ‘gerçeklik mühendisliği’ haline dönüştüğünü gösterirken, gaslighting’in yalnızca iki kişi arasında yaşanan bir güç mücadelesi olmadığını vurguluyor. Aksine, bu manipülasyon biçimi, toplumsal iletişimde, medya söyleminde, hatta politik retorikte bile yankı buluyor. Bu nedenle kitap, psikoloji kitaplarının ötesinde, bir tür günümüz düşünce eleştirisi olarak da okunabilir. Barlow, algının çarpıtılması, hafızanın yeniden kurgulanması ve güvenin sistematik biçimde aşındırılmasının, bireyin varoluşunu temelden sarstığını söylüyor. ‘Gaslighter’, yani manipülatör, yalnızca karşısındaki kişiyi değil, onun gerçeklik algısının kendisini hedef alıyor.

Eserin yapısal örgüsü oldukça dengeli. Barlow, konuyu soyut bir biçimde anlatmak yerine, günlük hayattan örneklerle somutlaştırıyor. İlişkilerde partnerin, ebeveynin ya da bir yöneticinin, karşısındakini küçük adımlarla kendi gerçekliğinden uzaklaştırdığı örnekleri veriyor. Bu mikro müdahaleler, çoğu zaman fark edilmeyecek kadar incelikli. Tam da bu nedenle, gaslighting bir ‘psikolojik sabotaj sanatı’ olarak işliyor. Kurban, zamanla kendi hafızasına ve algısına güvenemez hale geliyor. Barlow bu süreci ‘sessiz bir beyin işgali’ olarak tanımlıyor; çünkü gaslighter’ın en büyük başarısı, kurbanın kendi kendisinden şüphe duymasını sağlamak. Barlow’un kullandığı dil, psikolojik kavramları herkesin anlayabileceği bir sadelikte sunarken, aynı zamanda derin bir etik sorgulama da taşıyor. Gaslighting, onun anlatısında yalnızca bir psikolojik rahatsızlık ya da kişilik bozukluğu değil, güç ve iktidar ilişkilerinin mikroskobik bir izdüşümü olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada Barlow’un yaklaşımı, Michel Foucault’nun bilgi-iktidar ilişkisine dair düşüncelerini hatırlatıyor: Hakikati kontrol eden, insanı da kontrol eder… Kitapta en dikkat çekici kavramlardan biri ‘mikro manipülasyon’. Barlow, manipülasyonun genellikle küçük dozlarda ilerlediğini, bir kerelik yalanlardan değil, sürekli bir kuşku atmosferinden beslendiğini söylüyor. Bu durum, bireyin yavaşça kendi benliğinden kopmasına yol açıyor. Gaslighter, kurbanın zihin haritasını yeniden çiziyor; hatıralar, duygular ve deneyimler yeniden tanımlanıyor. Gerçek, artık dış dünyadan değil, manipülatörün dilinden gelmeye başlıyor. Böylece kişi, kendi içsel pusulasını kaybediyor.

Barlow’un en önemli katkılarından biri, gaslighting’in yalnızca kişisel ilişkilerde değil, kolektif düzeyde de işlediğini göstermesi. Medya manipülasyonlarından politik söylemlere kadar birçok alanda, toplumların da ‘gaslighting’e maruz kalabileceğini belirtiyor. Hakikat, güç sahiplerinin elinde eğilip büküldüğünde, bireylerin yaşadığı epistemik sarsıntı toplumsal bir boyut kazanıyor. Bu noktada yazar, kitabın kapsamını genişleterek modern dünyanın ‘hakikat sonrası çağ’ına dair bir eleştiri geliştiriyor: “Gerçeklik, artık bir olgu değil, pazarlanan bir algı haline gelmiştir.”

Barlow, çözüm konusunda ise yüzeysel bir ‘kendini koruma rehberi’ sunmak yerine, farkındalığın felsefi bir derinliğini öneriyor. Okurdan beklediği, kendini yalnızca duygusal olarak değil, düşünsel olarak da savunması. Gerçekliğe sahip çıkmak, artık bir tür entelektüel direniş biçimi. Gaslighting’e karşı durmak, yalnızca manipülasyondan kaçınmak değil, kendi algısına, hafızasına ve sezgisine yeniden güvenmeyi öğrenmek.

Sonuç olarak, Don Barlow’un ‘Gaslighting’i, modern bireyin hem içsel hem toplumsal dünyasında yaşadığı güven ve hakikat krizini anlamak için önemli bir rehber. Eser, psikolojinin soğuk laboratuvar dilini aşarak insanın en kırılgan yanına (gerçeklikle bağ kurma kapasitesine) dokunuyor. Barlow’un satırlarında yankılanan temel çağrı ise net: Kendi gerçeğini koru, çünkü manipülasyonun en sinsi biçimi, sana gerçeğini unutturmaktır.