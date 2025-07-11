Gerçeğin peşinde gezgin ruhların anlatısı

Soner CAN

İsmail Güzelsoy için yeni romanını 'kendi esiniyle yaratmış' diyebiliriz. ‘Saf-Suya Anlat’, yazarın 2013 yılında yayımladığı ‘Saf’ adlı romanının yepyeni bir versiyonu. "Hayat edebiyattır" diyen İsmail Güzelsoy, son romanına dair sorularımızı yanıtladı...

On altı kitap; romanlar, öyküler ve bir gezi kitabını yazabilmek için hayattan ciddi feragat etmiş olmak lazım!

Başlangıçta hayattan kaçmak için edebiyata sığınıyordum ama zamanla hayatın edebiyat olduğunu fark ettim. Siz nereye gözünüzü dikerseniz oraya ‘hayat’ diyorsunuz. Bir zaman sonra anlıyorsunuz ki, çilek yine çilek tadacak ve kokacak, peynir de öyle. İnsanlar size yalan söyleyecek, ihanet edecek, arkanızdan sizi çekiştirecek. Bu böyle bir döngü işte.

Yazı işi, kahramanınız Subala'nınki gibi sonu belirsiz, uzun bir seyahat. Genç yazarlara bu noktada ne önerirsiniz?

Gençlere vereceğim tek öğüt, öğüt dinlemesinler, kendi rotalarını çizsinler. Öğüt çok değerli bir şey değil. Yenilmiş bir savaşçının bize yenilmemek üzerine söyleyeceği sözler ne kadar anlamsızsa, muzaffer bir savaşçınınki de o kadar değersiz. Her hayat biriciktir ve kendi yolunu çizer.

Size öğüt verenler olmadı mı hiç?

Önerebileceğim tek şey, okumak. Bize hep bunu söylerlerdi ve biz de kitap okumaktan söz ettiğini zannederdik ustaların. Oysa hayatı, insanların duruşunu, bitkileri, hayvanların bakışlarını, rüzgârı ve binaların cephelerini okumak gerek.

GEZMEK... BAKMAK... OKUMAK!

İsmail Güzelsoy da ‘Saf-Suya Anlat'ın kahramanı Subala gibi bir gezgin. Onca seyahatin kaleminize katkısı ne oldu?

İşte bir okuma türü daha size. Bana geçenlerde bir okur kulübü üyeleri sordu, gezmek mi okumak mı, diye. Ben bunların ikisinin aynı şey olduğunu söyledim. Biz neden gezmenin bir okuma türü olduğunun farkına varmamışız ki sahiden? Bir trenin penceresinden araziyi izlemek, o araziyi izleyen birinin yüzündeki gölgeleri incelemek okumaktır. Bir kitabın sayfalarını çevirmek de bir seyahattir. Bunlar aynı yolculuğun farklı mekânları yalnızca. Bunu öğrendim işte.

Masal, söylence ve kıssaların belleğimizdeki yeri derin. Bunlarla hep ilgili miydiniz yoksa roman için özel okumalar mı yaptınız?

Kendimi bildim bileli sözlü edebiyata tutkuluyum. Çünkü o bir aklın ürünü değil, kolektif bir çabanın meyvesi. Hem binlerce anlatıcının dilinde çeşnilenir hem dinleyenlerce zenginleşir. Yaşayan son meddahlardan birinin söylediği muazzam bir şey vardı. Diyor ki, “Bir kadın topluluğuna anlattığım zaman hikâyeme biraz daha romantik çeşni katardım, kederli olmamasına da özen gösterirdim ama erkeklere aynı meseli anlatırken başka yönleri öne çıkarırdım.” Bunun gibi bir şeydi…

MOTİVASYONUM DELİLİKTİ!

Eski bir Grek folk parçası Misırlou romanınıza uzaklardan bir kahraman gibi giriveriyor.

Misirlou şarkısı 16. yüzyıldan beri dünyanın çeşitli yerlerinde farklı müzikal formlarda ortaya çıkan ölümsüz bir eser. Misırlou, bildiğim kadarıyla en uzun süre varlığını sürdüren melodilerden biri. Haliyle ana karakter, Subala’nın da yolculuğuyla bir yerde buluşmalıydı.

Zorlu bir roman ‘Saf-Suya Anlat’. Onca uğraş için motivasyonunuz neydi?

Delilik tabii ki. Aslında ben de romanı cami avlusuna sepet içinde bırakanlardanım. Ama bu roman durmadan beni geri çağırdı. Subala karakterine duyduğum hayranlık ve yakınlık yakamı bırakmadı. Onu sürdürmek, daha derin işlemek istedim. İyi bir çocuk Subala, onda kendimi gördüm galiba.

HAYAL YOLCULUĞUDUR GEZMEK

Gezmek eskisi kadar büyük bir tutku mu?

Tabii ki. Hani Marquez’e atfedilen bir söz vardır ya, “İnsan aşktan vazgeçince yaşlanır” diye… Onu “…gezmekten” diye de değiştirebilirsiniz. Mesele şu ki, her geziye vücudunuzu götürmek zorunda değilsiniz. Bazen balkonda oturup çayınızı yudumlarken zaman gezgini olursunuz, çocukluğunuzdaki bir ânın ayrıntılarını keşfedersiniz. Gezmek fiziksel bir eylem değil, bir hayal yolculuğudur.

Karakterleriniz ‘yola vuran öksüz gölgeler’ gibi. Ve sanki yeni maceralara yelken açacakmış hissiyatı veriyorlar!

Romanın finalinde Subala, “Bana Mehmet Sihayikalem de” diyor ya, oradan sonra Mehmet Siyahkalem hikâyesine açılış yapıyor roman. Yazar mıyım, bilmiyorum ama en büyük hayallerimden biri Mehmet Siyahkalem’in hikâyesini yazmak. Subala çok uygun bir aktör bu iş için.

Bu arada mühendis Ki'yi de sibernetik'in mucidi El Biruni'ye benzettim.

Daha çok El-Cezeri’den etkilendim. El-Cezeri de benim müzmin hayranlıklarımdan. Olağanüstü bir mühendis. Biruni tabii ki çok önemli ve kıymetli biri ama El-Cezeri’nin oyunculuğu beni daha ziyade cezbediyor.

SİMGESELDEN SOMUTA SIFIR

Sıfır, romanın felsefesi boyutunu oluşturuyor ve romanın düşünsel yapısında kilit işlevi var. Biraz bundan söz eder misiniz?

Sıfır her şeyden önce Şaman kültüründe, yükten arınmaya gönderme yapar romanda. Önce saflığı yitirip sonra yeniden inşa etmek, diyebiliriz. Romanın başında bir laytmotif olan sıfır, simgesel olduğu kadar somut bir şeyi göstermeye başlar. Bunun ne olduğunu söyleyemem, okura ayıp ederiz ama o gösterilen şeyler birlikte yol boyunca soyut bir imge gibi gözüken sıfır, kavramsal bir boyut kazanır.