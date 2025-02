Gerçek gündem…

Dünyada günde 5 kez gündem değiştiren “Türkiye’den başka ülke bulamazsınız… Allah’tan ki Trump” akla ziyan” açıklamalar yapıyor, bu sayede dışımızda da başka gündemlerin varlığını fark ediyoruz… Aslında, ülkesine ve yurttaşlarına saygılı, aldığı oyun bilincinde olan Siyasi Yönetimler, iç ve dış değişim ve gelişmeleri yakından takip eder, çağa uyma sorumluğuyla gereğini yaparlar…

Siyasal İslamcılar, bu bilinçle hareket etmiyorlar… Ülke ve yurttaşı düşünmeden, rant adına işbirlikçiliğini yaptığı emperyalistlerin çıkarı için her an akıllarına gelen her şeyi kullanıyorlar… “Gelişim ve değişim” umurlarında değil… Nedeni belli. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’yle bitmeyen hesapları var… Demokrasiye uymama, düşünce ve ifade özgürlüğünü kabul etmeme, şeffaflığı istememe gibi hedefleri var. Sosyal hukuk devletine karşı hınçları var… Üstelik; Demokrasi, çağdaşlık, hak, hukuk ve özgürlüğü sağlanmış, güvenli, mutlu ve refah içinde yaşamak için gerekli olan laiklik ilkesine bağlı bir rejime karşı da nefretleri var…

∗∗∗

Siyasal İslamcılar; “Demokrasi, özgürlük, dayanışma ve eşitlik isteyenleri de birlik ve beraberlik yani barış içinde yaşamayı amaçlayanları da ve bu uğurda mücadele edenleri de Müslüman olarak” görmüyorlar… Bu ilkelerde olan ülke ve yurttaşlarını da inananlar olarak kabul etmiyorlar… Onlara göre; “Böyle olan ülke yağmalanmalıdır, kaynakları peşkeş çekilmeli, aynı anlayışta ve kültürde olan halkı da sömürülmeli, biat etmezlerse sövülmeli, dövülmeli, eziyet görmeli ve hatta öldürülmelidir… Çünkü, “Cihat” adına her şey mübahtır! Yani bugün, İslam’ın tüm insani ve uhrevi kurallarına uymaya da gerek yoktur” diyen bir anlayış sergileniyor… “Taliban’la aramızda farklılık yok” itirafı, bu anlayışın somut göstergesidir…

∗∗∗

Böyle yönetilen Türkiye, uluslararası tüm araştırmalarda en kötü noktaya getirildi. “İtibardan tasarruf olmaz “sözü, “görgüsüzlükten edilmiyor, hedeflerinin Türkiye’yi “yek ekmeğe” muhtaç hale getirme amacından söyleniyor… Nitekim ekonomi çöktü… İyileştirme programlarının hiçbiri gerçekleşmedi. Üretim durdu… Her gün yeni harç ve vergiler açıklanıyor… Para halktan alınıyor, Zenginlerin de vergileri af ediliyor… Akaryakıta yapılan zam, iğneden ipliğe, ekmekten yumurtaya kadar her malın fiyatını kat ve kat arttırıyor…

∗∗∗

Ekonomik çöküntünün en önemli nedenlerinde biri de yurttaşın hakkını alan, devleti soyan, geliri yandaşa garanti edilen köprü, yol, hastane, liman ve havaalanlarıdır… Yandaş çeteler, haksız yere trilyonlar kazanırken emekli açlıktan kıvranıyor… Orman yangınları söndürülemiyor, dağ taş deliniyor, çünkü, tüm yer altı ve üstü kaynakları bir kişi tarafında emperyalist dostlara rant için keyfince dağıtılıyor… Yani ülke yağmalanıyor… Halk “yoksul” hale getirildi… Emekli, emekçi, engelli, dul ve yetim ölmemek için önüne konulacak bir lokma ekmeğe muhtaç edildi…

∗∗∗

AKP zamanında kadın katliamları, işçi cinayetleri ve bürokrasinin yanlış, yanlı ve umursamaz, yasa ve yönetmenlikler dışı uygulamaları nedeniyle, depremde, selde, madende vb. konularda yaklaşık 96 bin yurttaşımızı kaybettik…

Sorumlularını bulamadık…

Yani bugün bilinçli uygulanan politikalar nedeniyle, bir avuç yandaşın dışında kimse, mutlu ve güvende değil. Bu gerçek, halkta infial yaratıyor…

Çünkü yaşam dayanılmaz hale geldi… İktidarın atanmış bakan ve milletvekilleri, artık halkın içinde dolaşamıyor… Kısaca, uygulanan yalan, talan ve ülkeyi yıkan siyasetin nefesi bitti... Halkında sabrı kalmadı!

∗∗∗

Yargı sopası da artık yurttaşları korkutmuyor… Başta DEM olmak üzere CHP’li belediye Başkanları ve meclis üyelerinin üzerindeki tasallut da iktidara yarar getirmiyor… Toplumsal muhalefet, sinmek yerine mağdur edildiği için daha da güçleniyor. Belli ki ilk seçimde AKP iktidarı kaybediyor…

Üzerinde çok düşünülen ve üst akıldan da izin alınan yeni “Kürt açılımı,” düşünülen faydayı vermedi… Bahçeli’nin itirafına göre Amaç, “anayasayı değiştirip Erdoğan’ın ölünceye kadar Cumhurbaşkanı olmasını” sağlamaktı! Ancak AKP, geçmişte olduğu gibi Kürt Sorunu çözmede samimi olmadığını bir kez daha gösterdi… Sözcü Ömer Çelik; “artık görüşmelerin bittiğini, silahların bırakılması çağrısının bir an önce yapılması gerektiğini” açıklayarak, Bahçeli’nin başlattığı sürecin sonuna gelindiğinin sinyalini verdi…

∗∗∗

CHP güç kazanıyor… Türkiye’de demokrasi Kültürünü devam ettirerek hem misyonuna hem de vizyonuna uygun bir şekilde Cumhurbaşkanı adayını 1.6 Milyon parti üyesine seçtiriyor… Bu karar, sürekli değiştirilmeye çalışılan gündemin aslında en önemli maddesi… CHP çok doğru bir şey yapıyor… Milyonlar tarafından seçilen meşru bir adayın arkasında duracak olan halk gücü, aydınlık Cumhuriyeti oluşturan tüm devrimlere karşı duranları al aşağıya edecektir… Üstelik İktidarın, geçen seçimde muhalefeti dizayn etmeye çalıştığı oyunu, yeniden oynamasına engel olacaktır… CHP yönetimi, “Seçilen adayın program ve projeleriyle, toplumda saygı duyulan, emek vermiş, gerçek demokratlardan oluşturacağı liyakatli kadrosunu belirlemeye fırsat vermeli… Adayla birlikte çalışacak kadrolar, mümkün olduğunca gösteri ve polemikten kaçınmalıdır… Bilinmeli ki, erken aday, seçimin erken yapılmasını zorlayacaktır! Emperyalist yandaşların Erdoğan’a ömür boyu “Başkanlık yaptırma “niyetlerini” de yok edecektir…