Gerçek umut

Kolektif paranoyanın geldiği bu aşamada, herkes kendi gerçeğinin peygamberine dönüştü, artık yankı odalarının bile bir hükmü kalmadı. Bir ortadoğu uzmanı Suriye’de olanları yüksek bir heyecanla alkışlarken, bir diğeri karalar bağlıyor. Böyle bir kafa karışıklığı siyaseti işlevsizleştirerek otoriter iktidarlara manevra alanı kazandırıyor. Sanki taraf tutmak her zaman gerekliymiş gibi. Bütün bu taraf tutmalar ve rasyonelmiş gibi yapılan analizler her defasında çöküyor ve her seferinde daha da umutsuz hissettiriyor izleyenleri.

AŞIRI UMUT

Ama görünen o ki, şu an umutlu olanlar da umutsuz olanlar da patolojik bir seyir izliyor. İyimserlik, ne olursa olsun umudunu yitirmemek son yıllarda kişisel gelişim endüstrisi tarafından çok pompalandı. Sonu umutsuz biten roman ve filmler kötülendi, umutsuz ve çaresiz hissedenler hastalıklı muamelesi gördü. Patolojik umuda seçim kaybedilirken bile yumruğunu masaya vurarak buradayım diye haykıran siyasetçiler örnek verilebilir. Sahte umut, sonrasında daha büyük bir umutsuzluğun yolunu açar genellikle. Sporda, çocuk eğitiminde ve daha pek çok alanda görülen aşırı umut, sanki derinde hissedilen aşırı umutsuzluğun telafisi gibidir, hipomaninin bastırılmış aşırı üzüntünün telafisi olması gibi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Erken ve acı verici bir şekilde çocuksu her şeye gücü yetme, yani omnipotentlikten mahrum bırakılanlar aşırı iyimserliğe daha yatkın olurlar diye psikanalitik bir tespit var. Gerçekçi umutla patolojik arasındaki ayrım, gerçekliğin göreceli hale gelmesiyle karışmış gibi gözüküyor. Aşırı ve sahte umut, sadistik bir eğilim taşır, sürekli umut talep ederek sürekli hayal kırıklığı yaşatarak. Benzer profildeki erkek ve kadınlara âşık olanların aynı hüsranla baş başa kalarak bütünüyle aşktan ve ilişkiden korkar hale gelmeleri gibi. Sahte umutla siyaset yapanların siyasete küsmesi ve küstürmesi gibi.

Peki ama neden aşırı umuda ihtiyaç duyarız? Çünkü aşırı umut, bizi gerçeklikten koruyan bir zırh işlevi görür, böylelikle içimizdeki iyi nesneyle bağımızı sürdürürüz. Aşırı umut, kişinin narsistik kendi kendine yeterliliğinin bir ifadesi olarak hizmet eder. Bu tür bireyler için şimdiki zamanın yalnızca ikincil önemi vardır. Gelecekteki ödüllerin her şeyi değerli hale getireceği umuduyla hemen hemen her acıya tahammül edebilirler. Aşırı umudun günümüzdeki asıl işlevi, sürekli olarak kışkırtılan ve boca edilen arzuyu sınırlayabilmesinden kaynaklanır.

AŞIRI UMUTSUZLUK

Benzer bir ayrım, umutsuzluk için de geçerli. Patolojik, aşırı umutsuz olma hâli, depresyon, kıyamet duyguları ve psişik bir ölümlülük duygusuyla dolu. Monotonluktan, anlamsızlıktan ve bir türlü geçmeyen sıkıntı duygusundan şikâyet ederler. Hâlbuki, bir miktar umutsuzluğun kişilik gelişimi ve ego güçlenmesi için faydalı olduğu biliniyor, ama aşırısı da insanı yaşayan bir ölüye dönüştürebiliyor. Hayal edilmiş mükemmellikten ve yasaklanmış dileklerin arzu edilen tatmininden gerçeklik odaklı bir öz algıya geçiş, Melanie Klein’ın bahsettiği ‘depresif konum’la mümkün olabilir ancak. Depresif konum, kişinin alçakgönüllülüğe, bilişsel esnekliğe, üzüntüye, minnettarlığa ulaşabilmesi için yıkıcılığın kabulü anlamına gelir, nefret sevgiyle hafifletilir. Klein’ın tespiti, "gerçek umut" ancak yanlış umuttan vazgeçildikten sonra ve çocuğun psişik yapısında sevgi nefrete hâkim olduğunda ortaya çıkar.

Bütün bu savaşlar, iktidar mücadeleleri, ekonomik krizler, çevresel felaketler karşısında, özellikle daha savunmasız olan grupların içlerinde taşıdıkları derin umutsuzluklar, sanat ve siyasetin temel konusu olmalı. Çünkü bu derin umutsuzluğu aşırılıkçı güçler sahte umutlarla yönlendirerek daha büyük felaketlerin önünü açabiliyor. Gerçekçi umudu dirilten ve umutsuzluğa dayanmayı sağlayan sanata bugün duyulan ihtiyaç daha fazla.