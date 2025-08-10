Gerçekleştirilebilir bir hayal

Cumhuriyet tarihinin tüm dönemleri, farklı özellikler taşısalar da her zaman huzursuzluk dönemleri olarak adlandırılabilir. Kurtuluş ve Kuruluş yılları cumhuriyetin gizli açık hasımlarının eylemleri, isyanlar, suikast girişimleri ile geçti. Tek parti döneminin sona ermesi demokrasiye değil, huzursuzluğa yeni bir başlangıçtır. Yeni iktidar güç sahibi olmanın sarhoşluğuna on yıl dolmadan kapıldı. Ülkenin tek radyosunda gecenin bir vaktinde “Vatan cephesine katılanlar” listesi okunuyor, Meclis’te muhalefeti sindirmek için vekilleri cezalandırma yetkisine sahip Tahkikat Komisyonu kuruluyor, üniversite gençliğinin ve basının demokrasi talepleri baskı ve zaman zaman tutuklamalarla karşılaşıyor, Ana muhalefet partisinin lideri taşlanıyordu. Nâzım yasaktı, sosyalist komünist partiler gün yüzü göremediler. Bu dönem on yılda bir darbe kötülüğünü başlatan askeri darbe ile sona erdi. Yeni evre, aydınların ve halkın beklentilerine karşı çıkamayan geçici yönetimin Kurucu Meclis oluşturması ve Cumhuriyet tarihinin en demokratik Anayasasının kabulü ile başladı. Devamını yazmaya gerek var mı? Askerler 71’de ve 80’de 61 Anayasası’ndaki özgürlükleri fazla buldukları için uygun gördükleri daraltılmış anayasaları dayattılar. Sonrası politik, ekonomik kriz evrelerinin ve uzadıkça uzayan bir iktidar döneminin hikayesidir. Bu uzun tarihin kısa özetinin sonunda geldiğimiz nokta, kaynayan ve henüz yükselen ısıyı tam hissedemediğimiz noktadır.

Hiç bu kadar fokurdamamış hiç bu kadar heyecanlı kaynamamıştı politika kazanı. Sahnede görünen, görünmeyen, gizli, açık, tüm özneler aynı anda hareket halinde. Hemen hepsi de gücün kendisinde olduğunu, politika sahnesinin yönlendirici öznesinin kendileri olduğu iddiasıyla ortadalar; dost, düşman, hasım, hısım birbirine karışmış gibi. Böyle zamanlarda toplumsal muhalefetin ya da toplumsal desteğin belirleyici olması beklenir. Bir tarafta seçmen desteği azalıyor olsa bile yönetimi elinde tutan, devlet aygıtlarını yönetme, kullanma şansına sahip iktidar bloku yer alıyor. Diğer yanda geniş ve aktif bir toplumsal desteğe sahip olmakla birlikte, demokratik yollar sürekli darbe yediği için amaçlarına ulaşamayan muhalefet var ve bu kez farklı, toplumsal muhalefetle birlikte kitlesel ve sürekli mitinglere ağırlık veren yöntemleri deniyor. Bu türden politik sıkışma süreçleri uzun ömürlü olamaz; öyle ya da böyle ya iktidar kanadı varlığını sürdürmeyi demokratik yöntemleri devre dışı bırakarak korumayı ve tahkim etmeyi başarır ya da muhalefet demokratik yol ve yöntemlerin kapısını açmanın yolunu bulur. Peki şimdi neredeyiz? Kestirme ama üzerinde düşünülmesi gereken yanıt, “araftayız” olmalı.

Muhalefetin toplumsal desteği büyük ölçüde sağladığı gözle görülüyor. İktidar koalisyonunun ise seçimlere kadar iktidarı ideolojik olarak kalıcılaştırma adımlarını tamamlamayı amaçlıyor. Böylelikle seçimlerde, var olan güç araçlarının yanı sıra etkin ideolojik baskıyla zafer kazanmayı planladığı söylenebilir. İktidardaki koalisyonun ideoloik araçlarla iktidarı kalıcılaştırma çabaları ve eylemi belki de muhalefetin pek önem vermediği bir alandır. Bu konu, sanki yalnızca sivil toplum kuruluşları ve sosyal medyada görüş açıklama olanağı bulan aydınlara, yurttaşlara kalmış gibi. Oysa iktidarın ideolojik gayreti ön sıralardadır. Özellikle eğitim alanında birbirini izleyen çoğu zaman gözden kaçan adımlar neredeyse zirvededir. Tarikatlar, vakıf ve sivil toplum kuruluşu kılığında pervasız, çağ dışı bir geriliğin propagandasına girişmiş, açık eylem aşamasına geçmişlerdir. Laiklik ise artık yasal, anayasal, daha doğrusu bugüne kadar yürürlük kazanmış tüm anayasa hükümlerine karşın neredeyse muhalefetin iç işi gibi, yaşam tarzı tartışmasına sıkıştırılmış bir iddia gibi görülmeye başlandı.

Tek hedefte buluşan “geniş muhalefet” her ne kadar toplumsal desteği sağlamış olsa bile bu desteği politik bir güce dönüştürebilmiş değil. Aslında yerel seçimlerde elde ettiği başarı ile erken adım atmış, toplumsal muhalefetle birleşmiş Ana muhalefet partisi büyük bir avantaja sahip. Zaten bu nedenle iktidar da sert eleştirilerini “serbestçe” yorumlanmış “hukuki” olanakları kullanarak bu alana yöneltiyor. Kazanılan büyük iller ve toplamda artan belediye sayısı iktidar partisinde alarm zillerinin çalmasına yol açtı. Bu nedenle belediyelerin yetkilerinin sınırlandırılması, kayyım atamalarının hızlandırılması ve muhalefetin yolsuzluk suçlamalarıyla sıkıştırılması, belediye başkanlarının tutuklanması gibi yöntemlere ağırlık verdi. Buna karşı Ana Muhalefet partisinin aktif direnişi bugüne kadar görülmemiş bir süreklilik kazandı. Burada öne çıkan ve başta anlatmayı denediğimiz etkin politik öznelere katılmayı başaran Kürt siyasi hareketinin kendini süreci yönlendirici bir aktör olarak görmesi yanıltıcı bir gelişme olarak ortaya çıktı.

Mecliste kurulan Komisyon çalışmaya başladı. Ana muhalefetin baskısıyla kararları nitelikli çoğunlukla alınması kararı kesinleşti. Komisyon’a gelecek önerilerin neler olacağını bilmiyoruz ama önceliğin silah bıraktığı söylenen örgütün sivil ve siyasal yaşama katılmasını kolaylaştırıcı düzenlemelere ağırlık verileceği anlaşılıyor. Ne var ki, Komisyon’da alınacak kararların yasalaşması için meclisteki yasalaşma prosedürünün izlenmesi, yani ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve sonra yasa teklifi olarak Genel Kurul’a sunulması gerekiyor. “Son karar Meclis’in” söyleminin “son karar Cumhur İttifakı’nın” anlamına gelmemesi için ne gibi önlemler alınabileceğini de bilmiyoruz. Komisyon’un sürece katkıda bulunabilmesi ancak toplumsal muhalefetin işlevsizleştirilmediği koşullarda mümkün olacaktır. Ana muhalefetin etkin olarak yönlendirdiği toplumsal muhalefet birbirinin karşısına konulan barış ve demokrasi ikilemine hapsedilmek, ikisi birlikte ancak işlevli olabilecekken sanki bir öncelik sonralık zorunluluğu varmış havası yaratılmak isteniyor. Kürt siyasi hareketinin sık sık “olacak, oluyor, ha bugün ha yarın” diyerek yükselttiği demokratikleşme umudu, hayali ya da beklentisi, iktidar kanadının gündeminde yer almıyor. PKK üyelerinin tahliye edilmeleri sürerken CHP’li belediyelere her gün yeni soruşturmalar açılıyor. Komisyonun çalışmaya başlaması olumlu bir gelişmeye yol açacak mı kısa sürede görülecektir. Herhangi bir yasa değişikliği gerektirmeyen AYM ve AİHM kararlarının uygulanmasının Komisyon’un öncelikli gündeminde yer alması ciddi bir adım olabilir.

Muhalefet kanadına sık sık yöneltilen eleştiri erken seçim talebinin gerçekçi olmadığıdır. Oysa bu talep hem güncel siyaset üretme açısından, hem de ağır ekonomik bunalım ve siyasi sıkışmışlık nedeniyle her an iktidar tarafından da tercih edilebileceği gerçeğine dayanıyor. Erken seçim talebinin sürekli dile getirilmesi ve gündemde tutulması aynı zamanda başlayan ve aralıksız süren eylemli politikanın da canlı kalmasını sağlıyor. Görünen odur ki, güç çekişmesi daha bir süre etkin olarak sürecektir. Sonunda ya toplumsal muhalefet, amaca ulaşmanın ilk adımı olarak erken seçimin gerçekleşmesini sağlayacak, anti demokratik direnme olanaklarını etkisizleştirecek ya da iktidar ayakta kalmayı başaracak, gücünü tahkim edecektir. Bu da gerçekleştirilebilir bir hayalin uzunca bir süre için gündemden çıkması anlamına gelecektir. Gerçekleştirilebilir hayallerin en önemli kusuru, aynadaki aksine fazla kapılması ve önündeki çukuru görememesidir. Şimdilik böyle bir tehlike yok gibidir; yine de uyanık olmakta, sürekli aynaya değil yola bakmakta büyük yarar vardır.