Gerçeklik savaşı

Bir zamanlar yalanlar gerçeklikten ödünç alınarak süslenirdi. Bugün artık buna bile gerek duyulmuyor. Gerçeğin gizlenmesi ya da gözardı edilmesinin gizli bir çekiciliği olduğu keşfedildi bir süredir. Trump gibi politikacılar, bu durumdan zevk de alıyor. En son, Obama’nın ters kelepçeyle Beyaz Saray’da gözaltına alındığını gösteren yapay zekâ ürünü bir videoyu paylaşmıştı. Daha önce de Gazze’yle ilgili benzer bir video paylaşıp eğlenmişti. Kendi hatasını ya da suçunu zevkle, hatta gurur duyarak kabul etmek, kendisini destekleyen kitleyi heyecanlandırıyor. Gerçeklik, atıl, önemsiz bir kategoriye dönüştürülüyor. Önemli olan, baştan çıkarılmak, heyecan, güç...

Freud, Fliess’e yazdığı bir mektupta "bilinçdışında gerçekliğin hiçbir göstergesinin olmadığı" bu nedenle kişinin gerçek ile kurgu arasında ayrım yapmakta zorlanacağını yazmıştı. Yani zihindeki gerçeklik, az ya da çok fantezilerden etkileniyordu, hatta zaman zaman fanteziler gerçekliğin yerine geçiyordu. Fanteziler, aslında bir tür savunma işlevi de görüyordu, gerçekliğin can alıcı varlığına karşı.

GERÇEĞİN ÜRETİMİ

Foucault’ya göre gerçek, tarihsel olarak yer alan güç ve siyasi hırslardan ayrılamaz, radikal bir şekilde dünyevi ve koşullu bir sosyal yaratım olarak düşünülürdü. Bu anlamda, her toplumun kendi genel gerçek politikası vardı. Doğru olarak kabul ettiği söylem türleri, doğru ve yanlış ifadeleri ayırt etme mekanizmaları ve yolları, gerçeğe ulaşmak için teknikler, prosedürler ve bunu söylemesine izin verilenlerin durumu. Bilimsel söylem gerçeğin meşru biçimiydi. Gerçek, siyaset ve ekonomi tarafından sürekli olarak talep edilir, bolca yayılır ve tüketilirdi. Çoğunlukla üniversiteler, silahlı kuvvetler vb gibi büyük siyasi ve ekonomik kurumların kontrolü altında üretilirdi. Bu yüzden gerçek, siyasi tartışmaların ve sosyal çatışmaların özünde yer alırdı.

Günümüzde bu durum değişti. Artık gerçeğin üretimi üniversite ya da devlet kurumlarının kontrolünde değil. Özel şirketler büyük fonlarla araştırma ve geliştirmeyi genişletip pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bilgi üretimine hız verdi. Gerçeklik artık herkesin cebindeki ekranlardan filtreleniyor. Yapay zekânın gerçeklik algımızı ne ölçüde etkileyeceğini zamanla daha iyi göreceğiz. Ama neoliberalizmle birlikte gerçekliğin bu yeniden üretimine ister istemez üniversiteler de katıldı ve bildiğimiz anlamda akademinin de sonuna gelindi. Akademi, bilgi üretmekten çok, etiket dağıtan bir elit kulübe dönüştü.

NADİR GERÇEKLİK

Foucault’nun zamanında gerçeklik nadir bir şeydi. Meslekten olmayanlar gerçekleri üretemezlerdi. Neyin gerçek olup olmadığına bir uzman karar verirdi. Şimdi herkes gerçeği ayırt etme yeteneğine sahip olduğuna inanıyor. Ama dijitalleşen dünyada algoritmik teknoloji öylesine gelişti ki, kişi, gözle görülmeyen pek çok kısıtlamadan ve gözetlemeden habersiz özgürce internet ortamında dolaşıp neyin gerçek olup olmadığına kendisinin karar verebildiği yanılsamasına kapılabiliyor.

Trump örneğinden devam edecek olursak, medyanın ve gerçekleri üreten kurumların tutarsızlığı, insanları duygusal bağ kurdukları liderlerin söylediği her şeyi meşru kabul etmeye yöneltti. Çok bariz biçimde bir yalanla karşılaşsalar dahi, "Evet biliyorum, ama yine de..." demeyi tercih edebiliyorlar. Freud’un tarif ettiği gibi, hakikat çemberi her grubun ve liderinin etrafında kapanıyor. Gruplar içinde kimlikler, tehdit edici farklılıkların dışlanması ve yeni düşmanların yaratılmasıyla güçlendiriliyor.

Peki tüm bu kaosun içinde kendi gerçekliğimizi nasıl koruyacağız? Meselenin acı tarafı, gerçeklik üzerinde yaşanan bütün bu savaşlar, aldatmacalar, oyunlar, saldırganlığı sosyal ilişkilerde aracı bir konuma getiriyor. Artan saldırganlığın paranoyaklaştırılan bilgi ve gerçeklikle ilişkisi, belki başka bir yazının konusu olur.

Gerçek, sonunda galip gelir mi bilinmez. Ama yalanın sarhoşluğundan uyanan herkesin içinde, er geç çakan bir hakikat kıvılcımı olur.