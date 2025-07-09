Gerçeklikten kopuşun adı: Osimhen’e 75 Milyon avro

Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Enflasyonun her ay yeni rekorlar kırdığı, asgari ücretin alım gücünün günden güne eridiği, genç işsizliğin yüzde 25’leri aştığı bir ortamda, bir futbol kulübünün 75 milyon avro gibi astronomik bir transfer ücretini masaya koyması, yalnızca sportif bir mesele değil; aynı zamanda toplumsal bir yüzleşme alanı haline geliyor.

Galatasaray’ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen için gündeme gelen bu astronomik teklif, yalnızca futbol ekonomisiyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik gerçekliklerle de çelişiyor.

Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'de yıllık enflasyon TÜİK’e göre yüzde 71, ENAG’a göre ise yüzde 120’nin üzerindeydi. Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 60 bin TL’yi aşarken, asgari ücret net 17 bin 2 TL seviyesinde kaldı. Emeklilerin büyük çoğunluğu 10 bin TL ile hayata tutunmaya çalışıyor. Her geçen gün daha fazla insan temel gıda ürünlerine erişmekte zorluk çekiyor, çocuklar yeterli beslenemiyor, aileler et alamaz hale geliyor. Böyle bir tabloda, 75 milyon avroluk bir transfer planı kimsenin aklına yatacak bir şey değil.

Galatasaray cephesinden gelen açıklamalarda, Osimhen için kullanılacak paranın büyük kısmının sponsorlar, isim hakları, forma satışları ve Avrupa kupalarındaki başarıların getireceği gelirlerle karşılanacağı iddia ediliyor. Ancak bu açıklamalar, Türk futbolunun içinden geçtiği borç batağını göz ardı ediyor. Türkiye Süper Ligi'ndeki kulüplerin toplam borcu 30 milyar TL’yi aşmış durumda. Galatasaray’ın da 2024 yılı itibarıyla toplam borcu 10 milyar TL’ye yaklaşıyor. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupaları kısa vadede gelir sağlasa da, bu meblağlar büyük transfer harcamalarının kalıcılığını sağlamaya yetmiyor.

Üstelik bu hamle, futbolun doğasına da zarar veriyor. Kısa vadeli başarı hırsının uzun vadeli iflasla sonuçlanmasına neden oluyor. 2000’li yılların başında Real Madrid’in " Los Galacticos" projesinde olduğu gibi, büyük yıldızlara yapılan aşırı yatırımlar, kulübü yıllarca sportif ve ekonomik istikrarsızlığa sürüklemişti. Bugün Galatasaray’ın bu harcamaları da benzer bir risk barındırıyor.

Toplumun her kesimi ekonomik darboğaz içindeyken, bir spor kulübünün bu kadar büyük bir meblağı gözünü kırpmadan gündeme getirmesi, sporun toplumsal sorumluluğundan uzaklaştığının da göstergesi. Futbol kulüpleri yalnızca maç kazandıran yapılar değil; aynı zamanda topluma umut aşılayan, sosyal dayanışmayı teşvik eden kurumlardır. Bugün Türkiye’de milyonlarca insan çocuklarına süt alamazken, bir kulübün yalnızca bir oyuncuya 75 milyon avro vermesi, toplumla olan bağını zedeleyen bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli.

Galatasaray gibi Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden birinin, halktan ve ekonomik gerçeklikten bu denli kopuk bir vizyon ortaya koyması, Türk futbolunun geleceğine dair ciddi kaygılar yaratıyor. Elbette Galatasaray gibi büyük kulüplerin hedefleri büyük olabilir. Ancak bu hedeflerin, gerçeklikle bağının kopmaması gerekir. Bugün ülkenin büyük bir bölümü asgari ücretle geçinmeye çalışırken 75 milyon avroluk transferin haber değeri olması kadar, vicdani bir sorgulama yaratması da gerekir.

Bu eleştiri yalnızca Galatasaray özelinde değil. Büyük takımların hepsi kamuoyuna karşı taşıdığı sorumluluğa da odaklanmalı. Çünkü bu ülkenin toprağında filizlenen bir kulüp, bu ülkenin insanlarının yaşadığı hayatı görmezden gelerek yol alamaz. Futbolun sihri, toplumsal gerçeklikle temas ettiği sürece anlam kazanır.