Gerçekten özgür müyüz?

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Sabah uyandığımızda çoğunlukla o gün ne yapacağımızı planlarız. Örneğin eğer hava güzelse arkadaşımızla dışarıda vakit geçirmeyi kararlaştırabilir ya da aşırı rüzgârlıysa evde kalmayı tercih edebilir, bir çay veya kahve eşliğinde bir film izleyebilir ya da kitap okuyabiliriz. Kısa vadeli karar ve tercihlerimizin yanı sıra yaşamımızda uzun vadeli planlarımız da vardır. Mesela birkaç ay sonrası için güzel bir tatil planı yapabilir veya memleketteki akrabalarımızı ziyaret etmek isteyebiliriz. Elbette planlarımız zaman içinde değişebilir, kararımızdan vazgeçebilir ve eylemi gerçekleştirmeyebiliriz.

Tüm bu saydıklarımız şimdiki ve gelecekteki eylemlerimizi kontrol edebildiğimiz inancını doğurmaktadır. Önümüzdeki birkaç saati nasıl geçireceğimiz, hangi filmi izleyeceğimiz, yazın tatilde ne yapacağımız, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vereceğimiz, işte tüm bunlar üzerine düşünülmüş, bilinçli eylemlerimizden oluşmaktadır. Bu yüzden eylemlerimizi gerçekleştirip gerçekleştirmemenin bize bağlı olduğunu düşünürüz. En azından gündelik yaşamdaki karar ve eylemlerimizde bunların bize bağlı olduğunu düşünmeye devam ederiz ya da böyle olduğuna inanmak isteriz.

Konuya ilişkin felsefi kuşkuyu masaya çağırdığımızda ise meselenin bu kadar da basit olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlarız. Eylemlerimizden sahiden sorumlu muyuz? Kararlarımızı gerçekten biz mi alıyoruz? Gözlerimizin rengi, dünyanın şekli ve hareketi, hatta arzu ve duygularımız bile bize bağlı değilken şimdiye ve geleceğe ilişkin kararlarımız ve eylemlerimiz sahiden bize bağlı olabilir mi? Nasıl eylediğimizin kontrolünün bizde olup olmadığı ve bu kontrolün neleri kapsadığı sorusu filozofların özgür irade sorunu dedikleri şeydir.

ÖZGÜRLÜK VE İRADE: ZOR SORULAR

“Özgür irade” terimi, son iki bin yıldır kişinin eylemleri üzerindeki bir kontrol türünün taşıyıcı kavramı olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür bir kontrolün doğası ve varlığına ilişkin sorular (örneğin, olduğundan başka türlü yapma özgürlüğümüz ya da kendi kaderimizi tayin etme gücümüz var mıdır?) ve gerçek öneminin ne olduğu (ahlaki sorumluluk için gerekli midir?) Batı felsefesinin her döneminde filozofların birçoğu tarafından ele alınmıştır.

Bu felsefi sorunda özgürlük kavramı bir kişinin kendi eylemleri üzerindeki kontrolünü ayırt etmek için kullanılmaktadır. Yaptığımız şey gerçekten kontrolümüz dahilindeyse, o halde, gerçekte yapıyor olduğumuzdan farklı tarzda davranmakta özgür olduğumuz söylenebilir. İrade kavramı ise farklı şekillerde kullanılmış olsa da bu tartışma bağlamındaki teknik kullanıma tüm normal yetişkin insanların sahip olduğu hayati bir psikolojik kapasiteyi ayırt etmek için başvurulur –karar verme kapasitesi.1 Buna göre hepimiz sadece tiyatroya gitmek ya da evde kalmak gibi eylemlerde bulunmakla kalmayıp, her şeyden önce bu tür eylemlerin hangisini gerçekleştireceğimize kendimiz karar verme yeteneğine sahip failleriz.

Özgür irade hakkındaki felsefi tartışmaların metafizik ve etik uzantıları olması neredeyse kaçınılmazdır. Özgür iradede söz konusu olan kontrol türünü açıklamaya çalışırken nedensel belirlenimcilik (determinizm), doğalcılık ve doğa yasaları, zaman, meydana geliş, töz, eyleme yönelik motivasyonun ve daha genel olarak insan doğası hakkındaki metafizik sorunları dikkate almak zorunda kalırız. Özgür iradenin etik bağlamda önemini değerlendirirken ise ahlaki eylemde doğruluk ve yanlışlık, iyi ve kötü, erdem ve erdemsizlik, suç ve kınama/ceza, ödül ve övgü vb. sorulara yanıt vermeye çabalarız.

Özgür iradeye ilişkin felsefi tartışmalarda beliren temel zorluk belirlenimcilik ekseninde ortaya çıkar. Tartışmanın temel argümanı şudur: özgürlük, nedensel belirlenimcilikle uyuşmaz. Başka bir ifadeyle, eğer eylemlerim kontrolüm dışındaki öğeler tarafından nedensel olarak önceden belirleniyorsa, özgür bir fail olmaktan bahsedemem. Bu şu anlama gelir: eğer eylemlerimiz önceden belirlenmişse, onları gerçekleştirip gerçekleştirmememiz üzerindeki kontrolümüzün ortadan kalkacağı varsayıldığı için özgür irade savunucularının birçoğu belirlenimcilik fikrinin özgürlüğü dışarıda bıraktığını ileri sürer. Peki bundan gerçekten emin olabilir miyiz? Yani eylemlerimizin nedensel olarak önceden belirlenmediğini bilebilir miyiz? Zor bir soru. Hadi bu sorunu aştık diyelim. Eylemlerimizin önceden belirlenmediği bilgisine bir şekilde ulaştık. Bu sefer de bizi başka bir zorluk beklemektedir. Eğer eylemlerimiz önceden belirlenmediyse, tüm yapıp etmelerimiz tesadüfi midir? Eylemlerimiz bir rastlantı sonucunda mı gerçekleşmektedir? Eğer böyleyse, rastlantı sonucunda ortaya çıkan bir eyleme “özgür” denilebilir mi? Tesadüfi olan, özgürlüğün hakiki zemini olabilir mi?

Bu zor sorular bugün bilim dünyasında ve felsefede tartışılmaya devam ediyor. Felsefeden nörobilime, ilahiyattan psikolojiye, hukuktan antropolojiye pek çok alan özgür irade sorununu farklı açılardan irdeliyor. Eylemlerimizi kontrol ettiğimiz fikrine ne kadar aşina olursak olalım, fark etmez, bu konuda sonucu kesinleşmiş bir tartışma henüz yok. Siz ne dersiniz? Gerçekten özgür failler miyiz? Yoksa bu kabul, bir yanılsamadan mı ibaret?

1- Thomas Pink, Özgür İrade: Kısa Bir Giriş, Say Yayınları, 2003, s. 12-14.