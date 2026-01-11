Geri dönecekler mutlaka!

ABD, Pentagon’un, CIA’in ve petrol tekellerinin buyruğunda haydutça bir operasyonla halkların toprağına, onuruna ve bağımsızlığına savaş ilan etti!

Trump ve avenesi, zafer naraları atıyor olabilir!

Efendiler bütün halklara meydan okuyor olabilir!

Birileri korku ve telaş içinde, haydutluğun önünde eğilmeyi tercih edebilir!

Birileri korkuyla susabilir, telaşla tarafsızlık masalları anlatabilir.

Birileri Hitler artığı bir zorbanın arkasına dizilip diktatörlüğü meşrulaştırmaya kalkabilir.

Birileri Trump-Maduro kıyaslamalarıyla ihanete kılıf arayabilir.

Bırakın!

Teslimiyetin, satın alınmışlığın ve alçaklığın saflarından konuşanlar bu yalancı zafer naralarına eşlik etsin!

***

Ama gözlerine bakın!

O korku orada.

Yüreklerinin en derininde.

Hiçbir spot ışığının, hiçbir propagandanın saklayamayacağı o korku orada!

***

Maduro’yu esir almış olmak, onurlu bir halkın ülkesini esir almak değildir!

Bu gerçek şimdi Venezuela sokaklarından yüzlerine vuruyor!

***

Biz biliyoruz.

Ve bilsinler:

Onurlu, baş eğmez bir halk; dayanışma ve birlik içinde direniş için ayağa kalkıyor!

GERİ DÖNECEKLER MUTLAKA!

Bir halk, öfkeyle ve umutla;

Yeniden başarmak için,

Yeniden savaşmak için,

Yankee haydutluğunu kendi topraklarından söküp atmak için geri dönecek!

***

José Martí’nin bağımsızlık ateşi yeniden yanacak!

Sierra’da Fidel’in ve Che’nin yıldızı bir kez daha parlayacak!

Latin Amerika’nın dağları, şehirleri, meydanları yeniden aydınlanacak!

“Beni öldürecekler belki, ama halkım için öleceğim!” diyen Chavez,

O darbeyi püskürttüğü yerde,

Açtığı yolları yeniden açmak için

Venezuela halkının yanında yeniden yürüyecek!

GERİ DÖNECEKLER MUTLAKA!

Yankee haydutluğunu da,

Satın alınmış bir azınlığın onursuzluğunu da

Onurla yenecekler!

Bugün Venezuela sokaklarında yankılanan öfkeyle,

Chavez’in yoldaşlarının çağrısıyla dönecekler!

Latin Amerika’da,

Ve dünyanın her yerinde

Geri döneceğiz!

Haydutluğu her yerden kovmak için başlayan bu yürüyüşe,

Deniz’ler olup,

Mahir’ler olup

Biz de katılacağız!

Üslerini, kan emeci şirketlerini

tüm haydutları ve işbirlikçi iktidarlarını

biz de kovacağız ülkemizden!