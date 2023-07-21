Gerici dalga durdurulabilir

İspanya da aşırı sağ rüzgara teslim. Pazar günkü seçimde aşırı sağın patlama yapması bekleniyor. Gerici bloğun saldırısı toplumsal mücadelenin güç kaybettiği süreçte arttı. Aşırı sağ ile mücadelede geniş cephe örülmeli.

Pere FERNÁNDEZ

İspanya’daki yerel ve bölgesel seçimler gerici blok için zafer, Euskal Herria Bildu hariç, Madrid hükümetini oluşturan partiler ve diğer ilerici adaylar için bir yenilgiydi. Sonuç olarak birden fazla belediye yönetimi (Barselona, Valensiya, Cádiz) ve birden fazla başkanlık ve özerk yönetim (Valensiya, Balear Adaları, Aragón) kaybedildi. Bu aynı zamanda İspanyol "ilerici koalisyon" hükümetinin kendisi için de bir yenilgi. Aynı zamanda işçi ve halk sınıflarının yenilgisinin de ifadesi. Siyasi, örgütsel, ideolojik bir yenilgi. Gerici bloğun sandıktaki bu zaferinin hak ve özgürlüklerimiz üzerinde açık bir etkisi olacak.

APOLİTİKLEŞMENİN SANCISI

Katılımın düşüklüğü bir kez daha bir alarm nedeni ve bunun arkasındaki farklı motivasyonları anlamak gerek. Katalonya'da yerel seçimlere halkın %55.44’ü katılmadı. Bu hem geçtiğimiz seçimlerin hem de bu seçimlerde İspanya ortalamasının üzerinde. Bu oran apolitikleşme, anti-politika ve de solcuların, bağımsızlık yanlılarının ve özellikle de bağımsızlık yanlısı solcuların motivasyonunun kırılması ve demobilizasyonuyla ilintili farklı bir anlam ifade eden çok endişe verici bir durum.

Artık ne bir işçi sınıfı cennetinden bahsedebiliriz ne de alt sınıfları aşırı sağın yükselişinden tam olarak sorumlu tutabiliriz. Bir kez daha vurgulamak gerekir ki aşırı sağ ile kültürel olarak mücadele etmenin yanında, geniş toplumsal çoğunlukların lehine kamusal politikaların uygulanması ve katılımı motive etmek sağ ve aşırı sağa olan desteği en aza indirmek için gerekli koşullardır. Gerici bloğun saldırısı sadece seçimlere yönelik ve kurumsal hegemonya arzusuyla da sınırlı değil. Sağ ve aşırı sağın zaferi, temelde kültürel ve ideolojik savaşın zaferinde yatmakta.

İdeolojik kültürel savaş açısından da, soldaki kişi ve örgütlerin bu çerçeveye ve "durdurulamaz gerici dalga" anlatısına kapılmamaları ve bunun "kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet" olmasına izin vermeyi açıkça reddetmeleri çok önemli.

Gerici bloğun iradesi kurumsal hegemonya arzusuyla sınırlı olmayıp, resmi ve fiili iktidarın tüm alanlarının mutlak kontrolüne yönelik açık bir arzuyu hedefliyor. Yürütme, yasama ve yargının kontrolü, ekonomi ve medya gücünün kontrolü ve devlet aygıtının kontrolü.

SOLUN SESİ DUYULMUYOR

İşçi ve halk sınıflarını temsil eden toplumsal hareketlerin ve örgütlerin vizyonu, hedefleri ve taleplerinin açık ve güçlü bir şekilde zıttı olan gerici dalga önceden görülmüş ve duyurulmuşsa, bu tehlikeye karşı sesiz kalanların sayısı da ayrıca önemli.

Katalonya'daki sendikalar ortak bir deklarasyonla seçimlerde VOX'u durdurmak için cephe oluşturmasına yönelik taahhüt imzaladı. Basın toplantısında VOX için uyarıda bulundu: Parti değil faşist bir örgüt! Bunun dışında ne Madrid sendikacılığından (Madrid'in İspanyol aşırı sağı, Ayuso ve Vox'un çekirdeği olduğu gerçeğini gözden kaçırmadan), ne Valensiya sendikacılığından (Valensiya bölgesinin ultra "yeniden fetih" in merkezinde yer aldığını görerek) ne de konfederal sendikacılıktan eşdeğer bir birleşik deklarasyon gelmemesine şaşırmak makul.

Aynı şekilde, farklı toplumsal hareketlerden "VOX’u durdur" çağrısı yapan hiçbir açıklama veya eylemin gelmemesi de şaşırtıcı. Gerici bloğun saldırısı, açık bir rejim krizinin olduğu, toplumsal hareketliliğin, işçi ve halk seferberliğinin en aza indirildiği bir süreçte gerçekleşiyor. Toplumsal hareketlerin ve örgütlerin mevcut zayıflığı aynı zamanda bir olguya da yanıt vermekte: "Yeni siyaset"in, "popüler kuvvet"in yeni solunun aktörleri, 15 Mayıs hareketinde ifade edilen öfke ve hoşnutsuzluktan doğan toplumsal hareketlerin aktivistlerinden beslendi ve onları büyük ölçüde yuttu. Daha sonra PSOE, "yeni siyaset/popülist sol" aktörlerini "tarihteki en ilerici hükümetin" ortakları olarak asimile etti ve kendine tabi kıldı.

Bu tabi kılma hali, hem mevcut Podemos’da faaliyet gösteren aktörler hem de Podemos’un sahip olduğu ve şu anda Sumar çatısı altında bulunan farklı fraksiyonlar için geçerli oldu. Bu ortak payda, Podemos ile Sumar platformu arasında gerçekliğin teşhisinde, stratejik farklılıklar ile ekonomi, medya ve hükümet ortağı (PSOE) ile çatışma derecesinde farklılıklar olduğu gerçeğini gizlemiyor.

TAKTİKSEL HAMLE

Medyanın büyük bölümünün sağın ve aşırı sağcıların elinde olduğu yoğun bir kampanya yapılırken, gerici dalganın kendisini sandıkta dayatacağı havası hakim kılındı. Gerici dalga durduralamaz olarak sunulurken enteresan bir argüman kullanıldı: ETA ve İspanya'yı yok etmek isteyen Katalan ayrılıkçılığı ile ittifak yapan ‘sosyal-komünist-bolivarcı’ hükümet.

Bir strateji değil fakat taktik ustası olan Başbakan Pedro Sánchez, 28 Mayıs seçim gecesinden birkaç saat sonra erken seçim çağrısı yaparak şaşırtıcı tepki verdi. Altı aylık ıstırapı kısa kesip, rakiplerini ve hükümet ortaklarını tedirgin ederek, belediye genel kurulları ve 12 otonom bölgenin yasama meclislerinin kurulması sürecinde oluşacak sağ-aşırı sağ ittifakının fotoğrafları ile kendi 23 Temmuz senaryosunu oluşturmayı başardı. Bu taktiksel seçim hamlesi aynı zamanda, yenilginin temel nedenleri üzerine stratejik bir tartışma yapılmasını erteleyerek PSOE'nin sol kanadının seçime katılımcı ve motive edici bir şekilde hazırlanması olasılığını engelledi.

GENİŞ CEPHE ELZEM

Pazar günkü seçimler için geniş bir cephe oluşturulması elzemdi. Anketlere göre Sumar ve Podemos birlikte seçimlere girme halinde, ayrı ayrı girip de elde edeceklerinden 17 sandalye daha fazla alacaklar. Ankete göre ayrı ayrı aday olsalar 38 vekil (Sumar 27, Podemos 11), ortak aday olsalar 55 vekil çıkaraca. Yani ayrı ayrı aday olduklarından 17 vekil daha fazla alacaklar.

Geniş cephe, sağın ve aşırı sağın saldırılarına karşı koymanın vazgeçilmez bir koşulu. Geniş cephenin taarruzda bir dönüşüm aracı olması ve öyle algılanması gerekir, ancak varolan mevzilerin ve savunmanın ortak kurtuluş aracı olarak değil.

Bu geniş, üniter ve çoğulcu cephe, solun bir parçasını oluşturan tüm siyasi aktörleri tanımalı ve sadece seçim ve kurumsal mücadeleyle yüzleşmek için değil, aynı zamanda işçi ve halk seferberliği ve örgütlenmesini yeniden harekete geçirmenin hizmetinde bir araç olmalı. Bu mücadele, PSOE'ye biat eden bir rol oynamamanın ve aşırı sağa karşı kültürel mücadele de dahil olmak üzere tüm mücadeleleri vermenin anahtarıdır.

Realitat.cat’ten çeviren: Mert TAŞ