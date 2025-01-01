Geride bıraktığımız neydi gelecek yıla ne kaldı?

Bülent FORTA

Tek kelimeyle özetlemek gerekirse 2024 Türkiye için derin bir kriz yılı oldu. Başta ekonomik kriz olmak üzere çok katmanlı bir krizin dış politikada, siyasette ve toplumsal hayatta etkilerini gözlemledik. Öyle görülüyor ki bu kriz ortamı 2025 yılında da derinleşerek sürecek.

İşin ekonomik boyutuna bakacak olursak; yüksek enflasyon, kısıtlanan reel ücretler, emekçi kesimler açısından hayatı yaşanmaz kılıyor. Emekliler ve işsizler başta olmak üzere toplumun büyük bir kesimi derin bir yoksullaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Sağlık ve eğitimde özelleştirmenin sonuçları “beyaz yakalı” kesimleri bile etkiliyor. Özetle toplumun çok küçük bir kısmını oluşturan sermaye kesimleri dışında milyonlarca insan kriz nedeniyle yoksullaşmaya devam ediyor.

Bu noktada iktidar Mehmet Şimşek eliyle IMF’siz bir IMF istikrar programını hayata geçirmeye, krizin yükünü emekçi sınıfların üstüne yıkmaya yönelik politikaları acımasızca uygulamaya devam ediyor. Bu politikalara karşı sesini yükselten işçiler grev yasaklarıyla, baskılarla engellenmeye çalışılıyor.

Yok edilen tarım, ezilen ve yoksullaşan çiftçiler, uluslararası ve yerli tekellere peşkeş çekilen madencilik eliyle tahrip edilen doğa, iktidar politikalarının kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Bu uygulamalara karşı çıkan muhalif kesimler ise devlet gücüyle sindirilmek isteniyor.

Ekonomik krizin bu iktidar ve onun halk düşmanı politikalarına son vermeksizin emekçiler lehine çözülmesi mümkün değil. Dolayısıyla sermaye sınıfını ve devleti koruyan ekonomik göstergelerin düzelmesi emekçi sınıfların yaşam koşullarında bir değişim anlamına gelmeyecek. Giderek zenginlerle yoksullar arasında gelir dağılımında oluşan uçurum ancak ve ancak halktan yana bir iktidarın uygulayacağı politikalarla kapanabilir. Dolayısıyla ekonomi önümüzdeki dönemde de halk açısından bir kriz kaynağı olmaya devam edecektir.

ÇATIŞMA EKSENLERİ

Bir diğer kriz bileşeni de dış politikada sürüp giden "istikrar" arayışı. Dünya’nın temel güç çatışması olan ABD-Çin arasındaki gerilimler bir yana Türkiye bölgesel olarak üç temel çatışma ortamının içinde; birincisi İsrail’in Gazze ile başlayan ve giderek bölgeye yayılan saldırganlığı, ikincisi Esad’ın devrilmesiyle yeni bir evreye giren Suriye iç savaşı ve nihayet Rusya-Ukrayna savaşı. Bu üç sıcak çatışma dinamiği Türkiye’nin dış politikadaki açmazlarının da üzerinde yükseldiği zemini tanımlıyor.

Esad’ın muvazaalı bir biçimde tek bir direniş göstermeden yenilgiyi kabul ederek ülkeyi terk etmesi Suriye’de nasıl doldurulacağı belli olmayan bir boşluk bıraktı. Aslında Esad’ın altını boşaltan mıntıka temizliği esas olarak İsrail ve Amerikan planı olarak devreye sokuldu. Önce Gazze’de katliamlarla başlayan ardından Hamas ve Hizbullah liderlerine suikastlarla sürdürülen süreç, İran’ın güçsüzleştirilmesiyle devam etti. Diğer yandan Trump’ın seçilmesiyle birlikte Putin’e, Ukrayna savaşına ilişkin verilen mesajlar Esad’ın Rusya ve İran desteklerini yitirmesine ve HTŞ’nin kolay zaferine yol açtı. Batılı güçler eskinin El Kaideci, IŞİD’çi HTŞ’sinden Kolanı liderliğinde batı yanlısı bir figür yaratmayı başardılar. Sakallar kesildi, sarıklar çıkartıldı kravatlar takıldı; makyaj tamamlandı. Türkiye bu Batı ve İsrail onaylı değişimin fırsatlarını kullanarak HTŞ’nin yol göstericisi rolüne soyundu. Şeriatçı örgütler eliyle rejim değiştirmenin ve bunu demokratikleşme maskesiyle devreye sokmanın acılarını en çok yaşayan bölge olmasına karşın Orta Doğu’da bu bir kez daha deneniyor.

ABD EKSENİNE EKLEMLENME

Türkiye fetihçi bir şekilde kutlanan HTŞ zaferinde başrole talip olarak bölgesel bir güç olma hevesinin yanısıra bu yolla iç politikadaki güç kaybını da gidermeye çalışıyor. Kuşkusuz Suriye krizinin en elementer parçası bölgesel bir sorun olan Kürt sorunudur. Suriye’de ABD tarafından kollanan YPG her ne kadar Türkiye tarafından terör örgütü olarak adlandırılsa da Bahçeli’nin önerisi Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Abdullah Öcalan’ın devreye sokulması, Orta Doğu’nun yeni şekillenişte İsrail-ABD eksenine Kürtler üzerinden eklemlenme hamlesi olarak görülebilir.

Süreç çok farklı faktörün ve gücün devrede olduğu git-gelli karmaşık bir süreç. Ancak Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler Türkiye’nin çok katmanlı krizinin parçası olmaya devam edecek. Bugüne değin Rusya-İran ekseniyle ABD arasında bir denge siyasetiyle sürdürülen Suriye politikasının sonuna gelindi; tahterevallinin bir ucunda artık eski konumuyla ne Rusya ne İran var.

Türkiye’nin ABD-İsrail hattıyla bir uyum arayışına gireceği ve Kürt sorununun bu noktada bir ara halka olarak ele alınacağı yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yerli milli söylemlerin, yeni Osmanlıca fetih nutuklarının emperyalizm ve siyonizmle ne kadar uyumlu olacağını hep birlikte göreceğiz.

Türkiye sadece ekonomi ve dış politika alanları üzerinden tanımlanamayacak çok katmanlı bir kriz yaşıyor dedik. Gerçekten de yargının; zaman zaman güvenlik bürokrasisinin zaman zaman iktidar ortaklarının pay kapma kavgasının yaşandığı bir yönetim krizi de su yüzüne çıkıyor. Buna ülkenin demografik yapısını değiştiren sığınmacı sorununu, bu sorunun kışkırttığı neo-faşist akımların güç kazanmasını da ekleyebiliriz.

Anti demokratik uygulamaların her geçen gün tekrar edildiği, demokrasinin bütünüyle ortadan kaldırıldığı koşullarda ülkenin en nitelikli-eğitimli kesimlerinin dış göçü de önemli bir toplumsal kriz kaynağı durumunda. Üstelik hem sığınmacılar hem de nitelikli iş gücünün ülkeyi terk etmesi Batı’nın Türkiye’yi konumlandırdığı koordinatlarla uyumlu görünüyor. Bir göçmen tamponu bir göçmen kampı olarak Türkiye... Bu durumun başlı başına bir toplumsal kriz anlamına geldiği çok açık.

YENİ BİR REJİM TANIMI GEREKECEK

Sonuç olarak gerek ülke siyasetindeki değişen dengeler; Kürt sorunu konusunda Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak uygulamaya konan planlar kriz içindeki ülkede yeni bir “rejim” tanımını ya da varolan rejimin yeniden tanımlanmasını getirebilir. 15 Temmuz sonrasında “PKK ve terör”, “Fethullahçılık ve terör” gibi kavramlarla sınırları çizilen “katil Esed” “darbeci Sisi” gibi dış figürlerle de tahkim edilen bir rejim tanımı getirilmişti. Bütün seçim süreçleri bu temalar üstünden sürdürüldü. Şimdi Fethullah Gülen öldü, Esad yenildi ve devreden çıktı. Sisi ve Abdullah Öcalan’a el uzatılıyor. Mevcut rejim kendine yeni düşmanlar yaratmaksızın yoluna devam edemeyeceğine göre şimdi yeni düşman tanımlarına ihtiyaç var. Recep Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu başkan olacağı yeni bir Anayasa süreci üzerinden yeni bir rejim tanımı ancak bu yolla hayata geçirilebilir. İktidar cephesinin Suriye sorununu da Kürt sorununu da ve yüz yüze kaldığı bütün sorunları da esas olarak kendi iktidarını sağlamlaştıracak bir araç olarak gördüğü çok net okunmalıdır. Evet iktidarın ev hesabı budur; bunun ne kadar çarşıya uyacağı başta muhalefet olmak üzere bir dolu iç ve dış faktöre bağlıdır.

Mevcut iktidara karşı kendini konumlandıran muhalefetin çok farklı programatik hedeflere sahip parçalı bir yapı sergilediği gerçektir. CHP’den DEM’e; AKP artığı partilerden neo-faşist partilere; toplumsal muhalefet örgütlenmelerinden, inisiyatiflerinden sosyalistlere uzanan bir karşıt cepheden söz edebiliriz. Şimdi bu cephe çeşitli açılardan çatlaklar üretmiş durumda.

Kürt hareketi Bahçeli’nin hamlesi sonucunda iktidar karşısında “temkinli” bir sürece girmiş durumda. Öcalan’ın süreci olumlayan açıklaması Kürt hareketinin birçok noktada muhalefet konumunda farklılıklar yaratacaktır. AKP artığı DEVA, Gelecek gibi partiler ise giderek muhalefet olma konumundan uzaklaşarak etkisizleşiyorlar.

CHP’nin handikapı ise iktidarın hamleleri karşısında onun çizdiği sınırlara takılıp kalması. Önce “yumuşama” vb. kavramlarla AKP’yi ikinci parti haline düşüren mart seçimlerindeki yükseliş sürdürülememiş, iktidarın vakit kazanmasının yolu açılmıştı. Oysa toplumsal hayatta gelişen ve gerçek taleplerin üzerinde yükselen kendiliğinden bir direniş eğilimi bütün ülkede işçi direnişleriyle, kadın ve çevre hareketleriyle, tarım emekçilerinin mücadelesiyle kendini gösteriyor. Hedefine tek adam rejiminin yıkılmasını koyamayan, bu direniş eğilimlerine öncülük eden birleşik bir mücadele çizgisi örgütleyemeyen bir siyasal partinin gerçek bir muhalefet partisi olabilmesi mümkün değildir.

Evet bugünkü krizin çözümü muhalefetin göstereceği etkinliğe bağlıdır. Sosyalist partilerin güçsüzlüğü, Kürt hareketinin sadece kendi taleplerine sıkışması, CHP’nin iktidarın çizdiği alanda hareket etmesi bardağın boş tarafı ve muhalefetin açmazlarıdır. Bardağın dolu tarafı ise geniş halk kesimlerinin kendilerine baskı ve yoksulluktan başka bir şey vadetmeyen bu rejimden kurtulmak için gösterdiği iradedir. Kavranması gereken siyaset halkası bardağın dolu tarafıyla bütünleşen bu rejime son verecek iradeyi örgütlemektir.