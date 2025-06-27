Geriye 3 yıllık skandallar kaldı

Mahir KANAAT

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mart 2022’de atanan Ali Burak Mülayim’in, 15 Mayıs 2024’te sözleşme süresi dolmuş ve yeniden sözleşme imzalanarak görev süresi 2026 yılına kadar uzatılmıştı.

Ancak Mülayim, sözleşme süresi sona ermeden görevden alındı. Mülayim’in yerine, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun onayıyla bu sabah itibariyle Dr. Eriş Başaran Akça atandı. Dr. Eriş Başaran Akça, atama öncesinde Muğla Halk Sağlığı Müdürü ve aynı zamanda Muğla İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Mülayim görevden alındı ancak geriye kent genelinde birçok hastanede yaşanan skandallar kaldı. Mülayim’in görevden alınmasında son dönemde Muğla’da yaşanan sağlık hizmetlerine ilişkin sorunların etkili olduğu öne sürülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi hakkında ‘depreme dayanıksız’ raporu verildi ve yıkım kararı alınarak kapatıldı. Sonrasında Menteşe Devlet Hastanesi’nin faaliyete geçmesi için 2018’de Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulunuldu ve hastane 15 Mayıs 2020’de acil servisin açılmasıyla hizmete başladı. Daha sonraki süreçte poliklinikler, klinikler, ameliyathane, palyatif bakım servisi ve yoğun bakım gibi birimler de faaliyete geçirildi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, Nisan 2024’te hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi’nin, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan deprem tahkikatında 3 bloğunun acilen yıkılması gerektiği ve 1 bloğunun da depreme dayanıksız olup güçlendirme yapılması gerektiğini öne sürmüştü. Menteşe Devlet Hastanesi hizmetine devam ederken, hastaneye boşaltılma talimatı ancak 18 Şubat 2025 tarihinde verildi.

HASTANELERDE YÜKSEK RADYASYON

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlar, tiroid sintigrafisi çeken teknisyenlerin hastalara yüksek dozda radyoaktif madde verdiğini tespit etti. Teknisyenlerin, işten erken çıkmak için yüksek dozda radyoaktif madde verdiği iddia ediliyor. Buna karşın nükleer tıp hizmeti alınan şirkete yeniden ihale verildi. Muğla Köyceğiz Devlet Hastanesi’nde Röntgen Çekim Odası’nın duvarına bitişik Kan Alma Bölümü yapıldı. Paravanlardan yapılan bölmede çalışan sağlık personeli sağlık sorunları yaşayınca radyasyon ölçüldü ve sonuçlar korkunç çıktı. Hemen kapatılan röntgen odasındaki kurşun zırh inceydi ve radyoaktif sızıntı vardı. Sağlık çalışanları ve hastalar 2 yıl boyunca yüksek doz radyasyona maruz bırakılmıştı. Muğla Datça Devlet Hastanesi’nde hemşire T.A.’nın uzun süredir maruz bırakıldığı mobbing nedeniyle geçen cuma günü intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. T.A.’ya ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapıldığı, burada bulunan acil servis sorumlusu hekim U.M.K’nin ise yaşanan olayı sisteme ‘iş kazası’ olarak bildirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığının bildirilmesine rağmen sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hemşire T.A.’nın ise göreve tekrar döndüğü bildirildi.

Muğla’da 22 Aralık 2024’te ambulans helikopter, Menteşe ilçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin binasına çarptı ve daha sonra boş alana düştü. Çarpma sonucu iki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Muğla Valisi İdris Akbıyık, helikopterin kalkış esnasında hastanenin 4. katına çarptığını söyledi.