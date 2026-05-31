Gezi 13 yıldır ayakta: Buradayız hâlâ

Bir daha

Birlik, Dayanışma, Kardeşlik

Daha dün gibiydi ya da aslında bugündü!

Bir Haziran daha sokaklara taşan yıllara meydan okuyan yine o iradedir.

O ülkenin en güzel çocuklarını Ali İsmail’leri, Berkin’leri kendi yaşlarında başka isimlerden

arkadaşlarının elinde bayrak bayrak koşturan umuttur!

Sokaklardan meydanlardan geçti, barikatları aştı, sırtına saplanmış zehirli hançerleri çıkardı, ihanet çemberlerini yarıp geçti!

Asla ama asla vazgeçmedi; teslim olmadı, teslim alınamadı!

Ve şimdi bir kez daha ülkenin kaderine el koymak için kirli tezgahlar, karanlık pusular kuruluyor.

Kişiler, makamlar satın alınarak o büyük irade parçalanmaya çalışılırken

işte o Gezi yepyeni giysiler içinde yine sokakta doğuyor, yine umudu doğuruyor!

Bizim Haziranımız da bitmeyen bir yolculuk olup yine yeniden bir daha birliğe,

bir daha dayanışmaya, bir daha kardeşliğe, bir daha yürümeye çağırıyor!

Biliyoruz ki bizim ne Haziranımız ne yeni başlangıçlarımız biter, haydi mücadeleye devam!

Biz kazanacağız, Gezi’den Haziranlara direnenlerin güzelliği tüm kötülükleri mutlaka yenecek!