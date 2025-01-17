Gezi Davası nöbeti bininci gününde

Mahir KANAAT

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, Can Atalay ve diğerleri için başlatılan ‘Adalet Nöbeti’ bininci gününe ulaştı. 19 Ocak’ta saat 17.00’de bininci gün kapsamında İzmir’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapılacak ve nöbet devam edecek. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir, nöbetin anlam ve önemine ilişkin BirGün’e konuştu.

Akdemir, Gezi Davası’nın adaletsizliğin sembolü haline geldiğini belirterek, “Gezi Parkı direnişi, bu ülkenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Ancak bu direnişi hedef alan yargı süreçleri, hukukun nasıl araçsallaştırıldığını gözler önüne serdi. Tutuklulukları devam eden arkadaşlarımızın hiçbir somut delil olmaksızın cezaevinde tutulmaları, adaletsizliklerin en ağır örneklerinden biri” dedi.

‘Adalet Nöbeti’nin bin gün boyunca güçlü bir dayanışmayla sürdüğüne dikkat çeken Akdemir, “Bizler, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve diğer tüm tutuklu arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Adalet talebimiz, bu ülkede hukukun üstünlüğüne olan inancımızla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Akdemir, nöbetin yalnızca tutuklu arkadaşları için değil, aynı zamanda tüm toplumsal kesimlerin adalet arayışını temsil ettiğini belirterek, “Bu dayanışma, Gezi’nin eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinin bir parçası. Tüm yurttaşları adalet için ses vermeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Adalet Nöbeti’, bininci günü nedeniyle İzmir’in yanı sıra diğer illerde de çeşitli etkinliklerle sürdürülecek. Gezi Davası tutukluları için özgürlük çağrıları, Türkiye genelinde yeniden yükseliyor.