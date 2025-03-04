Gezi Parkı’na mı gitmiş?

Elif ile ilgili “gazeteci Elif Akgül” diye yazı yazıyor olmam bana da tuhaf geliyor, insanın bir arkadaşı hakkında mesleği ve soyadıyla yazması üzücü ama alışkınız da...

Gazeteciler Elif Akgül, Yıldız Tar, Ercüment Akdeniz 21 Şubat’ta tutuklandı, malumunuz.

Gözaltındaki sorgusunda Elif, 14 yıl önceki HDK toplantısına bağımsız bir feminist olarak katıldığını ardından da genel merkez toplantısına katıldığını, HDK ile ilgili de başka bir faaliyetinin olmadığını söyledi. 13 yıldır da tek faaliyetinin gazetecilik olduğunu ekledi.

Bu yılların bazılarında birlikte çalıştık, gittiği 1 Mayıs ya da başka eylemlerden yaptığı haberler de halen sitede duruyor, bir internet aramasıyla ulaşılabilinir.

GEZİ PARKI

Soruşturmadaki en büyük tuhaflık o dönem telefonlarının dinlenmesi değil. O tape’lerin halen saklanması ve tutuklanmasına neden olan soruşturmaya konu olması.

Üstelik sorguda Elif’e daha çok HDK’yla ilgili değil, Gezi direnişiyle ilgili sorular soruldu. (Zaten HDK’yla ilgisi yukarıda yazdığım kadar, uzun uzun sorgulanacak bir şeyi bulamamaları normal.)

Soruşturmada uzun telefon tape’lerinden ortaya çıkarılan gizemli sonuç, Elif’in Gezi direnişi sırasında Taksim’de bulunmasıydı…

Bunun için tape’yle uğraşmanıza gerek yoktu sayın yargı, sorsanız söylerdi. Elif o dönem bianet’te muhabirdi, diğer yüzlerce gazeteci gibi eylemleri haberleştiriyordu ve haliyle olay yerindeydi. Bu eylemlerle ilgili haberleri halen okunabilir, yaptığı her şey kamuya açık.

Dolayısıyla sanki çok gizli bir suç ortaya çıkıyormuşçasına tape’leri sıralayıp “Gezi Parkı’nda mıydınız?” denmesi, epey absürt. (Gazetecilik faaliyetleri bir yana, kim değildi ki?)

TAPE’LER

Bu 13 yıllık tape’lerle ilgili, Avukatı Tora Pekin “Tape’ler konusunda söylenebilecek tek şey, bir telefon dinlemesinin tam 13 yıl beklendikten sonra suçlama konusu yapılması, hiçbir gerçek hukukçunun altına imza atmayacağı bir iştir. Üstelik yapılan dinlemeler de tamamen hukuka aykırıdır. İstanbul’da bu dinlemeleri yapanlar FETÖ/PYD adı verilen örgütün üyesi olmak suçundan mahkum olmuşlar, mahkumiyetleri kesinleşmiştir. Ortada açıklanamayan, suç oluşturan hiçbir içerik yoktur” itirazında bulundu.

Aynen öyle, bırakın izlediği eylemleri, katıldığı toplantıları, ortada halihazırda kamuya yansımamış bir faaliyeti yok, Elif’in.

Ama şimdi Bakırköy Cezaevi’nde. Elif ve Marmara (Silivri) cezaevindeki diğer gazeteci arkadaşlarımız Yıldız Tar ve Ercüment Akdeniz bir süre hapishaneden bildirecek. Biz de onların maruz kaldıklarını dışarıdan yazmaya devam edeceğiz.