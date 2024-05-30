Gezi ve şiir

Tam 11 yıl önce ülkemizin her yanında karış karış satılan toprakların, sermayeye hizmet etmek için yakılan, kesilen ormanların, parsellenen kıyıların ve bu talan alanlarında yerlerinden edilen tüm canlıların kalbi Taksim’de mucize gibi yıllara meydan okuyan küçücük bir parkta atmaya başladı. Gezi Parkı kentin merkezinde, tamamı betonla kuşatılmış koca bir meydanın kıyısında kendi halinde bir nefeslik alan. 11 yıl önce yakın tarihimizin en şanlı, en samimi, en haklı ve geniş katılımlı direnişi sayesinde bugün hâlâ yerli yerinde.

Her nasılsa kaderi o zamana kadar az ilerisindeki İstiklal caddesinde bir zamanlar yol boyunca karşılıklı sıralanan asırlık ağaçlarla benzeşmemiş; oradaki birkaç ağacın gölgesi cömertçe yaşlıya, çocuğa, güvercinlere, öğle arasında güneşe yüz çevirmek isteyen çalışanlara, banklarda kentin telaşına inat tembellik eden gençlere kucak açıyordu. Bir anda doymak bilmeyen bir iştahla beton ekonomisine yeni çirkinlikler sunmaya niyet edenlerin göz dikmesiyle toplumun isteklerini, iyiliğini, rızasını yok sayan tüm kararlar ve uygulamalarda olduğu gibi herkes uyurken yıkıcılar geldiler. İşte o gece Gezi birkaç saat içinde tüm ülkenin direnişi, tüm ülkenin parkı oldu. Demokrasinin, insanca ve eşit yaşam hakkının, barışın, kardeşliğin, dayanışmanın, kurtuluşun simgesi oldu. Zorbalığa karşı birlik olmanın, başkaları için, gelecek için iyiden ve iyilikten yana cesaretle tavır koymanın heyecanı ve gücüyle kazanılan; bir parktan, birkaç ağaçtan çok daha fazlasıydı. Karanlığa açılan pencereydi. Kaz dağlarının, Akbelen’in, İkizdere’nin, Kanal İstanbul’un, Validebağ’ın mayası oldu.

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Evet, demokrasi mücadelemiz en ağır şekliyle sürüyor. O yenilgiyi hazmedemeyen, unutamayan zalimin korkusu da sürüyor. Hükmünü sürdürebilmek için uydurma davaları, intikam saldırılarıyla kendi içindeki korkuyu topluma yaymak, sivil toplum iradesini sindirmek için seçtiği simgeleştirdiği isimlere bedel ödetmeye devam ediyor. Gelin görün ki, ne Ali İsmail Korkmaz, ne Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik unutuldu ne Osman Kavala, Çiğdem Mater, Yiğit Aksakoğlu, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Can Atalay ve Tayfun Kahraman için adalet talebiyle yükselen sesimiz kısıldı, kısılacak. Gezi’nin yıktığı korku duvarı, Gezi’nin yarattığı itiraz otaklığı, mücadele bilinci tıpkı Gezi direnişi gibi meşru ama kararlı adımlarla kazanımlara dönüşüyor. Artık 11 yıl önce Gezi’de kazanılan toprak, ağaç ve yaşam 11 yıl sonra Beyoğlu Belediyesi’nin kamucu, halkçı yeni yönetimine emanet.

Belki yavaş, belki eksik ama inanarak, direnerek, çoğalarak tüm arkadaşlarımız özgür kalana dek, halkların kardeşliği, emeğin hakkı, eşit ve adil bir yaşam için dayanışmanın gücüyle başarılanlardan güç alarak, üstüne koyarak ülkemize gerçek bir demokrasiyi kazandırana dek mücadele sürecek.

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Direniş başladığında Haziran’ı karşılamaya sadece birkaç gün kalmıştı. Geriye dönüp baktığımda benim için çok önemli ve onurla hatırlayacağım iki karar bugün gibi aklımda. 1 Haziran’da öğleden sonra Kadıköy’de CHP mitingi yapılacaktı. O tarihte CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı’ydım. Mitingin iptali ve ardından Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Taksim’e yürümesiyle sonuçlanan karar sürecinde Kadıköy ilçe başkanlığımızda o dönem başkan vekili olan Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ilçe başkanımız Necati Ekşi ve Gürsel Tekin’in direnişin ruhunu ve önemini kavrayarak tutum alınması için uğraştık. Tarihe kalacak lekesiz bir karar ve doğru yönetilen sürecin parçası olmaktan da ardından yaşanacak Haziran’ın her gününde alanda ve hak mücadelesinin içinde olmaktan da onur duyuyorum.

Aynı günün akşamı Metin Altıok Şiir Ödülü törenimiz vardı. Babam Metin Altıok adına bir ödül tasarlarken onun bu ülkenin karanlığında yiten yaşamını, acıyla ve o karanlıkla değil şiiriyle, sözüyle, ilkesiyle ve çok sevdiği ülkesinin insanları için toplumsal mücadelesiyle bıraktığı izle anılmasını istemiştim. Kamuoyuna şu cümlelerle seslenerek törenimizi de iptal ettik. “Bu yıl ödülümüzü vereceğimiz 1 Haziran günü nefrete, şiddete, vandallığa, nobranlığa ve haksızlığa başkaldıran güzel yürekli çocuklar sokaklara döküldü. Rastlantının böylesi… Ödülümüzü ertelemek zorunda kalmadık! Babamın hayatta olsa kendi ödülüne gelmeyip Taksim’e çıkacağını bilerek sokaktaki yol arkadaşlarımıza eşlik ediyoruz.”

Rastlantının böylesi! İşte şimdi 11 yıl sonra Kırmızı Kedi Yayınevi ile birlikte verdiğimiz Metin Altıok Şiir Ödülü’nün törenini 3 Haziran akşamı Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney’in çok değerli dayanışmasıyla Beyoğlu’nda SES Tiyatrosu’nda yapacağız. Ne kadar anlamlı bir geri dönüş değil mi?! Selahattin Yolgiden ve Şeref Bilsel’e ödüllerini takdim edeceğimiz bu törende Harun Güzeloğlu’nun yazıp uyarladığı Metin Altıok’un yaşamını anlatan “Ahker” adlı oyundan bir bölümle Cansu Fırıncı sahnede olacak. Ardından Erdal Güney, Özge Metin ve Hüseyin Sarısaltıkoğlu bizi şiirli şarkılarla buluşturacaklar. Tüm Metin Altıok ve şiir dostları davetlidir.

“Karanlık gider, Gezi kalır, şiir kalır.”