Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü Muğla’ya geldi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Kadınlar Güçleniyor, Kent Eşitleniyor’ projesi kapsamında başlattığı Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ilk buluşmasını Milas Bozbük’te gerçekleştirdi. Merkezden kırsala tüm hizmetlerini ulaştırmaya çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile hizmeti kırsaldaki kadınlara ve çocuklara ulaştırıyor. İlk durağı Milas Bozbük olan Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü’ nün ikinci durağı ise Yatağan Akgedik oldu.

Gezici Da(Ya) Nışma Otobüsü’nde Kadınlar için; psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme, güçlenme ve dayanışma buluşmaları fırsatları tanıyor. Çocuklar için ise; yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanları otobüs içerisinde bulunuyor. Böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocuklar da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel, “Bu araçla merkeze verdiğimiz psikolojik hukuki destek hizmetleri, afet bilinciyle ilgili farkındalık çalışmalarımız, sosyologlar eşliğinde verdiğimiz hizmetleri ve bunun yanı sıra hemşire ve doktor hizmetlerimizi kırsaldaki kadın ve çocuklarla buluşturduk. Bundan sonra tüm kırsal mahalleler ile bu hizmetimizi buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.