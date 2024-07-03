Giden Koca ve Özhaseki değil

Özhaseki gitti yerine Kurum geldi, Koca gitti Memişoğlu geldi. Her biri Erdoğan’ın sureti olan bu isimler hiçbir şeyi değiştiremez, çünkü Tek Adam Rejimi’nde aslında giden Erdoğan yerine gelen yine Erdoğan.

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra beklenen ve “oldu, olacak” denilen kabine değişikliğinin ilki gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki gitti, yerlerine her boş koltuk için ismi gündeme gelen eski Bakan, İBB Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ile İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu geldi.

İki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandıktan, yeni bakanlar koltuklarına oturduktan sonra şimdi Ankara’da çok alışıldık bir oyun oynanıyor “Kabine toto”… Değişiklikler bununla sınırlı mı kalacak, kim gelecek, kim gidecek, değişiklik yapılacaksa ne zaman yapılacak? Değişiklikler genel merkez ve parti örgütünde de yaşanacak mı?

Kemal Memişoğlu, Murat Kurum

GİDECEKLERLE ‘BİTSE DE KURTULSAK’ÇILAR

Değişikliklerin bununla sınırlı kalmayacağı, yeri garanti görülen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler dışında bazı bakanların diken üstünde olduğu konuşuluyor. Diken üstünde olanlar dışında “Bitse de kurtulsak” duygusunda olan bakanlar bulunduğu da kulislere yansıyan bilgiler arasında…

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın isimleri bundan sonra değişmesi beklenen ilk isimler arasında sayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın isimleri de konuşuluyor, özetle bir iki bakan dışında “kalıcı” denilen yok gibi…

İSİMLER ÖNEMLİ Mİ?

Bu kabine Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından AKP’de aktif siyaset yapmayan ancak iktidarla uyumlu çalışacağı ölçüsüyle seçtiği sözde “teknokratlar”dan oluşan kabinelerin ikincisi.

Erdoğan’ın koltuğunu ancak ikinci turda kıl payı koruyabildiği 28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası oluşturduğu kabine. Haziran 2023’te oluşan bu kabinede Erdoğan’ın dışında birincisinde de görev yapan sadece iki isim koltuğunu korumuştu: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Koca’nın görevini Kemal Memişoğlu’na devretmesiyle kabinede tek kıdemli bakan kaldı o da Mehmet Nuri Ersoy. Ki onun adı da değişebilecek bakanlar arasında anılıyor.

Tekrar 14-28 Mayıs seçim sürecine dönecek olursak Erdoğan, büyük güçlükle kazandıkları seçimin faturasını kabineye kesmiş, halkın desteğinin azalmasını önlemek için yeni bir sayfa açtığı izlenimi vermişti.

Bundan sonra 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ikinci kez sandıkla karşı karşıya geldi ve ilk kez CHP’nin ardından ikinci parti konumuna düştü. Erdoğan yine en iyi bildiği senaryolardan birini sahneye koydu, faturayı kendisi dışındaki herkese kesmek…

Nisan başı itibarıyla hem parti yönetiminde ve parti örgütünde hem de yapılması beklenen değişiklikler yedi il başkanının görevden alınması ile başladı. Ardından da iki bakanla yollar ayrıldı. Özhaseki ve Koca gitti.

Her iki bakandan rahatsız olanlar olduğu gibi onların da rahatsızlıkları olduğu uzun zamandır biliniyordu. Özhaseki, Koca’dan farklı olarak siyasetin içinden gelen bir isim. AKP’nin önceli olan Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nden bu yana harekette değişiklik kademelerde görev alan etkin isimlerden. Koca’nın AKP örgütünden gelen talepler dolayısıyla sorun yaşadığı, Özhaseki’nin AKP’nin her dönem yakın durduğu bazı kesimlerin ihale taleplerinde kolaylaştırıcı olmadığı, bu nedenle deprem konutu ihalelerinin aksadığı gibi sayısız iddia kulislerde konuşuluyor. Bunlar Ankara kulislerinde genel kabul gören iddialar…

DEĞİŞİKLİKLER SÜRECEK

Bu bakanlara yenilerinin eklenmesi büyük ihtimal, genel merkezde, örgütte de değişiklikler yaşanacak. Erdoğan’ın kamuoyunu görüntüde de olsa ikna edebilecek isimler bulmakta güçlük çektiği biliniyor. Ancak zaten bu noktada kimin gelip kimin gittiği sadece filme heyecan katan sahneler. Filmin artık gizlenemeyen temel teması şu: Sistem artık iyice tıkandı, tek adam rejimi duvara dayandı, Türkiye sadece Erdoğan ve çevresindeki bir avuç bürokratın aklıyla yönetilebilecek bir ülke değil… Kimleri kurban ederse etsin, yerine kimleri getirirse getirsin Erdoğan da bu geminin artık yüzdürülemeyeceğinin farkında.

Erdoğan halkın desteğinin hızla azalmasında Başkanlık rejimine olan onayın azaldığını en iyi bilen olmasına karşın, vitrini düzenleyerek yoluna devam etmeye çalışacak, çünkü elinde başka bir araç da kalmadı. Ancak kabinedeki tüm isimlerin Erdoğan’ın birer sureti olduğu, tek başlarına inisiyatif kullanarak aldıkları tek bir karar olmadığı, yeni isimlerin tek başlarına temel sorunların çözümüne katkı sağlayamayacağı, bakanlıkların bizzat Erdoğan’ın Saray’da yuvalanan bürokratlarının kararlarıyla yönetildiği artık aşikâr. Mehmet Özhaseki gitti yerine Saray’ın sadık adamı Murat Kurum geldi, Fahrettin Koca gitti yerine Kemal Memişoğlu geldi. Özetle aslında giden Erdoğan, gidenin yerine gelen yine Erdoğan… Yönetim anlayışı aynı, siyaset tercihleri aynı…