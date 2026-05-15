Giriş yasaklarında “izinli özgürlük” dönemi

Türkiye Cumhuriyeti tarafından çeşitli güvenlik kodları (tahdit kodları) gerekçe gösterilerek uygulanan giriş yasakları konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yürüttüğü temaslar neticesinde 15’in üzerinde vatandaşın Türkiye’ye giriş engelinin kaldırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Erhürman, yasağı kalkan isimlere gelişmenin bildirildiğini ifade etti. Göreve gelmeden önce bu konuyu çözmek için çaba harcayacağını belirten Erhürman, gelinen aşamanın diplomatik bir istişare süreci olduğunu vurguladı. Konuyu "sakin ve ciddi bir şekilde ele alma" prensibiyle hareket ettiklerini söyleyen Erhürman, kodların içeriğine dair detay vermezken, geriye kalan yasaklı listeleriyle ilgili çalışmaların süreceği mesajını verdi. Bu adım, uzun süredir tartışma konusu olan seyahat engelleri meselesinde atılan ilk somut adım olarak kayda geçti.

N-82 VE G-82 KODLARI NEDİR?

Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye girişlerinde karşılaştıkları engeller, genellikle Türkiye’nin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanan belirli tahdit kodlarına dayanıyor. Bu sürecin odağında ise iki temel kod yer alıyor: N-82 ve G-82.

N-82 (İzne Tabi Giriş): Bu kod, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye giriş yapmadan önce ön izin alması gerektiğini belirtiyor. Kağıt üzerinde bir "yasak" gibi görünmese de, uygulamada bu koda sahip kişilerin vize başvuruları veya giriş izinleri neredeyse istisnasız bir şekilde reddediliyor. Bu durum, fiili bir giriş yasağına dönüşüyor.

G-82 (Milli Güvenlik Aleyhine Faaliyet): Daha ağır bir suçlamayı barındıran bu kod, kişinin “milli güvenlik aleyhine faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla Türkiye’ye girişinin engellenmesini içeriyor. Bu kodun uygulandığı isimler genellikle mahkeme yoluyla bu karara itiraz etse de, güvenlik raporlarının gizliliği nedeniyle hukuki süreçler oldukça yavaş işliyor.

YASAKLARIN KAPSAMI VE BELİRSİZLİK

Bu yasaklar sadece siyasetçileri değil; akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum temsilcilerini de kapsıyor. Listelerin içeriği ve kimlerin bu kapsama alındığı resmi olarak hiçbir zaman tam liste halinde açıklanmadı. Dolayısıyla birçok kişi, Türkiye sınır kapısına (havaalanına) vardığında pasaport kontrolünde bu durumdan haberdar oluyor ve "istenmeyen kişi" muamelesi görerek geri gönderiliyordu.

LİSTE BİLİNENDEN ÇOK DAHA KALABALIK

Kamuoyunda dolaşan tahmini 16 kişilik liste, aslında sadece Türkiye kapılarından geri çevrilerek bu durumu fiilen yaşayan Kıbrıslı Türklerden oluşuyordu. Son olarak Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu Antalya Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a geri gönderilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erhürman’ın son açıklaması, meselenin bilinenden daha geniş bir “gri alan” barındırdığını kanıtladı. Buna göre: Sınırda durdurulup resmi tebligat alan ve kamuoyunun bildiği 16 kişilik grubun dışında, listede adı olan ancak Türkiye’ye gitmeyi denemediği için yasaklı olduğunu Erhürman’ın bildirimiyle öğrenenler olduğu ortaya çıktı. Bu da sürecin kamuoyuna yansıyandan çok daha kapsamlı bir liste üzerinden yürütüldüğünü de resmileştirmiş oldu. Yapılan diplomatik girişimlere rağmen tahdit kodları henüz silinmeyen ve “istenmeyen kişi” statüsü devam eden isimlerin de mağduriyeti henüz giderilebilmiş değil.

ADI GEÇEN İSİMLERDEN İLK TEPKİLER

Gelişmenin ardından, listede adı geçen veya süreci takip eden isimlerden konuya dair farklı açıklamalar geldi. Türkiye’ye giriş yasağının kaldırıldığını Cumhurbaşkanı Erhürman’ın telefonuyla öğrenen 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, yasaklı olabileceğini tahmin ettiği için daha önce Türkiye’ye gitmeyi hiç denemediğini belirterek; bu durumun son bulmasını sevindirici bulsa da böyle bir listenin varlığını “düşündürücü" olarak nitelendirdi. Öte yandan, yasağı devam eden Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, giriş izninin mevcut iktidarın inisiyatifinde olduğunu hatırlatarak, seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı hukuk mücadelesinin sürdüğünü ifade etti. Sürece en mesafeli yaklaşan Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan ise, yüzlerce kişinin hâlâ “sakıncalı” sayıldığı bir ortamda sadece 15 isim üzerinden “müjde” verilmesini eleştirerek, sorunun kişisel değil kamusal olduğunu ve tüm yasakların istisnasız kaldırılması gerektiğini vurguladı.

AKINCI: “BU İNSANLARIN KİMSEYE TEŞEKKÜR BORCU YOK”

Gelişmelere dair en sert tepkilerden biri de eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan geldi. Erhürman’ın kullandığı “15’ten fazla” ifadesine, “Bunlar insan, her birinin adı ve kimliği var” diyerek tepki gösteren Akıncı, toplumun sürekli yeni kategorilere bölünerek ayrıştırıldığını savundu. 2020 yılından bu yana Kıbrıslı Türklerin önce “hainler” ve “milliyetçiler” olarak bölündüğünü, ardından “yasaklılar” ve “yasaksızlar” ayrımı yapıldığını belirten Akıncı, şimdi de “yasağı kalkanlar” üzerinden yeni bir bölünme yaratıldığını ifade etti. Yasağı sürenlerin neden hâlâ gizlendiğini soran Akıncı, “Bu insanların kimseye teşekkür borcu yok; aksine, bu çağ dışı zihniyetin hem o kişilere hem de iradesi gasp edilen topluma özür borcu var” dedi.

HAK İADESİ Mİ, KEYFİYETİN TESCİLİ Mİ?

Bu gelişme, kaybedilen bir hakkın geri kazanılmasından ziyade, baskı mekanizmasının ne kadar keyfi işlediğini kanıtlar nitelikte. Ortada bir hak zaferinden ziyade; önce gasp edilen bir özgürlüğün, kriteri belirsiz “listeler” üzerinden bir lütuf gibi geri sunulması söz konusu. Asıl üzerinde dikkatle durulması gereken mesele kaç kişinin yasağının kalktığı değil, bir toplumun aydınları üzerindeki bu denetimin neden hâlâ birilerinin elinde olduğudur.

