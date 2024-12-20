Girişimci Kadınlar ve El Emeği

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilerin yanında olmaya ve onlar için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce altı kez düzenlenen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin bu yıl yedincisi yapılacak. Festival, bugün saat 12.30’da başlayacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek festivalde bugün saat 14.00’de Ritmin Melekleri’nin performansı, saat 20.00’de de Güvenç Yıldırım konseri var. Festival boyunca 250’yi aşkın stantta kadın girişimcilerin ürünleri sergilenecek, atölyeler ve sürpriz etkinlikler yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Konserler, söyleşiler ve keyifli etkinlikler ile doyasıya eğleneceğimiz, birbirinden değerli kadın belediye başkanlarımızla sohbet edeceğimiz, kadın girişimcilerimizin el emeği ürünlerini satışa sunacakları Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’mize hepinizi davet ediyorum” dedi.