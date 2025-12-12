Giysi kumbaraları ile dayanışma

BirGün EGE

Buca Belediyesi’nin, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek kullanılmayan iyi durumdaki kıyafet ve eşyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği “Paylaştıkça Güzel” projesi sürüyor.

6 farklı noktada yer alan giysi kumbaralarına vatandaşlar iyi durumdaki kıyafet, ayakkabı ve oyuncaklarını bağışlayabiliyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam bin 120 aileye ulaşılarak, 5 bin 400 parça ürün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi: “İyi durumda olup kullanılmayan her giysi, her ayakkabı veya her oyuncak, bir başka vatandaşımızın hayatında büyük fark yaratma potansiyeli taşıyor. Bu çalışma, sadece belediyenin değil, kumbaralara bir poşet iyilik bırakan, paylaşma ruhunu yüreğinde taşıyan Buca halkının ortak başarısıdır.”