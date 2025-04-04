Gizli tanık işkembe-i kübra

İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer kişilere yöneltilen soruların büyük çoğunluğunu gizli tanık ifadeleri oluşturuyor. Bu gizli tanıklar ifadelerinde ‘duydum’, ‘düşünüyorum’ gibi sözlerle görgüye dayalı olmayan iddialarda bulunuyor. Gizli tanıkların komplo teorileri, niyet okumaları, cahil tespitleri de okuyanları şaşkına çeviriyor. Örnekleri sıralayalım:

• Gizli Tanık Meşe: Mustafa Osman Turan, emekli büyükelçidir. Bangladeş Büyükelçiliği’nden emekli oldu. Emekli olduktan sonra Ekrem İmamoğlu’nun Dış İlişkiler Başkanı olmuştur. Büyükelçiliği öncesi Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Turan önemli ülkelerde edindiği diplomatik misyon nedeniyle uluslararası network’ü gerek BM’de gerekse Gates Vakfı gibi oldukça yüksektir. Mustafa Osman Turan diplomatik misyonları süresince edindiği tüm bilgileri bunlarla bağlı olarak diplomatik iletişim gereği elindeki bilgileri kullanarak Ekrem İmamoğlu’nun yurt dışında gerçekleştirdiği görüşmeleri bu bilgileri de kullanarak gerçekleştirmektedir. Özet olarak ülkemizle ilgili elinde bulundurduğu önemli konuları Ekrem İmamoğlu’nu yurt dışında parlatmak maksadıyla koz olarak kullanmaktadır. Paris Olimpiyatları’nda gündem olan İstanbul Tanıtım Alanı’nın yapılmasında Spor AŞ. Genel Müdürü Renan Bey ve Heymo Organizasyon firması ile Olimpiyat Komitesi dahil tüm dış misyonların organizasyonlarını kendisi yapmıştır… (İfadeyi anlatım bozukluklarına dokunmadan bilerek uzun uzun yazdım. Çünkü gizli tanık olayında akıldan, mantıktan kopma hali böyle daha iyi anlaşılıyor. Emekli büyükelçinin, İBB ve Ekrem İmamoğlu için yurt dışı organizasyonlar yapması bile sorgularda suç gibi anlatıldı. Alkışlanması gereken bu faaliyetler nasıl suçlama olabilir? Savcılar hangi akla hizmet bunu Şişli Belediye Başkanı’na sorabildi?)

• Gizli Tanık Meşe: (İfadesinde İstanbul Planlama Ajansı’nın çalıştaylar düzenlenmesini bir suç gibi anlattıktan sonra) Bu çalıştaylar için aynı zamanda belirli öğretim görevlileri davet edilmektedir. Bu öğretim görevlileri için ayrı bir bütçe ayrılmıştır. Çalıştaylarda görünen isimler memleket meselesi olduğu için bu çalıştaylara katılmazlar. Tamamen alacakları ücretlere göre katılırlar. Bu kapsamda belli başlı öğretim görevlileri önceliklendirerek daha geniş kapsamlı kaynak aktarımı sağlanır. Bu öğretim görevlileri buna paralel olarak da verdikleri bilgileri mevcut durumun parlatılmasına yönelik sonuçlarla değerlendirir. (Herhalde Gizli Tanık Meşe’nin elinde bir ‘niyet ölçer’ var. Çalıştaydaki öğretim görevlilerinin niyetini ölçüyor, amaçlarının para olduğunu söylüyor. Ayrıca siyasi analiz de yaparak ‘parlatma’ tespitleri yapıyor. Bu saçma sözler de sorguda Şişli Belediye Başkanı’na soruldu.)

• Gizli Tanık Meşe: İstanbul Planlama Ajansı, mevcut durumda özellikle Türkiye ve İstanbul için çeşitli yayınlar hazırlattırmaktadır. Bu raporlar dışarıdaki öğretim görevlileri, araştırma şirketleri ya da belirli bir kitleye hazırlatılmaktadır. Bu raporlar genel Türkiye ile ilgili manipülatif bilgiler içerdiği gibi belirli kitlelerin de harekete geçirilmesi üzerine kurgulanır. Örnek vermek gerekirse Dr. Ozan Bingöl IPA’ya rapor hazırlayanlardandır. Kendisi FOX TV yorumculuğu yaparken özellikle ülkemizle ilgili negatif algı oluşturmak üzere hazırlanmış kitapları mevcuttur. (Gizli tanık, komplo teorisi yazıyor, niyet okuyor, suçlama uyduruyor. Ozan Bingöl’ün bilimsel çalışmalarını da karalıyor. ‘İşkembe-i kübra’ kod ismi verilmesi gereken gizli tanık savcılık tarafından ciddiye alınıyor ve saçmalıkları ifadede soruluyor.)

• Gizli Tanık Meşe: (Gizli Tanık Meşe, IPA ile ilgili hiçbir dayanağı ve mantığı olmayan yüksek fikirlerini saçmaya devam ediyor.) İstanbul Gıda Strateji Belgesi Gökhan Günaydın koordinasyonunda hazırlanmış, tüm ödemeleri IPA tarafından yapılmıştır. Bu belgede görüleceği üzere KHK ile ihraç edilmiş Bülent Şık gibi öğretim görevlileri yer almıştır. Bu çalışmaların hepsi bir strateji belgesi olarak görünse de bu raporlar yurt içi ve yurt dışında ilgili kuruluşlara gönderilerek belirli bir algı operasyonu oluşturması hedeflenmektedir. (Zeka seviyesi konusunda bir kanaat oluşan Gizli Tanık Meşe, gıda güvenliği konusunda Türkiye’nin en önemli bilim insanlarından Bülent Şık’ı komplo teorisiyle yargılıyor. KHK ile ihraç edildikten sonra yargı kararıyla Bülent Şık’ın üniversiteye döndüğünü savcılık da söylemiyor. Gizli Tanık Meşe, strateji belgelerini analiz edip algı operasyonu olduğu tespitini yapıyor ve kimse ‘Bu ne saçmalıyor’ demiyor. Savcılar bu saçmalıkları sorguda soruyor.)

• Gizli Tanık Meşe: IPA’nın başka bir çalışma alanı da gençlerdir. IPA Kampus olarak kurulan yerde eğitimleri ile ilgili çeşitli herkese açık platformlar da eğitim ve projelerine destek verildiği iddia edilse de belirli ideolojilerdeki gençler ancak bu programlara girebilmektedir. Bu ideolojiler CHP ya da sol örgütlerin yapılarından gelen tavsiye niteliğindeki kişilerle yürütülmektedir. (Kaynak neresi… Tahmin edersiniz. Delil yok ama Gizli Tanık Meşe, analiz edip tespitlerini sıralamış. Sanki TÜGVA, TÜRGEV gibi yapıları tarif etmiş. Savcılık da bu ifadeyi sorguda soruyor. Ama gizli tanığın bu anlatımlarını da doğrulayan hiçbir delil yok.)

• Gizli Tanık Meşe: (Yargı dağıtmaya devam ediyor) Resul Emrah Şahan 2020 yılında Marksist yapıda bir solcu, aynı zamanda böyle kitlelere destek veren bir insandı… Kendisi radikal solcu bir insan olup PKK sempatizanı olduğunu da biliyorum. IPA’nın ilk günden itibaren yürüttüğü tüm projelerin stratejik yol haritası kendisi tarafından çıkarılmıştır. Sonrasında büyük bir imaj değişikliğine giderek Şişli Belediye Başkan adayı olmuş ve son yapılan seçimlerde Şişli Belediye Başkanı olmuştur. (Gerçekten pes… Artık savcı, yargıç hatta adalet saraylarına gerek kalmamış. Gizli Tanık Meşe, işkembe-i kübradan tespitler yapıp hüküm veriyor. ‘Niyet ölçer’in yanı sıra politik seviye, radikallik ölçümü yapan cihazları da var herhalde. Bu gizli tanık ifadesi sorulan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan “Şişli ilçesinin belediye başkanı olarak böyle bir beyanla karşılaşmam üzücüdür. Aynı zamanda hepimiz için utanç vericidir” diye yanıt veriyor.)

GİZLİ TANIKLAR BİRBİRİNİ YALANLIYOR

• Gizli Tanık Çınar: Hem Kültür AŞ. hem de Medya AŞ.’yi fiilen Emrah Bağdatlı yönetmektedir.

• Gizli Tanık Meşe: Murat Ongun Medya AŞ.’nin başkanıdır. Kültür AŞ.’nin ise fiilen başkanıdır.

• Gizli Tanık Meşe: Murat da bu talimatları en yakını olan Emrah Bağdatlı’ya iletir. (Gizli tanıklar birbirleriyle çelişiyor. Ama iki gizli tanığın ifadesi de İmamoğlu ve Murat Ongun’a soruluyor. Acaba hangisi doğru söylüyor.)

• İsmi gizlenen tanık: Kültür AŞ.’yi de fiilen yöneten Mahir Polat’tır. (Bir tanığın ifadesi de gizli tanıklarla çelişiyor. Ayıkla pirincin taşını.)

GİZLİ TANIKLARIN SENARYOLARI

• Gizli Tanık Meşe: Oyun Geliştirme Merkezi (OGEM) … oyun yazılımı yapan gençlerin başarılı sonuçlar çıkaranlarının oyunlarının tüm bilgileri ve kodları Pınar Türker aracılığı ile Murat Ongun tarafından alındı ve çeşitli start-up firmalarına çocukların eline ufak miktarlar verilerek arka planda satıldı. (Akıl var mantık var. Burada oyun geliştirme eğitimi veriliyor. Savcılar ‘Ne saçmalıyorsun’ demiyor, bu ifadeleri sorguda soruyor.)

• Gizli Tanık Çınar: Bloomberg Küresel Belediyecilik isimli projeye katıldılar. Buraya yüklü bir para alındı. Ancak belediyeye 1 milyon lira alındı olarak göstermişler. (İBB’nin internet sitesinde bu yarışmadan 1 milyon dolar ödül kazanıldığı zaten yazıyor. Ama Gizli Tanık Çınar, 1 milyon TL diye açıklandığını duymuş. Murat Ongun ifadesinde şöyle açıklıyor: Bloomberg dünya çapında bir yarışma açarak Covid döneminde en özgün ve diğer kentlere örnek proje yarışması yapmıştır. Askıda fatura kampanyası ile Medya AŞ. dünya çapındaki yarışta birinci olmuş ve para ödülü kazanmıştır. Yani söz konusu iddia asılsızdır. )

• Gizli Tanık Çınar: (Murat Ongun’un) daha önce Emrah Bağdatlı ile beraber yurt içi ve yurt dışı tatilleri ve yaşam standartlarının genel resmi gelirleri ile karşılanabilecek miktarlarda olmayıp Medya AŞ. üzerinden oluşturulmuş fonlarla karşılandığını düşünmekteyim. (Gizli Tanık Çınar sanki tek başına MASAK. Hesap yapıp düşünüyor. Savcılık bu ifadeyi dosyaya koyup sorguda soruyor.)

• Gizli Tanık Çınar: Yine Ceyda Kıryak da belediyenin çalışanı değildir. Emrah’ın şirketlerinde sigortalattığı kişidir. (İyi de Kültür AŞ. Genel Müdürü Murat Abbas’ın ifadesine göre Ceyda Kıryak İBB’de planlama ve organizasyon etkinlik sorumlusu.)

• Gizli Tanık Doğan: Murat Ongun’u yaklaşık 8 yıldır tanırım. Kendisi bana 29 Ekim 2022 tarihinde Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikler kapsamında benden 600 adet drone kiralamak istedi. 120 bin euroya anlaştık. Murat Ongun benden 1 milyon euro fatura kesmemi istedi. Aradaki farkın KDV’sini teklif etti. Ben kabul etmedim. 120 bin euroluk fatura kestim. Onlar da bana sadece 53 bin euro ödeme yaptılar ve geri kalan kısmını da ödemediler. 2024 Kasım ayında Murat Ongun’a 50 reklam yerine reklam koymak için müracaatta bulundum. Kendisi bana 20 yer verebileceğini, bunu da ecrimisil karşılığı olarak verebileceğini söyledi. Süreç devam ederken Alper Aydın isimli şahıs benim Sedat Kapıdağ ile Digitürk’ün bir etkinlik işinde beraber çalıştığımızı Murat Ongun’a ilettiğinden bu reklam panosu işi ile alakalı bir gelişme olmadı.” (Murat Ongun bu iddiaları kabul etmiyor. 600 drone kiralamadıklarını, 20 pano için görüşme olmadığını söylüyor. Bu gizli tanığın neden dava açmadığını soruyor. Ancak gizli tanık kişisel bir husumetten bahsediyor ve tanıklığı geçerli sayılıyor.)

• İsmi gizlenen tanık: Şirketin asıl sahipleri Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Kapki’dir. Şirketin eski genel müdürü Ahu Gülbay şirketin yapısını ve yaptıklarını öğrenince kendisini işten çıkardılar. (Ahu Gülbay bu iddiaları yalanladı. Anlaşmazlıklar nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Savcılığa da bu yönde ifade verdiğini söyledi. Nedense bu ifade sorgulara etki etmedi ve gözaltına alınanlara soruldu. Murat Kapki de iddiaları ifadesinde yalanlıyor.)

GİZLİ TANIK HABERLERDEN BİLDİRİYOR

Gizli Tanık İlke: (Kent uzlaşısı soruşturmasında gizli tanık yapıldı) DİAYDER isimli dernek üzerinden alımlara da Mahir Polat’ın aracı olduğuna dair kamuoyunda haberler yansıdı. Dernek kapsamında terör örgütü ile bağlantılı kişiler bulunuyordu. (Türkiye, daha önce çıkan haberleri kaynak gösteren gizli tanık vakasına da tanık oldu. Ama gizli tanık herhalde bu iddia ile ilgili açılan davada bir sanığın bulunduğunu ve beraat ettiğini haberlerde görmemiş. Bu dava beraat ile kesinleşerek kapanmıştı.)

‘DUYDUM’, ‘ÖYLE KONUŞULUYOR’, ‘DÜŞÜNÜYORUM’

• Gizli Tanık Doğan: Bu şirketle Emrah Bağdatlı’nın resmi olarak olmasa da bizzat sahibi olduğunu düşünüyorum. (Gizli Tanık Doğan, düşünüyor ama delil yok. Savcı için yeterli.)

• Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle ilgili birçok işin bu bahsettiğim I. Şirketi üzerinden yürüdüğünü duydum. (Gizli Tanık Doğan, duyduysa kesin doğrudur mu diyeceğiz.)

• Genelde Alper Aydın, Murat Kapki ve şirketleri, Subaşı ailesine ait şirketler ile gereğinden fazla yüksek bedelli faturalar düzenlemek suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini duydum. (Çok ağır bir suçlama ama yüklem; duydum. Savcılar da bunları İmamoğlu’na soruyor.)

• Ahmet Çiçek isimli şahsın ise belediye şirketlerine, birçok şirketle beraber yoğun bir şekilde Murat Kapki’nin şirketlerine sahte fatura kestiğini duydum. (Doğan hep duyuyor ama dosyaya bakınca bunlarla ilgili delil görmüyoruz. Oysa Gizli Tanık anlatımı ancak uyumlu bir delil bulunursa kullanılabilir.)

• İsmi gizlenen tanık: Bu para dağıtımına ilişkin bir gizli toplantı yapılıyor ise bahsettiğim Vedat isimli şahıs da büyük ihtimalle bu toplantılara katılıyordur.

• İsmi gizlenen tanık: Ayrıca bir dönem belediye yetkililerinin bu paraları altına çevirip muhafaza ettiğine dair de duyumlarım vardır.

• İsmi gizlenen tanık: Covid döneminde özellikle Advercity-BVA isimli şirkete belediye tarafından çok iş verildiği, bu şirketin gözetildiği konuşulmaktadır.