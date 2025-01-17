Glutensiz Halk Ekmek

BirGün EGE

Denizli Merkezefendi Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilmeye başlanan glutensiz ürünlerin deneme üretimi tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içerisinde yurttaşlarla buluşması planlanan ürünler, yakında hayata geçirilecek olan ‘Halk Marketler’de satışa sunulacak. Bu hizmet ile özellikle glütensiz beslenmek zorunda olan yurttaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Halk Ekmek Fabrikası’na giderek glutensiz ürünlerin deneme üretimini yerinde inceledi. Doğan, “Sağlıklı bir yaşam için attığımız bu adımın, tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.