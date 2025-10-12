Göç eden müzisyenler, renksizleşen kültür

Işıl Çalışkan - Gazeteci

Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin sayısı her geçen yıl artıyor. Ekonomik zorluklardan siyasi baskılara, toplumsal gerilimlerden insanca yaşam arayışına kadar binlerce kişi pek çok nedenle ülkeyi terk ediyor. TÜİK’in verilerine göre 2010’da gençlerin yalnızca yüzde 20’si yurtdışında yaşamak isterken bugün bu oran yüzde 65’e çıkmış durumda. Bu büyük göç dalgasına mühendislerden doktorlara, akademisyenlerden sanatçılara her meslekten yurttaş katılıyor. Ancak içlerinden bir grup var ki, gidişleri yalnızca bireysel bir tercih değil, aynı zamanda toplumsal bellekte açılan derin bir boşluk anlamına geliyor: müzisyenler. Güvencesiz, sigortasız, örgütsüz çalışma koşulları; emeğin karşılığını bulmadığı bir piyasa ve giderek daralan ifade özgürlüğü, onları sanatçının değer gördüğü, üretme koşullarının daha iyi olduğu ülkelere sürüklüyor. Sosyologların ifadesiyle bu yalnızca bir “beyin göçü” değil, aynı zamanda bir kültürün, ortak hafızanın göçü.

Bîdar, yurt dışına yerleşen müzisyenlerden biri. 7 aydır Almanya’da yaşamını sürdürüyor. Türkiye’de müzisyen olarak yaşamanın ve üretmenin hangi açılardan zor olduğunu sorduğumuz Bîdar, eğitim vererek bir şekilde geçimini sağlasa da üretim kısmında motivasyon ve imkân bulmakta sıkıştığını söyledi. “Müzik dinleme kültürünün olmayışı, alternatif müziklerin kendine yer bulamayışı ve diğer sosyal sebepler de var” diyen sanatçı, yurtdışına gitme isteğinin hem özgürlük arayışından hem de ekonomik ve sosyal koşullardan kaynaklandığını vurguladı.

TÜRKİYE’DE MÜZİSYENLİK HER AÇIDAN İMKÂNSIZ

Türkiye’de müzik yaparken karşılaştığı en büyük finansal zorlukları sorduğumuzda Bîdar, prodüksiyon maliyetlerinin en büyük sorun olduğunu dile getirdi: “Çoğu aşamasını kendi içimizde yapıyor olmamıza rağmen prodüksiyon maliyetleri çok yüksekti. Şarkıya başladığımda hayalini kurduğum çoğu şeyden vazgeçmek zorunda kalıyordum çünkü bir yandan temel yaşam masraflarını karşılamak durumunda kalıyorduk ve prodüksiyon için bütçe kalmıyordu.”

Aktif olarak konser verememenin de ayrı bir sorun olduğuna dikkat çeken Bîdar, “Çoğu mekân ekonomik zorluklardan dolayı kapandı veya küçülmeye gitti, festivaller azaldı. Telif haklarından zaten pek bir şey kazanamayan biz müzisyenler, performans da yapamayınca iyice zorlanmaya başladık” dedi.

Ülkede müzisyen olarak kalabilmek için temel beklentilerini de anlatan Bîdar, önceliğinin ekonomik ortam olduğunu söyledi: “Yaşam giderlerimizi karşılayabileceğimiz bir ekonomik ortamın oluşması gerekiyor. Ekonominin iyiye gitmesiyle sosyal yaşam da hareketlenecektir.”

İkinci beklentisi ise müzisyenlerin kayıtlı ve sigortalı olmasını sağlayacak bir sistemin kurulması. Böylece emekliliğe yönelik adımlar atılabileceğini ve geleceğin kısmen garantiye alınabileceğini belirtti.

Üçüncü ve son beklentisi ise sektördeki liyakatsizlik, saygısızlık ve iş ahlakı eksikliğiyle ilgiliydi. Bîdar, “Hem kamu hem de özel kurumlarda görülen bu durum, iş yapabilmek için ya birilerini tanımayı ya da yüksek dinlenme (gerçek veya bot) istatistiklerine sahip olmayı zorunlu kılıyor. Bunlardan bağımsız olarak var olmak ve üretmek istiyorsan, Türkiye’de müzisyen olarak barınabilmek her açıdan imkansız” diye konuştu.

YASAKLAMALAR ÜRETİM ENERJİMİZİ YOK ETTİ

Alen Konakoğlu, 7 yıl önce ülkedeki müzisyenlerin koşulları nedeniyle Amerika’ya yerleşti. Ülkeden gitme kararını sorduğumuzda, Türkiye’de müzisyen olarak yaşamın giderek zorlaştığını, hem ekonomik hem de kültürel koşulların üretim motivasyonunu azalttığını söyledi. Konakoğlu, “Hayatım ev–stüdyo–konser arasında bir döngüye girmişti ve bu monotonluk yaratıcılığımı törpülemeye başlamıştı. Eğlencenin azalması, festivallerin yasaklanması ya da kısıtlanması, üretim için gerekli kültürel enerjiyi düşürdü” dedi.

Ekonomik zorluklara da dikkat çeken Konakoğlu, özellikle müzik ekipmanlarının Türkiye’de yurtdışına kıyasla çok daha pahalı olduğunu belirtti ve ekledi: Yeni teknolojilere, kaliteli enstrümanlara ya da stüdyo ekipmanlarına ulaşmak neredeyse lüks haline geldi. Bu da üretimin kalitesini ve gelişim hızını doğrudan etkiliyor.

Yurtdışına gitme kararının yalnızca maddi sebeplerle sınırlı olmadığını vurgulayan Konakoğlu, daha özgür bir hayat ve yeni müziklerin içinde olma isteğini ifade etti. Konakoğlu, “1999’da Los Angeles’ta ses mühendisliği okumuştum. Orada sokaklarda bile müzik ve sanat hayatın bir parçasıydı. Türkiye’de hissettiğim durağanlıkla büyük bir tezat oluşturdu. Daha canlı ve sürekli yeni müziklerle beslendiğim bir hayatın içinde olmak kaçınılmaz hale geldi” sözlerini kaydetti.

Müzik endüstrisindeki en büyük sorunlardan birinin gelir düzensizliği olduğunu belirten Konakoğlu, “Bir ay çok yoğun iş alabilirken diğer ay neredeyse hiç gelir olmuyor. Telif hakları sistemde var ama yeterince güçlü değil; özellikle restoran ve barların ödemesi gereken telif ücretlerini ödememesi, müzisyenin hakkını ciddi şekilde kısıtlıyor” dedi. Prodüksiyon maliyetlerinin yüksekliği ve müzik ekipmanına erişim sorunlarının da ekonomik sürdürülebilirliği imkânsız hâle getirdiğini ekledi.

Türkiye’de müzisyen olarak kalmayı düşünmediğini açıkça dile getiren sanatçı, yine de ülkedeki müzisyenler için temel beklentilerini şöyle sıraladı: “Telif haklarının güçlü şekilde korunması, müzik ekipmanlarına erişimin kolaylaşması, konser ve festivallerin özgürce yapılabilmesi çok önemli. Eğer bunlar olursa, belki bir gün geri dönmeyi ya da buradaki sahneyle daha sık bağ kurmayı düşünebilirim. Ama şu an hayatımın daha özgür, daha canlı ve yeni müziklerin tam ortasında geçmesi gerektiğine inanıyorum.”

ÜLKENİN KÜLTÜREL HAFIZASI TEHDİT ALTINDA

Gençler arasında yurtdışına gitme isteği artarken, müzisyenlerin bu dalgaya dahil olması neyin göstergesi?

Sosyolog Cenk Özbay: Müzisyenler yakın tarihimizin hemen her döneminde çeşitli sebeplerle Türkiye'den ayrıldılar ve aralarından geri dönenler ya da dönmeyenler oldu. Son on yılda yaşadığımız nitelikli insan göçü, özellikle eğitim almış ya da eğitim yaşındaki gençleri kapsıyor ve Türkiye yetişmiş insanlarını kaybediyor. Bu elbette çok üzücü; bunların içerisinde amatör ya da profesyonel olarak müzikle uğraşan epeyce sayıda insan olduğunu da biliyoruz. Gerek genel tablo gerek bunun içerisinde özel bir yer işgal eden müzisyenlerin ülkemizden ayrılmaları, sanatla, kültürle ve yaratıcı düşünceyle iç içe yaşayan, bu anlamda da topluma büyük yararı olacak bir potansiyeli kaybetmemiz anlamına geliyor. Türkiye'de müzik endüstrisinin çok güçlü olduğu, hem albümlerden hem sahneden iyi paralar kazanıldığı, canlı bir müzik ortamına sahip olduğumuz dönemleri yaşadık. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz ortam, gerek siyasi baskı gerek ekonomik daralma, diğer gruplar gibi müzisyenlerin de geleceklerini Türkiye dışında kurma ihtiyaçlarını daha belirgin hale getiriyor ne yazık ki. En basitinden, örneğin 90’larda sadece İstanbul'da pek çok eğlence mekânında canlı müzik yapılırken, aynı gecede onlarca solist ve yüzlerce müzisyen çalışırken, şu an içinde olduğumuz kurak atmosfer genç müzisyenleri kendilerine başka hayat senaryoları çizmeye itiyor.

Türkiye’de sanatçıların göç etme eğilimi, sizce sadece ekonomik sebeplerle mi açıklanabilir, yoksa özgürlük ve ifade alanlarının daralması daha mı belirleyici?

Göç çalışan sosyologlar çok daha iyi bilirler; ancak bir insanın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yerden başka bir şehre ya da ülkeye göç etmeye karar vermesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Ekonomik faktörler, az önce de belirttiğim gibi, çok önemli bir etken. İş bulamayan, çalışamayan, buradan kazandıkları parayla hayatta kalamayan müzisyenler elbette başka çareler düşünmek zorundalar. Ancak bu şartlar yerine getirilseydi de bir grup, kültürel baskı ve devlet sansüründen kaçmak için yine göç etme arzusu duyabilirdi. Maalesef şu an Türkiye'nin içinde olduğu durum her iki koşulu da kuvvetli biçimde sağlıyor ve biz diğer yetişmiş insanlarımız gibi genç ve yüksek potansiyel sahibi müzisyenlerimizi de ne yazık ki kaybediyoruz. Devlet görevlilerinin, bürokratların ve siyasetçilerin dalgalar halinde sanatçılarla ve müzisyenlerle uğraşmaları, bunu kendilerine bir iş ya da vazife edinmeleri, elbette bu insan kaybımızı hızlandırıyor.

Bir toplumun sanatçısını kaybetmesi sizce ne anlama gelir? Bu, kültürel hafızada nasıl bir boşluk yaratır?

Müzisyenler daha önceki dönemlerde de bazen kendi arzuları doğrultusunda, bazen siyasi şartların zorlamasıyla yurtdışına gittiler ve büyük ölçüde de şartların değişmesiyle geri döndüler. Örneğin, pop müziğimizin çok önemli bestecilerinden Cenk Taşkan da 70'lerin sonunda ve 80'lerin başında büyük başarılara imza attıktan sonra uzun yıllar Kanada'da yaşamış ve sonra ülkemize geri dönerek müzisyenliğe ve üretime devam etmiştir. Böyle örnekler çoğaltılabilir. Ancak şu anda içinde bulunduğumuz yetişmiş insanların kitlesel göçü aynı anlamı taşımayabilir ve Türkiye'ye uzun dönemde ağır bir kültürel maliyet çıkartabilir. İşaret ettiğiniz gibi bu hem kültürel hafıza ile ilgili olabilir hem de müzikal geleneklerimizin ve birikimimizin aktarılmasına dair zorluklara işaret eder. Büyük ölçüde göç eden insanların yaratıcılıklarına da zarar verir. Belli sayıda müzisyenin hayatlarının belli bir dönemini yurtdışında yaşayıp farklı müzik atmosferlerini tecrübe edip ülkemize dönmesi hepimiz için bir kazanç sayılabilecekken, sistematik bir şekilde çok sayıda yetenekli genç müzisyenin Türkiye'den ayrılması ve hayatlarını kalıcı olarak başka bir ülkede kurmaya çalışmaları, Türkiye'nin müzik ortamına ve kültürel hayatına kalıcı ve ciddi bir darbe vurabilecektir.