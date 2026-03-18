Göçerek çölleşiyoruz

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kurtuluş, kent sosyolojisi ve göç alanındaki çalışmaları ile tanınan ve bu alanda görüşlerine başvurduğumuz bir isim.

İstanbul’da barınma sorununa ilişkin 4 yıl önce bir röportaj yapmıştık, tersine bir göç yaşandığını söylemişti. TÜİK’İn son verilerine göre 2023-2025 yılları arasında İstanbul’dan 1 milyon kişi göç etti. Kent en çok göç veren şehir oldu. Yüksek kiralar ve geçim sıkıntısının göçü hızlandırdığı düşünülüyor.

Neler oluyor, bizi neler bekliyor Prof. Kurtuluş’a sordum.

EDİRNE, KIRKLARELİ, BALIKESİR’E GÖÇ VAR

İstanbul nasıl oldu da en çok göç veren kent oldu? Nereye gidiyor kent halkı?

İstanbul hala emek pazarı açısından en büyük şehir. Şöyle diyebiliriz bir taraftan insanlar giriyor diğer taraftan çıkıyor. 50’li 60’lı yıllarda göç edenler burada kaldı, çocukları eğitimle yoksulluktan orta sınıfa geçtiler, kentlileşme süreçleri tamamlandı. Şimdi onların torunları buradan tersine doğru hareket ediyor. Bir grup bunlar.

Ama daha kalabalık grup yeni gelip tutunamayanlar. İç ya da dış göç. Geliyor yabancı ise tutunamıyor Avrupa’ya gitmeye çalışıyor. İç göçle gelip tutunamayanlar iş bulabildikleri bir başka şehre gidiyor. Bursa’ya, İzmir’e, Mersin’e. Çok mobilize. Geçmişte bir yere gelinir ve orada kalınırdı. En fazla emekli olunca memlekete daha çok gidilirdi. Yeni göç hareketinde emek mobilizasyonu diyebileceğimiz bir göç hareketi var.

TEKSTİL MISIR’A GİTTİ İŞÇİ ŞEHİR ŞEHİR İŞ PEŞİNDE

Ne iş yapıyor bu kesim daha çok?

İnşaat işleri, vasıfsız tekstil işçisi… Ama vasıflı, yarı vasıflı işlerde de bu var. Örneğin İstanbul’daki tekstil işi Mısır’a, Endonezya’ya, Çin’e kayınca bir emek açığa çıktı. Emek de hareket ediyor. Biraz vasıflı olan makinacılar Mısır’a gitmiyor da İstanbul’dan Antep’e gidiyor. Mobilya sanayinde çalışıyorsa buradan Konya’ya Kayseri’ye geçiyor.

Geçmişte bir ailenin şehir değiştirmesi bu kadar kolay değildi. Şimdi ne etkiliyor?

Dijitalleşme ile sosyal ağalarını sürdürebiliyorlar. Kira burada yüksek. Burada 2 yıl yaşamış. Tutunanamış zaten tam yerleşmemiş. Bir de ikinci grup var göç edenlerde. Maddi ve mekânsal olarak tutunmuş ama bunu sürdürülebilir bulamayanlar var. Uzmanlaşmış meslekler, evde çalışmaya uygun mesleklere sahip kişiler. Bir başka şehre gidip daha ucuz ve daha konforlu bir evde, çevre kalitesi daha iyi bir ortamda yaşıyor. Bodrum, Urla, Çeşme gibi. Çanakkale gibi yakın illere yoğun göç var. Tekirdağ ve özellikle Edirne bunların arasında. Balıkesir'in kıyıya yakın ama iç kesimde yer alan bölgeleri. Ayvalık'a bağlı ya da Erdek'e yarım saat mesafedeki iç bölgeler de alıyor bu göçü. İstanbul’da güzel para kazanıyor ama kazandığı parayı bu kente yatırmıyor. Tasarruf edebiliyorsa Çanakkale'den arsa alıyor ya da işte bir yerde bir ev alıyor. Orada bir iş kurmayı hesaplıyor. Ya da komünal olarak arkadaşlar bir araya geliyor bir arazi alıyorlar. Bunlar yani bugün böyle çok güçlü bir hareket olmasa da çok ciddi bir eğilim.

Prof. Hatice Kurtuluş ile kafe üssüne dönüşmüş Yeldeğirmeni’nde görüştük.

Aileler büyük şehire çocukların eğitimi için de göç ederdi. Tersine göçte çocuklu aileler bu sorunu nasıl çözüyor?

Size görüşme yaptığım aileden örnek vereyim. Üç kuşaktır İstanbul’dalar. Üç çocuklu 40’lı yaşlarda bir çift. Dedelerinin Rize’de tarlası falan var. Kadın zincir markette kasiyer. Erkek minibüsleri var şoförlük yapıyor. Hesap kitap yapıyorlar ve Rize’ye taşınıyorlar. Bunu şöyle anlattılar: “Havası temiz. Evimizi satıp temiz yeni deniz manzaralı bir ev aldık. Çocukların gittiği okulda sınıf mevcudu az, öğretmenlerle okulla ilişkimiz güçlü.” Böyle anlattılar durumu. Rize, Trabzon gibi en çok göç vermiş şehirler şimdi göç alıyor bu incelenmeli.

Eğitimle bir şeyi değiştiremiyor. Bunlar da etkili mi?

Evet bunu söylüyorlar. İki “güvenlik" diyorlar. “Çocuğum spora gittiğinde onu bırakıp almak zorundayım. Rize’de çocuk kendi gidip geliyor" diyor. Toparlayayım birinci grup en alttakiler tamamen mülksüzler, emeklerini hareket ettirerek göç hareketine katılıyor, burada tutunamamış. Biraz üstüne çıktığımızda bir şeyini satıp daha konforlu bir hayatı başka şehirde kurmaya çalışıyor. Bu grup kazanç elde etmiyor ama hayat kalitesini artırıyor. Maliyetlerini düşürerek refahını artırıyor. Yıpranmış bir bina yerine temiz yeni bir binada oturabiliyor.

Bodrum’a, Urla’ya gidenler bir üstü gelir grubunda olanlar mı?

Orta, üst orta sınıfa doğru hatta üst sınıfa doğru. Celal Şengör “Deprem olursa bu kentte kaos çıkacak, Çanakkale’ye göç edeceğim" dedi. Aslında deprem endişesi değil bu. "Ben niye bu kentin kaosunu, şiddetini, kirliliğini çekeyim ki" sorus. Rolls Royce otomobiliniz de olsa Kadıköy'den Beylikdüzü'ne 2-3 saatte gidersiniz. Oysa uçakla 1 saatte Bodrum'dasınız. En zenginler için de şehir çok popüler değil. Yani tabii ki kapalı siteler var ama hepsi şehrin bu kaotik halini de yaşıyor.

4 yıl önceki röportajımızda “Kentte en zenginlerle en yoksullar kalacak” demiştiniz. Bu değişti mi?

Zenginlerin mülkleri ve gelirleri burada kalıyor. Kazanacaklar ama konforlarını artırmak için yılın büyük bölümünü bir başka yerde geçirecekler. İstanbul nüfusu önceki sene 400 küsur bin eksiye geçti ise bu beklenmeyen bir şey. Bu göçe ince ince bakılmalı. Şehir için kentsel politikalar tasarlanacaksa buna bakıp planlanmalı. Bir turizm şehri mi olacak mesela? Kentsel merkezler neredeyse gündelik konaklamaya dönüyor, airbnb vs. ile.

Tüm bu gidişler nüfusu azaltıyor. İyi bir şey değil mi bu?

Kaybedilen ne?

Bir kere barınma hakkı kaybediliyor. Çünkü bir yer bu kadar turist mekanı olduğu zaman bütün sosyal ilişkiler değişiyor. Yeldeğirmeni örneğin. Eski dükkanlar yerine kafe açılıyor. Çünkü turistten para kazanıyo. Kentin merkezi alanları bu kadar turistikleştiği zaman turizm sektörü oraya daha çok yatırım yapmak istiyor. Daha çok binayı dönüştürmek istiyor. Son kentsel dönüşüm yasası örneğin. Müteahhit apartmandan bir daire alıyor. Onun başvurusu ile bina yıkılabiliyor. Bu müteahhitler için yapılmış bir yasa. Faizler yüksek insanlar konut alamıyor. O aşırı birikmiş sermayesini ne yapacak? Harvey diyor ya, "Aşırı sermaye biriktiği zaman kentsel mekana yatmak zorunda yoksa değersizleşiyor." Çok boş konut var. Aşırı birikmişliği kirası yüksek turizm konaklamasına yatırıyor. Bu defa oradan yürüyor.

***

“ŞEHİR İNSANIN KENDİNİ İNŞA ETTİĞİ YERDİR”

Üniversite için bir başka şehirden gelenlerin sayısının azaldığı söyleniyor. Nüfus azalmasında etkili mi?

Evet özel üniversitelere bakın Afrika'da Türkî Cumhuriyetlerde öğrenci avına çıktılar. İstanbul’a gelemiyor öğrenci. Yeterli yurt yok, kira yüksek, yeme içme çok pahalı, ulaşım pahalı. O nedenle Anadolu'daki aileler çocuklarının İstanbul yerine Balıkesir'e ya da Muğla'ya gitmesini istiyor. Ne oluyor ülkenin öğrencisinin şehir kültürüyle buluştuğu bir kent olmaktan çıkıyor İstanbul. Herkesin böyle entelektüel şeyleri yok saydığı, vicdanlarını da kaybettiği bir alana dönüşüyor.

Buna literatürde "Çölleşme" diyoruz. Kültürel olarak, eşitlik, adalet, mekansal eşitlik bu kavramlardan uzaklaştığımız bir çeşit çölleşme yaşıyoruz. Kentler birer vahadır aslında. Yine Harvey’in dediği gibi "İnsanın kendini de inşa ettiği bir yerdir kent." Refah sadece yediğin ekmekle ilgili değil ki. Refah artık şuraya düşüyor: "Bugün yemek yiyebildim mi?" “Çocuklarımın karnını doyurabildim mi, onları okula gönderebildim mi, beslenme çantalarına bir şey koyabildim mi?" Oysa kent dediğimiz şey bu değil, bu kır. Kırda geçimlik yaşam, hayat vardır. Onun kendi kültürü, eğlencesi, zenginlikleri vardır. Günlük geçimini sağlarsın, düğünde oynarsın, sünnet eğlencesi olur, harman zamanı bu olur, işte yoğunluk zamanı imece olur... Ama şehir böyle bir şey değil. Şehir entelektüel olarak da inşa edilen bir kültürel yapı. Sen onların hiçbir şeyinden yararlanamıyorsan, mesela bir deniz kenarına gidip bir kahve içemiyorsan, çoluğunla çocuğunla gidip haftada bir ya da ayda bir dışarıda bir kebap yiyemiyorsan mesela, bir sinemaya gidemiyorsan, bir parka oturamıyorsan, biraz yukarı çıkalım çok beğendiğin bir sanat ürününü satın alamıyorsan mesela... Yani bütün bunlar da refahın bir parçası...Temiz gıdaya erişemiyorsan, çocuklarına pestisitli şeyleri yedirmek zorunda kalıyorsan bunların hepsi refah kaybı. Refah dediğimiz şey sadece cebimizdeki parayla ilgili bir şey değil. Oysa kent bunların hepsini sunabilir.

***

AİDİYET YOKSA KESİLEN AĞAÇ ÖNEMSENMEZ

Göçle gelen çölleşme aidiyet duygusundan da uzaklaştırıyor demiştiniz bir yazınızda. Aidiyet yoksa kente ne oluyor?

Yani biz, şehir insanı özgürleştiriyor mu artık köleleştiriyor mu diye bakmamız lazım. Kentsel politikalarımızı bunları düşünerek kurmalıyız. Çölleşmenin durması gerekiyor. Eğer sen nitelikli iş gücünü, çok yaratıcı gençleri, üretim yapabilenleri, doktorunu, mühendisini ve mahalle berberini, işini iyi yapan bir kasabı, manavı kaybediyorsan çölleşiyorsun demektir.

Mahallemizin kaç yıllık kasabı var, bize temiz et getiriyor biliyorum. Gidecek diye ödüm kopuyor. Mahallemizde bir ağaç vardı. Kesecekler diye nöbet tuttuk resmen. İşte o ağaç benim refahımın bir parçası. 10 yıldır buradayım, o ağaçla bir ilişkim var. Ama ben buradan gittiğimde, bir sene oturan çocuğun umurunda olmayacak o ağaç. Mahalle ile aidiyeti çok gelişmiş olmayacak. Kasabın bu mahalleden gitmesi de öyle. Göçün sonucu da bu aidiyetin kaybolması işte.