Göçün insani yönünü yazdım

Mahir KANAAT

Bursa Karacabey’de doğan Mehmet Güngörmüş, Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu. “Balkan Rüzgârları Koşukavak'tan Karacabey’e” kitabını yazan Güngörmüş, aile bireylerinin anlattıkları; anne, baba, dede, nene anlatılarını kitabında yazdı.

BirGün’e konuşan Güngörmüş, “İnsan belirli bir yaştan sonra hayatında anlam arıyor. Annemi de kaybettikten sonra bir şiir yazdım. Onu okudum, çocuklar da Balkan müziği yaptılar arka tarafına. 1912’de yaşayan İbrahim dedemizi hep anlatır bizim akrabalar. Hikâyeleri anlatırken İbrahim dedeyi biraz daha öne çıkarırlar. Kahramanmış, vurmuş Bulgar çetesini sonra geri dönmüş. Orada yaşlı nene var Fatma nene kitabın içinde. Ben de derdim ki nene ne yaptı? Kitap da biraz bu şekilde ortaya çıktı” dedi. Bulgaristan’dan 50’li yıllardan itibaren ortalama olarak 10 yılda bir göç geldiğini belirten Güngörmüş, “Komşular, köylüler ve akrabalar; eve her geldiklerinde sohbetler edilirdi. Ben de o zaman daha çocuğum. Sohbetlere şahit olurdum, çok duygusal anlatırlardı. Bu Fatma nene felç geçirdiği için yatan ana diye anlatılırdı ve ondan hep büyük bir saygıyla bahsederlerdi. Ben de onu hissederdim. Genellikle bu tür kitaplarda çok şoven yazarlar Türkler, Bulgarlar olur. Ben daha çok insan yönünü almaya çalıştım. Çünkü tarih soğuk geliyor. Orada o insanlar, bizim büyüklerimizin duyguları, onların ruhunu onların diliyle anlatmaya çalıştım” diye konuştu. Kitabı daha çok roman tarzında yazmaya çalıştığını dile getiren Güngörmüş, “Balkanlar’dan gelenler, o kadar çalışkan insanlardı ki… Sosyalist bir düzen vardı. Mesela liseli gençler, o yaşantıyı görmeleri adına yazın mutlaka köylere gidermiş. Her köyde satranç, piyano, keman… O zamanlarda bile varmış mesela. Belli bir kültür var Balkanlar’da, zanaatkarlık… Mesela benim babamın 70’li yıllarda kuzenleri geldi. Ben daha ortaokuldaydım. Sanat okulunu bitirmiş, otobüsü söküp takabileceğinden bahsediyor. İş arıyordu, bulmuş. Bursa’nın sanayi bölgesinde çok vardır Macır kökenli çalışan. Çünkü hepsi vasıflı. Sanat okulunu bitirenlerin hepsi burada ve çalışırken dejenere oldu hepsi. İş ahlakı çok iyi insanlardır. Ben burada duygusal ve insani yönünü anlatmaya çalıştım. İnsanlar çok çalışkanlar” ifadelerini kullandı.