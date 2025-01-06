Godot'yu Beklerken: Dizayn, açılım, paradigma

“Eylemsizliklerine yenilmiş insanların, Godot adında ne olduğu bilinmeyen “bir kimse” veya "şeyi" beklemelerini konu alan en önemli absürt tiyatro eserlerinden biridir Samuel Beckett'ın “Godot'yu Beklerken” oyunu.

Bugünlerde İmralı-Ankara arasında sürdürülen, kimsenin “bir şey” bilmediği süreci en iyi anlatacak metafor bu olsa gerek. 86 milyonluk ülke Godot’yu bekler gibi bir bekleme içerisinde. Kapalı kapılar ardında, dar bir kadro etrafında dönen sürecin -belki de oyunun- nereye varacağını kestirmek güç. Adı konmamış olsa da süreç resmen başladı ancak bizzat sürecin aktörleri dahi bir tarif yapmaktan kaçınıyor. “Bahçeli-Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigma”nın ne olduğuna dair kafalarda bin bir soru ve büyük bir belirsizlik var.

Buldan ve Önder’in İmralı’dan getirdiği mesajın şifrelerini kırmak, yol haritasının ne olduğunu çözmek namümkün.

BAHÇELİ NE YAPMAK, NEREYE VARMAK İSTEMEKTEDİR!

“Ortada yeni bir çözüm veya açılım diye bir süreç yok” diyen Bahçeli buna rağmen Öcalan ile görüşmeyi “hayırlı bir başlangıç” olarak değerlendirmekten de geri durmuyor.

“Yeni şartlarda, dönüşen konjonktürde, değişen güç dengelerinde, oyun kurucu Türkiye’nin karşısında PKK/YPG’nin Irak’ın kuzeyi ile birlikte Fırat’ın batısı veya doğusunda tutunması hayaldir ve tasfiyesi kaçınılmazdır. Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir” sözleriyle de tasavvur ettikleri çözüme dair niyetlerini açıkça deklare ediyor.

Bahçeli Meclis’te de şu açıklamayı yapacaktı: “Ortadoğu zorlu sınamalarla bezeli tarihi bir kavşakta. Yoğunlaşan dış basınca karşı iç barış ve kardeşlik kümesini bütünlük içinde tutma gayesi ve gayreti ancak büyük medeniyet ve milletlere has bir meziyet olarak değerlendirilmelidir. Suriye’de provası yapılan etnik ve mezhep temelli kamplaşmanın ülkemiz adına devasa tehditler vaat ettiği de açıktır.”

‘DIŞ KÜRT SORUNU’ VE EMPERYALİST DİZAYN

Esasında Öcalan’ın “Bahçeli-Erdoğan paradigması”nın izlerini Saray’ın has danışmanlarından Mehmet Uçum’un 24 Kasım tarihli “Pazar yazısı”nda görüyoruz. Uçum sosyal medya hesabından yayımladığı uzun yazıda şöyle diyecekti: “1 Ekim 2024’ten itibaren Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi hamleleriyle paradigma değiştiren bir Devlet inisiyatifi ortaya kondu. Bu inisiyatif ‘Milli Birlik ve Kardeşliği Güçlendirme ve Terörsüz Türkiye’ hedefidir.”

Uçum’a göre "Türkiye'nin ‘iç Kürt sorunu kalmadı. Amaç sadece ‘emperyalizmin dayattığı ve Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen dış Kürt sorunu’nu çözmek.” Kendi meşrebince kavram türeten Uçum, “dış Kürt sorunu”nun son kırk yıldır emperyalist bir proje olarak terör destekli üretildiğini vaaz ederken “Türkiye’nin Kürtlerinin statüye dayalı tarif edilecek bir hak yoktur” diyecekti. Artı Gerçek’ten akademisyen Arzu Yılmaz’ın vurguladığı gibi Uçum bununla da yetinmeyecek ve Kürtlere düşeni de şöyle tarifleyecekti: “Türkiye Cumhuriyeti Devletini sahiplenmeleri hem hakları hem yükümlülükleridir.”

‘KADİFE EL’İN İÇİNDEKİ ‘DEMİR YUMRUK’

Saray’ın tepesindeki Erdoğan da yeni yıl mesajında; "Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" sözleriyle açık tehditler savuracak, mesajlar verecekti.

Aynı Erdoğan dünkü Rize İl Kongresi’nde de, "Hedefimiz terörsüz bir Türkiye. Hep birlikte tarihe not düşmek için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Attığımız adımların sonucu milletin hayrına olacak" diyecekti. Rejim sathında bir söz birliği söz konusu iken, muhalefet cephesinde bir “bekle-gör” durumu hakim.

TARİHSEL KIRILMA ANI, NEGATİF KIRILMA, SİLAH BIRAKMA

Bizzat sürecin muhataplarından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gelişmelere ilişkin olarak dün şöyle diyecekti: "Bu süreç önemli, hepimiz büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmayalım."

“Devlet aklına” seslenen Hatimoğlulları, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır” ifadelerini kullanacaktı.

Aktörler tozu dumana katarak yol almaya çalışırken siyasi partilerle görüşme sonrası tekrar İmralı’ya gidileceğini belirten Ahmet Türk, iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebileceğini ifade etti. Benzer bir bekleme hali toplumsal muhalefet cephesinde de söz konusu.

FETİH RÜYALARININ GÖLGESİNDE ‘‘AÇILIM’’

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail saldırısıyla fitili ateşlenen 8 Aralık itibarıyla Suriye’nin cihatçıların eline geçmesiyle bir başka boyuta evirilen Ortadoğu ve Suriye’deki gelişmeler yeni bir dönemin miladı oldu. Bu gelişmelerin Suriye ile sınırlı kalmayacağı aşikar. Tüm taşlar yerinden oynarken dalga dalga gelişen olayların hangi kıyıları vuracağı meçhul.

Örneğin, Irak’taki Sünniler değişim rüzgarlarının ‘bir şekilde’ Irak'a da ulaşacağını deklare ederek Irak’ta yeni bir güç paylaşımı talebini yeniledi. Dürziler Şam'dan özerklik peşinde. Fransa ve Almanya HTŞ’den "Kürtler için siyasi çözüm bulunmasını" talep etti.

ABD-İsrail öncülüğünde şekil verilmeye çalışılan Suriye’de düğüm noktası kuşkusuz ki Kürtler. YPG/SDG’nin yeni dönemdeki pozisyonu belirleyici önemde. İçerideki “İmralı açılımı”nın ana katalizörü de YPG/SDG.

Ortadoğu’da tarihsel bir kırılma anından geçilirken gerek rejimin sahipleri gerekse de Öcalan, “yeni paradigma” ışığında içerideki anlaşma halinde Türkiye’nin Ortadoğu dehlizlerinde büyümesine işaret ediyor. Yeni Osmanlıcı rejim bir taraftan fetih rüyaları kurarken diğer taraftan da yaşananları içeriye tahvil etmenin peşinde. Ortadoğu'nun kaygan zemininde sancılı bir süreç hepimizi bekliyor.